Galaxy Z Flip8 lộ chiến lược chip: Exynos 2600 tiến trình 2nm đối đầu Snapdragon 8 Samsung dự kiến trang bị vi xử lý Exynos 2600 hoặc Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho Galaxy Z Flip8 tùy thị trường, đánh dấu thay đổi lớn về phần cứng dòng máy gập.

Samsung đang chuẩn bị cho một sự thay đổi chiến lược quan trọng trên dòng điện thoại nắp gập Galaxy Z Flip8. Theo các rò rỉ mới nhất, hãng sẽ áp dụng cấu trúc vi xử lý kép tương tự dòng Galaxy S, thay vì duy trì tính đồng nhất như các thế hệ tiền nhiệm.

Sự thay đổi trong chiến lược phần cứng của Samsung

Trong lịch sử, dòng Galaxy Z Flip từ thế hệ đầu tiên đến Galaxy Z Flip6 luôn sử dụng duy nhất nền tảng chip Qualcomm Snapdragon trên toàn cầu. Tuy nhiên, truyền thống này đã bắt đầu thay đổi từ phiên bản Galaxy Z Flip7 khi có sự xuất hiện của chip Exynos 2500.

Từ thế hệ Z Flip đầu tiên cho đến Z Flip6 đều sử dụng chip Qualcomm Snapdragon

Với thế hệ Galaxy Z Flip8, Samsung dự kiến sẽ mở rộng việc phân mảnh vi xử lý. Cụ thể, thiết bị sẽ được trang bị chip Exynos 2600 hoặc Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy tùy thuộc vào từng khu vực phát hành.

Phân phối chip theo từng thị trường cụ thể

Dữ liệu rò rỉ từ chuỗi cung ứng chỉ ra rằng Samsung có kế hoạch cung cấp phiên bản chạy chip Exynos 2600 ngay tại thị trường quê nhà Hàn Quốc và một số khu vực thuộc châu Âu. Trong khi đó, các thị trường còn lại trên thế giới, bao gồm cả Nhật Bản, sẽ nhận được phiên bản tích hợp chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Phiên bản chạy chip Exynos được cho là sẽ bán tại Hàn Quốc và một vài thị trường thuộc Châu Âu

So sánh thông số kỹ thuật giữa Exynos 2600 và Snapdragon 8 Elite Gen 5

Điểm đáng chú ý nhất trong lần nâng cấp này là sự khác biệt về công nghệ tiến trình giữa hai loại vi xử lý. Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật dựa trên các thông tin rò rỉ:

Đặc điểm Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Tiến trình sản xuất 2nm (Samsung Foundry) 3nm (TSMC) Cấu trúc CPU 10 nhân (Deca-core) 8 nhân (Octa-core) Đồ họa (GPU) Xclipse 960 Adreno 840

Exynos 2600 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá khi là một trong những vi xử lý thương mại đầu tiên sản xuất trên tiến trình 2nm của Samsung Foundry. Việc sở hữu 10 nhân CPU kết hợp cùng nhân đồ họa Xclipse 960 hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý đa nhiệm và đồ họa mạnh mẽ.

Exynos 2600 được sản xuất trên tiến trình 2nm, sở hữu CPU 10 nhân (deca-core) mạnh mẽ cùng GPU Xclipse 960

Ngược lại, Snapdragon 8 Elite Gen 5 vẫn dựa trên tiến trình 3nm của TSMC nhưng lại có lợi thế về sự tối ưu hóa nhiệt độ và tính ổn định vốn đã được khẳng định từ các thế hệ trước. Việc Samsung tiếp tục duy trì chip Snapdragon cho phần lớn thị trường toàn cầu cho thấy hãng vẫn ưu tiên trải nghiệm ổn định cho phân khúc người dùng quốc tế.

Hiện tại, thông tin về ngày ra mắt chính thức và giá bán của Galaxy Z Flip8 tại các thị trường, bao gồm Việt Nam, vẫn chưa được công bố. Các chuyên gia công nghệ đang chờ đợi xem liệu tiến trình 2nm của Samsung có đủ sức vượt qua định kiến về hiệu năng của dòng chip Exynos so với đối thủ từ Qualcomm hay không.