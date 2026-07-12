Galaxy Z Flip8 lộ diện thông số thiết kế siêu mỏng trước ngày ra mắt 22/7 Samsung Galaxy Z Flip8 hứa hẹn mang đến những tinh chỉnh đáng giá về độ mỏng chỉ 6.1mm và trọng lượng 180g, tối ưu hóa trải nghiệm cầm nắm cho người dùng điện thoại gập.

Dòng điện thoại gập vỏ sò của Samsung sắp bước sang thế hệ thứ 8 với những cải tiến tập trung vào tính công thái học và độ tinh xảo trong thiết kế. Dù không mang đến một cuộc “lột xác” hoàn toàn về ngoại hình, Galaxy Z Flip8 được kỳ vọng sẽ hoàn thiện công thức thành công mà hãng công nghệ Hàn Quốc đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Chỉ còn ít ngày nữa là sự kiện Galaxy Unpacked chính thức diễn ra, những thông tin chi tiết về mẫu smartphone này đã được leaker nổi tiếng Ice Universe tiết lộ, mang đến cái nhìn cận cảnh về kích thước và trọng lượng thực tế của thiết bị.

Phân tích thiết kế: Độ mỏng ấn tượng và trải nghiệm cầm nắm

Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, Galaxy Z Flip8 sẽ duy trì trọng lượng ở mức khoảng 180 gram, một con số lý tưởng để đảm bảo sự linh hoạt và nhẹ nhàng khi sử dụng bằng một tay. Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở độ mỏng của thân máy, đạt mức 6.1 mm tại vị trí mỏng nhất khi thiết bị được mở ra hoàn toàn.

Galaxy Z Flip8 sẽ có thân máy siêu mỏng, hứa hẹn cho trải nghiệm cầm nắm tuyệt vời

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng con số 6.1 mm này chỉ tính riêng phần khung máy. Nếu bao gồm cả cụm camera nhô lên, độ dày tổng thể của thiết bị khi mở sẽ rơi vào khoảng 6.6 mm. Khi gập lại, Galaxy Z Flip8 có độ dày xấp xỉ 13.2 mm, giúp máy vẫn giữ được sự gọn gàng đặc trưng để dễ dàng nằm gọn trong túi quần hoặc túi xách nhỏ.

Sự khác biệt so với thế hệ Galaxy Z Flip7

Khi đặt lên bàn cân so sánh với thế hệ tiền nhiệm, có thể thấy Samsung đang thực hiện chiến lược tinh chỉnh nhỏ nhưng hiệu quả. Galaxy Z Flip7 hiện có độ dày 6.5 mm khi mở và 13.7 mm khi gập lại. Như vậy, thế hệ mới đã giảm được khoảng 0.4 mm đến 0.5 mm ở các trạng thái tương ứng.

Galaxy Z Flip8 sẽ có cấu hình khá mạnh mẽ

Thực tế, mức chênh lệch này có thể khó nhận ra bằng mắt thường trong điều kiện sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa từng milimet cho thấy Samsung đang ưu tiên cải thiện độ bền của hệ thống bản lề và giảm thiểu kẽ hở khi gập, thay vì chỉ chạy đua theo những thông số hào nhoáng trên mặt giấy. Đây là hướng đi bền vững nhằm củng cố niềm tin của người dùng vào dòng điện thoại màn hình gập.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy Z Flip8

Bên cạnh những thay đổi về kích thước, Galaxy Z Flip8 cũng được nâng cấp đáng kể về phần cứng để đáp ứng nhu cầu hiệu năng ngày càng cao. Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính dựa trên các nguồn tin rò rỉ:

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình chính 6.9 inch, tấm nền cao cấp Màn hình phụ 4.1 inch Camera chính 50MP Dung lượng pin 4,300mAh Trọng lượng ~180 gram

Việc tăng kích thước màn hình phụ lên 4.1 inch so với các thế hệ trước sẽ giúp người dùng thực hiện được nhiều tác vụ nhanh hơn mà không cần phải mở máy thường xuyên. Đồng thời, viên pin 4,300mAh kết hợp với vi xử lý thế hệ mới hứa hẹn sẽ mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng hơn.

Thời điểm ra mắt và các phiên bản màu sắc

Samsung dự kiến sẽ chính thức giới thiệu Galaxy Z Flip8 cùng với biến thể cao cấp Galaxy Z Fold8 Ultra tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22 tháng 7 tới tại London. Đây là một trong những sự kiện công nghệ được mong chờ nhất trong năm, nơi gã khổng lồ Hàn Quốc sẽ phô diễn những đột phá mới nhất về công nghệ màn hình và trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp.

Galaxy Z Flip8 sẽ ra mắt vào ngày 22/7 tới

Về tùy chọn màu sắc, Galaxy Z Flip8 nhiều khả năng sẽ xuất hiện với ba tông màu chủ đạo bao gồm Kem, Than chì và Hồng. Ngoài ra, một phiên bản màu Xanh bạc hà trẻ trung cũng được cho là đang trong quá trình phát triển để mang lại thêm sự lựa chọn cho đối tượng khách hàng trẻ tuổi.

Hiện tại, Samsung đã bắt đầu mở chương trình đặt trước tại nhiều thị trường quốc tế với các ưu đãi hấp dẫn. Với những tinh chỉnh về thiết kế và nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình, Galaxy Z Flip8 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thống trị phân khúc điện thoại gập vỏ sò trong thời gian tới.