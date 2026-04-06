Galaxy Z Flip8 lộ thông số qua chứng nhận SGS: Nâng cấp pin nhưng sạc vẫn 25W Chứng nhận SGS mới nhất xác nhận Samsung Galaxy Z Flip8 sẽ sở hữu viên pin 4,300mAh lớn hơn, tuy nhiên công nghệ sạc nhanh vẫn dừng lại ở mức 25W tương tự thế hệ tiền nhiệm.

Cơ sở dữ liệu chứng nhận SGS vừa chính thức liệt kê hàng loạt mã hiệu của Galaxy Z Flip8, mẫu điện thoại gập dạng vỏ sò thế hệ tiếp theo dự kiến ra mắt vào tháng 7/2026. Thông tin này không chỉ xác nhận sự tồn tại của thiết bị mà còn tiết lộ các thông số quan trọng về công nghệ sạc và cấu hình phần cứng.

Chi tiết chứng nhận SGS và công suất sạc thực tế

Dữ liệu từ hệ thống SGS cho thấy nhiều biến thể của Galaxy Z Flip8 đã được phê duyệt vào ngày 1/6/2026, bao gồm các mã model như SM-F776U, SM-F776B, và SM-F776N. Các mã này tương ứng với các thị trường khác nhau từ Bắc Mỹ, Hàn Quốc đến châu Âu.

Chứng nhận mới xác nhận Galaxy Z Flip8 có sạc nhanh 25W

Đáng chú ý, chứng nhận xác nhận Galaxy Z Flip8 hỗ trợ sạc nhanh có dây với công suất tối đa 25W (9V x 2.77A). Mặc dù đây là thông số quen thuộc trên các dòng sản phẩm của Samsung, nhưng việc không nâng cấp tốc độ sạc có thể khiến một bộ phận người dùng mong đợi công suất cao hơn cảm thấy hụt hẫng.

Samsung sẽ ra mắt các điện thoại gập mới của mình vào tháng 7 tới

Cấu hình dự kiến: Chip Exynos 2600 và viên pin 4,300mAh

Dù tốc độ sạc không đổi, Galaxy Z Flip8 hứa hẹn mang lại trải nghiệm bền bỉ hơn nhờ viên pin dung lượng 4,300mAh. Đây là bước tiến đáng kể so với các thế hệ trước, giúp giải quyết bài toán thời lượng sử dụng trên dòng điện thoại gập nhỏ gọn. Ngoài ra, thiết bị dự kiến tích hợp chuẩn sạc không dây Qi2.2 với công suất 15W.

Galaxy Z Flip8 có thể dùng chip Exynos 2600 như Galaxy S26

Về mặt hiệu năng, các nguồn tin rò rỉ cho biết Samsung sẽ trang bị vi xử lý Exynos 2600 trên Galaxy Z Flip8, đi kèm dung lượng RAM 12GB và các tùy chọn bộ nhớ trong từ 256GB đến 512GB. Máy cũng hỗ trợ các chuẩn kết nối tiên tiến nhất như Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.0.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của Galaxy Z Flip8

Đặc tính Thông số dự kiến Vi xử lý Exynos 2600 Bộ nhớ RAM 12GB Dung lượng pin 4,300mAh Sạc nhanh 25W (có dây), 15W (không dây Qi2.2) Màn hình chính 6.9 inch OLED, 2,600 nits, HDR10+ Màn hình phụ 4.1 inch OLED Trọng lượng 180g

Thiết kế tối ưu và hệ thống camera nâng cấp

Galaxy Z Flip8 được kỳ vọng sẽ mỏng và nhẹ hơn, với trọng lượng khoảng 180g (giảm 8g so với thế hệ trước). Bản lề máy cũng được cải tiến để giảm thiểu nếp gấp trên màn hình chính 6.9 inch. Về khả năng nhiếp ảnh, máy có thể sở hữu camera chính 50MP, hỗ trợ tốt hơn cho việc quay phim và chụp ảnh chuyên nghiệp.

Mẫu điện thoại gập tiếp theo của Samsung hứa hẹn được nhiều người lựa chọn vào cuối năm nay

Với sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế, thời lượng pin cải thiện và hiệu năng mạnh mẽ từ chip xử lý thế hệ mới, Galaxy Z Flip8 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu của Samsung trong phân khúc điện thoại gập vỏ sò khi ra mắt vào nửa cuối năm 2026.