Galaxy Z Flip8: Màn hình phụ sẽ không còn bị giới hạn bởi các Widget Samsung Galaxy Z Flip8 dự kiến ra mắt vào ngày 22/7 với nâng cấp đột phá ở màn hình ngoài, cho phép người dùng thao tác trực tiếp và chạy ứng dụng mượt mà như một chiếc điện thoại độc lập.

Samsung dự kiến trình làng thế hệ điện thoại gập mới vào ngày 22/7 tới, trong đó Galaxy Z Flip8 đang thu hút sự chú ý với những cải tiến quan trọng về phần mềm cho màn hình phụ. Thay vì chỉ giới hạn ở các widget thông báo hay trình điều khiển nhanh, màn hình ngoài của thiết bị này được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm sử dụng đầy đủ và liền mạch hơn.

Nâng cấp khả năng tương tác trên màn hình ngoài

Trong các thế hệ trước, người dùng dòng Galaxy Z Flip thường gặp hạn chế khi muốn chạy ứng dụng trực tiếp trên màn hình phụ. Đa số phải sử dụng các giải pháp tùy chỉnh như mô-đun MultiStar thông qua ứng dụng Good Lock để hỗ trợ chạy thêm ứng dụng. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là giải pháp mang tính bổ trợ, chưa thực sự mang lại cảm giác đồng bộ như các tính năng gốc được tích hợp sẵn.

Màn hình phụ Galaxy Z Flip8 sẽ cho trải nghiệm sử dụng như một chiếc điện thoại thông thường

Với Galaxy Z Flip8, Samsung được cho là sẽ tối ưu hóa giao diện để người dùng có thể thao tác trực tiếp trên màn hình phụ tương tự như màn hình chính. Điều này biến màn hình ngoài không còn đơn thuần là nơi hiển thị thông tin nhanh, mà trở thành một "chiếc smartphone thu nhỏ" với đầy đủ chức năng, giúp giảm tần suất phải mở máy cho các tác vụ cơ bản.

Trải nghiệm liền mạch giữa hai màn hình

Một trong những điểm yếu cố hữu của dòng điện thoại gập vỏ sò so với dòng Galaxy Z Fold là sự thiếu hụt tính liên tục khi chuyển đổi giữa màn hình trong và ngoài. Các báo cáo mới nhất chỉ ra rằng Galaxy Z Flip8 sẽ khắc phục điều này bằng cách hỗ trợ trải nghiệm sử dụng liên tục, giúp các tác vụ không bị gián đoạn khi người dùng chuyển đổi trạng thái gập hoặc mở máy.

Galaxy Z Flip8 được đồn đoán là điện thoại gập dọc dạng vỏ sò cuối cùng của Samsung

Việc tối ưu hóa phần mềm này không chỉ tăng tính tiện dụng mà còn giúp Galaxy Z Flip8 tạo ra sự khác biệt rõ nét so với các thế hệ tiền nhiệm. Thay vì chỉ tập trung vào việc mở rộng kích thước vật lý, Samsung đang hướng tới việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thực tế của màn hình ngoài.

Galaxy Z Flip8 sẽ ra mắt vào ngày 22/7 tới

Tham khảo thông số các dòng điện thoại gập hiện nay

Bên cạnh sự chờ đợi dành cho Galaxy Z Flip8, thị trường điện thoại gập hiện nay cũng đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều thương hiệu. Dưới đây là bảng thông tin một số mẫu máy tiêu biểu đang có mặt trên thị trường để người dùng dễ dàng so sánh:

Tên sản phẩm Dung lượng RAM/Bộ nhớ Giá tham khảo (VNĐ) Samsung Galaxy Z Flip7 12GB/256GB 22.990.000 OPPO Find N3 16GB/512GB 26.990.000 Samsung Galaxy Z Fold7 12GB/256GB 40.990.000 Huawei Mate X7 16GB/512GB 42.990.000 HONOR Magic V5 16GB/512GB 42.990.000

Nhìn chung, nếu những thông tin rò rỉ là chính xác, Galaxy Z Flip8 sẽ đánh dấu một bước tiến lớn trong cách định nghĩa lại dòng điện thoại gập vỏ sò, mang lại giá trị sử dụng thực tế cao hơn cho người dùng cuối.