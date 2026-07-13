Galaxy Z Fold 8 Ultra lộ diện: Công nghệ màn hình không nếp gấp đạt bước tiến mới Video rò rỉ của Galaxy Z Fold 8 Ultra cho thấy màn hình gập gần như không nếp gấp. Đây là kết quả từ cải tiến bản lề và vật liệu UTG dày hơn của Samsung.

Một video trên tay thực tế được cho là của Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vừa rò rỉ trên Weibo, hé lộ khả năng kiểm soát nếp gấp màn hình ấn tượng. So với các thế hệ tiền nhiệm như Galaxy Z Fold 7, mẫu smartphone gập mới nhất của Samsung cho thấy bề mặt hiển thị gần như phẳng hoàn toàn, giải quyết một trong những điểm yếu lớn nhất của dòng điện thoại màn hình gập.

Bước đột phá từ công nghệ bản lề và vật liệu UTG mới

Theo video từ tài khoản Setsuna Digital, chiếc Galaxy Z Fold 8 Ultra xuất hiện trong trạng thái hoạt động bình thường thay vì là mô hình giả. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở khu vực nếp gấp giữa màn hình. Ở nhiều góc độ khác nhau, vết hằn này gần như biến mất, chỉ để lại một bóng mờ rất nhẹ khó nhận ra trong điều kiện sử dụng thông thường.

Trong video rò rỉ, thế hệ kế nhiệm của Samsung Galaxy Z Fold 7 xuất hiện với màn hình gần như không có nếp gấp.

Các chuyên gia phân tích kỹ thuật cho rằng sự cải thiện này đến từ hai yếu tố chính: cấu trúc bản lề thế hệ mới và lớp kính Ultra Thin Glass (UTG) dày hơn. Việc tăng độ dày vật liệu UTG không chỉ giúp màn hình cứng cáp hơn mà còn hỗ trợ giảm thiểu sự biến dạng vật lý tại điểm gập sau một thời gian dài sử dụng. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp Samsung lấy lại vị thế trước các đối thủ từ Trung Quốc.

So sánh với đối thủ và thách thức về độ bền thực tế

Khả năng hiển thị không nếp gấp của Galaxy Z Fold 8 Ultra được đánh giá tương đương với Oppo Find N6, mẫu máy vốn nổi tiếng với công nghệ màn hình phẳng. Tuy nhiên, giới công nghệ vẫn đặt ra câu hỏi về độ bền lâu dài. Thực tế cho thấy, ngay cả những mẫu máy có màn hình phẳng lúc mới ra mắt cũng có thể xuất hiện dấu hiệu hao mòn cơ học sau hàng nghìn lần đóng mở.

Bên cạnh phiên bản Ultra, chuyên gia tin đồn Ice Universe cũng gợi ý rằng phiên bản Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn có thể sở hữu công nghệ màn hình tương tự. Tuy nhiên, thay đổi về cơ cấu bản lề có thể dẫn đến những đánh đổi về trọng lượng hoặc độ dày của thiết bị. Ngoài ra, việc duy trì trạng thái "không nếp gấp" sau vài tháng sử dụng thực tế vẫn là một bài toán mà Samsung cần chứng minh khi sản phẩm chính thức ra mắt.