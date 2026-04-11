Galaxy Z Fold 9 được đồn trang bị camera ẩn dưới màn hình, đối đầu trực tiếp iPhone Duo năm 2027 Samsung được đồn đưa công nghệ camera selfie ẩn dưới màn hình trở lại trên Galaxy Z Fold 9, nhưng chất lượng ảnh mới là điều kiện quyết định thành bại.

Galaxy Z Fold 9 được đồn đoán sẽ trang bị camera ẩn dưới màn hình (Under-Display Camera, UDC), đưa cuộc cạnh tranh giữa Samsung và Apple trên thị trường điện thoại gập sang một mặt trận mới. Công nghệ này cho phép camera selfie hoạt động phía sau lớp điểm ảnh hiển thị, qua đó loại bỏ lỗ khoét thường thấy trên màn hình smartphone.

Cuộc đối đầu lần này không còn xoay quanh độ bền màn hình hay hiện tượng nứt vỡ đang khiến iPhone Duo vướng vào bê bối mang tên Crackgate. Thay vào đó, thiết kế và chất lượng camera selfie có thể trở thành điểm khác biệt đáng kể giữa hai hãng.

Galaxy Z Fold 6 từng được trang bị camera selfie ẩn dưới màn hình. Ảnh: Sammobile

Samsung quay lại với camera ẩn: bối cảnh và tin đồn

Samsung hiện có vị thế đáng kể trên thị trường smartphone màn hình gập. Thành công của dòng Galaxy Z Fold đã góp phần đưa hãng trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu toàn cầu ở phân khúc này.

Trong khi đó, Apple đang trở thành mục tiêu công kích của đối thủ Hàn Quốc. Các vấn đề về độ bền màn hình iPhone Duo, đặc biệt là hiện tượng nứt tại khu vực nếp gấp, đã tạo cảm hứng cho Samsung thực hiện một số quảng cáo mang tính châm biếm đối thủ.

Cụ thể, theo các thông tin rò rỉ mới nhất, mẫu điện thoại gập dự kiến ra mắt vào năm 2027 này sẽ có camera ẩn dưới màn hình chính. Nếu tin đồn chính xác, Samsung sẽ đưa trở lại công nghệ từng xuất hiện trên những thế hệ Galaxy Z Fold trước đây.

Bỏ lỗ khoét camera: nâng cấp thực sự hay chỉ là lợi thế thẩm mỹ?

Không phải người dùng nào cũng thấy khó chịu với lỗ khoét camera selfie trên điện thoại gập. Dù chiếm một phần diện tích hiển thị, thiết kế này vẫn có thể được bố trí tinh tế, nhất là khi đặt ở góc màn hình.

Oppo với mẫu Find N6 là ví dụ cho thấy cách đặt camera ở vị trí góc có thể giúp màn hình trông gọn gàng hơn.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8. Ảnh: PhoneArena

Hơn nữa, camera selfie bên trong điện thoại gập không phải bộ phận quan trọng nhất khi người dùng muốn chụp ảnh chân dung chất lượng cao. Lợi thế của smartphone màn hình gập nằm ở khả năng tận dụng hệ thống camera sau, vốn tốt hơn nhiều so với camera trước.

Người dùng có thể dùng màn hình ngoài để quan sát khung hình khi chụp bằng camera chính phía sau. Nhờ vậy, họ vừa căn chỉnh bố cục dễ dàng, vừa tận dụng chất lượng cảm biến và ống kính vượt trội. Camera selfie bên trong vẫn hữu ích cho cuộc gọi video, họp trực tuyến hoặc ảnh chụp nhanh.

Bài toán chất lượng ảnh: lý do UDC từng bị gạt bỏ

Galaxy Z Fold 7 đã chấm dứt cách tiếp cận camera ẩn dưới màn hình. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chất lượng hình ảnh: camera đặt sau màn hình chưa thể cho kết quả thực sự ấn tượng, khiến trải nghiệm khó đáp ứng kỳ vọng với một mẫu smartphone cao cấp.

Đây cũng là điểm Samsung cần giải quyết nếu muốn đưa UDC trở lại trên Galaxy Z Fold 9. Một màn hình không còn lỗ khoét sẽ tạo cảm giác liền mạch và hiện đại hơn, nhưng sẽ ít ý nghĩa nếu người dùng phải đánh đổi chất lượng hình ảnh.

iPhone Duo và áp lực cạnh tranh trực diện

Một lý do đáng chú ý khác có thể thúc đẩy Samsung là iPhone Duo của Apple. Mẫu iPhone màn hình gập này cũng sử dụng camera ẩn dưới màn hình.

Điều đó đồng nghĩa Samsung không chỉ muốn cải thiện thiết kế, mà còn có cơ hội cạnh tranh trực tiếp với Apple trên một tính năng đáng chú ý của thế hệ smartphone gập mới.

Nhìn chung, nếu Galaxy Z Fold 9 mang đến camera ẩn với chất lượng ảnh và video thuyết phục, Samsung sẽ có thêm một chiến thắng quan trọng trước đối thủ Mỹ. Điều kiện tiên quyết là công nghệ này phải thực sự hoạt động tốt. Hiện các thông tin trên vẫn là tin đồn và chưa được Samsung xác nhận.