Galaxy Z Fold7 bất ngờ nâng cấp Galaxy AI: Thêm tính năng từ S26 vào bản cập nhật tháng 6/2026 Samsung vừa phát hành bản cập nhật tháng 6/2026 cho Galaxy Z Fold7, bổ sung hai tính năng AI cao cấp là Ưu tiên thông báo và Tóm tắt tệp vốn chỉ có trên dòng Galaxy S26 series.

Galaxy Z Fold7 vừa chính thức nhận bản cập nhật phần mềm định kỳ tháng 6/2026. Mặc dù là thiết bị thế hệ trước, mẫu flagship màn hình gập này vẫn được Samsung ưu ái trang bị thêm hai tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ từ dòng Galaxy S26 mới nhất, giúp thu hẹp khoảng cách công nghệ và gia tăng trải nghiệm người dùng.

Ưu tiên thông báo và Tóm tắt tệp: Những nâng cấp từ dòng Galaxy S26

Bản vá lỗi tháng 6/2026 không chỉ dừng lại ở việc bảo mật mà còn mang đến hai công cụ giá trị thuộc bộ Galaxy AI. Những người dùng cập nhật sớm đã nhận thấy sự xuất hiện của tính năng Ưu tiên thông báo (Priority Notifications) và Tóm tắt tệp (File Summaries). Trước đó, hai tính năng này vốn được độc quyền cho Galaxy S26 và chưa từng xuất hiện trên phiên bản One UI 8.5 ban đầu của dòng Fold.

Bản vá lần này mang tới tính năng Ưu tiên thông báo và Tóm tắt tệp

Cụ thể, tính năng Ưu tiên thông báo sử dụng thuật toán AI để phân tích thói quen người dùng, từ đó tự động đẩy các thông báo quan trọng như tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ lên đầu danh sách. Giao diện của các thông báo này cũng được tinh chỉnh nổi bật hơn, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các luồng thông tin thiết yếu mà không bị xao nhãng bởi các thông báo rác.

Bên cạnh đó, ứng dụng File (My Files) trên Galaxy Z Fold7 hiện đã tích hợp khả năng Tóm tắt tệp. Công cụ này cho phép thiết bị quét nhanh và tạo ra các đoạn tóm tắt nội dung ngắn gọn từ những tài liệu văn bản định dạng PDF hoặc TXT, hỗ trợ đắc lực cho người dùng văn phòng thường xuyên xử lý tài liệu dài.

Tính năng mới có khả năng tóm tắt thông báo bằng AI cực kỳ tiện dụng

Nỗ lực kéo dài vòng đời thiết bị gập của Samsung

Việc liên tục cập nhật các tính năng AI mới nhất xuống các dòng máy cũ cho thấy sự chu đáo của Samsung trong việc duy trì vòng đời sản phẩm. Động thái này đặc biệt ý nghĩa khi thời điểm ra mắt Galaxy Z Fold8 chỉ còn cách khoảng một tháng. Việc trang bị Galaxy AI mới giúp Z Fold7 không bị lỗi thời so với các thế hệ flagship mới nhất trên thị trường.

Samsung đang liên tục mang những tính năng AI đột phá từ dòng S26 xuống Z Fold7

Thách thức về thời lượng pin trên One UI 8.5

Dù hào hứng với các tính năng AI mới, cộng đồng người dùng Galaxy Z Fold7 vẫn đang bày tỏ sự lo ngại về vấn đề tiêu thụ năng lượng. Kể từ khi nâng cấp lên One UI 8.5, nhiều phản hồi cho biết thời lượng pin bị sụt giảm nhanh chóng. Hy vọng trong bản cập nhật tháng 6 này, Samsung đã âm thầm thực hiện các tối ưu hóa hệ thống để khắc phục triệt để tình trạng hao pin, mang lại trải nghiệm sử dụng trọn vẹn hơn.

Thông số kỹ thuật nổi bật của Samsung Galaxy Z Fold7