Galaxy Z Fold8 áp đảo iPhone Duo: Vì sao thiết kế smartphone gập của Apple gây thất vọng? Khảo sát mới cho thấy Galaxy Z Fold8 chiếm trọn cảm tình người dùng với hơn 72% ủng hộ, trong khi iPhone Duo tụt lại phía sau vì thiết kế thiếu sự đột phá.

Cuộc đối đầu ở phân khúc smartphone màn hình gập đang chứng kiến sự áp đảo bất ngờ từ Samsung khi mẫu Galaxy Z Fold8 liên tục vượt mặt đối thủ iPhone Duo ở nhiều phương diện cốt lõi. Dù dòng thiết bị của Apple tạo được dấu ấn nhất định ở các chi tiết phần mềm tinh tế, kết quả khảo sát thị hiếu gần đây lại phơi bày thực tế rằng sản phẩm gập đầu tiên của "Táo khuyết" đang bị tụt lại phía sau khá xa về mặt thiết kế phần cứng.

Cuộc chiến giữa hai dòng smartphone màn hình gập đình đám. Ảnh minh hoạ.

Khảo sát Phone Arena: Khoảng cách tỷ lệ bình chọn gây ngỡ ngàng

Nhằm đánh giá xu hướng thẩm mỹ của người dùng trước ý tưởng thiết kế mỏng hơn trên thế hệ Galaxy Z Fold9, chuyên trang công nghệ Phone Arena đã tổ chức một cuộc khảo sát thực tế. Các lựa chọn bình chọn được đưa ra bao gồm: phong cách mỏng nhẹ, vuông vức của Galaxy Z Fold8; kiểu dáng bo tròn, bất đối xứng của iPhone Duo; và ngôn ngữ thiết kế tổng thể của các dòng máy gập dạng sách truyền thống.

Kết quả cuộc thăm dò đã mang lại chiến thắng áp đảo cho hãng công nghệ Hàn Quốc. Đáng chú ý, chiếc smartphone gập đầu tiên gắn logo Apple thậm chí còn không giữ được vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng ưa chuộng.

Thiết kế smartphone gập Tỷ lệ bình chọn Đặc điểm phong cách Galaxy Z Fold8 Hơn 72% Vuông vức, mỏng nhẹ, viền siêu mỏng, kiểu "hộ chiếu" Máy gập dạng sách truyền thống Gần 19% Thiết kế gập tỷ lệ dài tiêu chuẩn iPhone Duo 9% Bo tròn, bất đối xứng, phong cách gợi nhớ dòng Pixel

Với chỉ 9% lượt bình chọn ít ỏi, chiếc smartphone gập đầu tiên của Apple đã nhận về phản hồi tương đối ảm đạm từ phía cộng đồng người dùng công nghệ.

Phần cứng Samsung lên ngôi, Apple đối mặt điểm nghẽn đột phá

Nhiều người dùng có thể lập luận rằng giá trị thiết kế nằm ở trải nghiệm thực tế và cảm giác cầm nắm thay vì các thông số thuần túy. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định iPhone Duo mang dáng dấp tương tự dòng Pixel 11 Pro Fold cũng như các thế hệ máy gập trước đó của Google. Dù không phải là một thiết bị xấu, iPhone Duo lại tạo ra cảm giác quá đỗi quen thuộc, thiếu vắng yếu tố bất ngờ cần có của một sản phẩm tiên phong.

Ngược lại, chiếc điện thoại gập phong cách "hộ chiếu" (passport-style) đầu tiên của Samsung lại mang tới làn gió mới mẻ. Galaxy Z Fold8 ghi điểm nhờ tỷ lệ màn hình rộng rãi, các đường nét góc cạnh gãy gọn cùng viền màn hình siêu mỏng, kiến tạo nên diện mạo sang trọng và hiện đại.

Áp lực gia tăng trước các thế hệ kế tiếp

Trước đây, ngôn ngữ thiết kế trên iPhone 18 Pro từng nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt và trở thành nguồn cảm hứng lớn trên thị trường di động. Việc Apple không tận dụng nền tảng thành công này để phát triển cho dòng máy gập đầu tiên đã để lại nhiều tiếc nuối cho giới mộ điệu.

Hiện tại, giới chuyên gia vẫn hoài nghi về khả năng iPhone Duo 2 có thể mang lại bước nhảy vọt thực sự. Trong bối cảnh phân khúc smartphone vận hành theo hướng kế thừa và hoàn thiện qua từng chu kỳ sản phẩm, kế hoạch nâng cấp tiếp theo trên Galaxy Z Fold9 được dự báo sẽ tiếp tục nới rộng khoảng cách dẫn trước của Samsung trên thị trường màn hình gập.