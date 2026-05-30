Galaxy Z Fold8: Bước đột phá với màn hình gập không nếp gấp Samsung dự kiến trang bị công nghệ tấm nền OLED mới cho dòng Galaxy Z Fold8, giúp loại bỏ gần như hoàn toàn nếp gấp màn hình và nâng cao trải nghiệm hiển thị thực tế.

Samsung đang chuẩn bị tạo ra một bước ngoặt quan trọng cho dòng smartphone màn hình gập với thế hệ Galaxy Z Fold8. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, thiết bị này sẽ giải quyết một trong những điểm yếu lớn nhất của điện thoại gập hiện nay: nếp gấp màn hình.

Công nghệ tấm nền OLED thế hệ mới từ Samsung Display

Tại sự kiện MWC diễn ra vào đầu năm nay, Samsung Display đã trình diễn một mẫu tấm nền OLED gập với bề mặt gần như phẳng hoàn toàn khi mở ra. Các nguồn tin công nghệ nhận định tấm nền này sẽ chính thức xuất hiện trên bộ đôi Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra. Việc cải tiến cấu trúc tấm nền kết hợp với hệ thống bản lề mới được cho là giúp nếp gấp trở nên khó nhận thấy hơn bao giờ hết.

Samsung đã trưng bày màn hình gập không nếp gấp tại MWC 2026

Thách thức vị thế của các đối thủ cạnh tranh

Chuyên gia tin đồn Ice Universe tiết lộ rằng khả năng kiểm soát nếp gấp trên các thiết bị gập sắp tới của Samsung sẽ đạt trình độ tương đương với OPPO Find N6. Đây là một nâng cấp đáng giá, bởi độ phẳng của màn hình khi mở ra luôn là tiêu chí hàng đầu để người dùng đánh giá chất lượng hoàn thiện của một chiếc điện thoại gập cao cấp. Bằng việc tối ưu hóa phần cứng, Samsung đặt mục tiêu lấy lại lợi thế trong cuộc đua hiển thị với các đối thủ từ Trung Quốc.

Màn hình gập của Galaxy Z Fold8 sẽ có nếp gấp gần như vô hình như OPPO Find N6

Sự khác biệt giữa phiên bản tiêu chuẩn và bản Ultra

Bên cạnh cải tiến về màn hình, Galaxy Z Fold8 được dự đoán sẽ thay đổi tỷ lệ hiển thị theo hướng rộng hơn, giúp việc sử dụng bằng một tay ở màn hình ngoài trở nên thuận tiện hơn. Trong khi đó, phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra có thể vẫn giữ nguyên tỷ lệ khung hình đặc trưng của dòng Fold nhưng được bù đắp bằng dung lượng pin lớn hơn.

Thông số dự kiến Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Công nghệ màn hình OLED giảm thiểu nếp gấp OLED giảm thiểu nếp gấp Dung lượng pin 4.800mAh 5.000mAh Tỷ lệ màn hình Thiết kế rộng hơn Tỷ lệ truyền thống

Mặc dù Samsung chưa xác nhận chính thức các thông số kỹ thuật, nhưng những rò rỉ này cho thấy hãng đang tập trung mạnh vào việc hoàn thiện trải nghiệm thị giác thay vì chỉ nâng cấp cấu hình phần cứng. Dự kiến, loạt siêu phẩm màn hình gập mới sẽ được trình làng vào mùa hè năm nay.