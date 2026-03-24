Galaxy Z Fold8 lộ diện cấu hình với camera 200MP và chip Snapdragon mạnh mẽ Thế hệ smartphone gập tiếp theo của Samsung, Galaxy Z Fold8, dự kiến sở hữu camera 200MP, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng màn hình 8 inch có độ bền vượt trội.

Samsung Galaxy Z Fold8 được kỳ vọng sẽ mang đến những nâng cấp toàn diện về cả phần cứng lẫn thiết kế so với các phiên bản tiền nhiệm. Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy mẫu smartphone gập này sẽ tập trung vào cải thiện độ bền màn hình, nâng cấp hệ thống camera lên độ phân giải siêu cao và sử dụng vi xử lý thế hệ mới nhất dành riêng cho dòng Galaxy.

Galaxy Z Fold8 lộ cấu hình với nhiều nâng cấp thú vị

Màn hình mở rộng và đột phá về độ bền vật liệu

Theo nguồn tin từ @TheGalox_, Galaxy Z Fold8 sẽ có sự thay đổi về kích thước hiển thị. Cụ thể, màn hình phụ bên ngoài đạt mức 6.5 inch và màn hình chính khi mở ra lên tới 8 inch. Cả hai đều sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED với tần số quét 120Hz, đảm bảo trải nghiệm vuốt chạm mượt mà.

Đáng chú ý, Samsung đang tập trung giải quyết vấn đề độ bền của tấm nền gập bằng việc sử dụng kính siêu mỏng hai lớp. Kết hợp với đó là tấm đỡ kim loại được khoan bằng laser, giúp tăng cường sự chắc chắn cho cấu trúc máy. Cải tiến này được xem là nỗ lực của hãng nhằm xóa bỏ rào cản tâm lý của người dùng về tính bền bỉ của các thiết bị màn hình gập sau thời gian dài sử dụng.

Màn hình Galaxy Z Fold8 sẽ có độ bền tốt hơn

Hiệu năng tối ưu với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Về sức mạnh bên trong, Galaxy Z Fold8 dự kiến trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Để duy trì hiệu suất ổn định khi xử lý đa nhiệm nặng, thiết bị sẽ được tích hợp hệ thống làm mát bằng buồng hơi (Vapor Chamber Cooling). Máy cung cấp các tùy chọn bộ nhớ RAM từ 12GB đến 16GB, đi kèm bộ nhớ lưu trữ đa dạng từ 256GB lên đến 1TB.

Hệ thống camera 200MP và dung lượng pin cải tiến

Một trong những điểm nhấn lớn nhất trên Galaxy Z Fold8 chính là hệ thống camera sau. Cảm biến chính dự kiến đạt độ phân giải 200MP, cho phép ghi lại hình ảnh với độ chi tiết cực cao. Đi kèm là ống kính góc siêu rộng 50MP và camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Về thời lượng pin, thiết bị được cho là sở hữu viên pin 5,000 mAh – mức dung lượng lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Z Fold. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho thiết bị.

Thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold8 (Dự kiến) Màn hình chính 8.0 inch, Dynamic AMOLED 120Hz Màn hình phụ 6.5 inch, Dynamic AMOLED 120Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM 12GB / 16GB Bộ nhớ trong 256GB / 512GB / 1TB Camera sau 200MP (Chính) + 50MP (Siêu rộng) + 10MP (Tele 3x) Dung lượng pin 5,000 mAh Sạc nhanh 45W

Thời điểm ra mắt và phần mềm

Dù sở hữu nhiều linh kiện cao cấp và viên pin lớn hơn, Galaxy Z Fold8 vẫn được định hướng tối ưu hóa để có thiết kế mỏng và nhẹ hơn các thế hệ trước. Thiết bị dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2026. Tại thời điểm xuất xưởng, máy sẽ chạy trên giao diện One UI 9 dựa trên hệ điều hành Android mới nhất.