Galaxy Z Fold8 lộ diện qua ảnh render: Thay đổi tỷ lệ màn hình 4:3 và thiết kế khung viền mới Hình ảnh rò rỉ Galaxy Z Fold8 xác nhận Samsung chuyển sang tỷ lệ màn hình 4:3 rộng hơn, đi kèm thiết kế khung viền vuông vức và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Samsung đã chính thức xác nhận việc ra mắt thế hệ điện thoại gập tiếp theo, bao gồm Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip 7, tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/7. Trước thềm sự kiện, loạt ảnh render chất lượng cao của Galaxy Z Fold8 đã được công bố, hé lộ những thay đổi quan trọng về thiết kế và tỷ lệ hiển thị.

Tỷ lệ màn hình 4:3: Bước ngoặt trong trải nghiệm đa nhiệm

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Galaxy Z Fold8 nằm ở kích thước thân máy. Các hình ảnh rò rỉ cho thấy thiết bị có phần thân rộng hơn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm. Điều này củng cố các báo cáo trước đó về việc Samsung sẽ chuyển sang sử dụng màn hình gập tỷ lệ 4:3, thay vì tỷ lệ hẹp như trên Galaxy Z Fold7.

Galaxy Z Fold8 sẽ là mẫu điện thoại gập rộng hoàn toàn mới của Samsung

Việc thay đổi tỷ lệ màn hình sang 4:3 được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong việc đọc tài liệu, xử lý đa nhiệm và xem nội dung video. Đây là một trong những cải tiến được người dùng dòng Fold mong đợi nhằm khắc phục nhược điểm màn hình ngoài quá hẹp của các phiên bản trước.

Ngôn ngữ thiết kế tối giản và khung viền vuông vức

Về ngoại hình, Galaxy Z Fold8 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế tối giản đặc trưng của Samsung. Máy sở hữu khung viền vuông vức, các đường nét cân đối và cụm camera ba ống kính đặt dọc ở mặt lưng. Mặc dù tổng thể có nét tương đồng với Galaxy Z Fold7, các chi tiết nhỏ đã được tinh chỉnh để mang lại cảm giác cao cấp và hiện đại hơn.

Phiên bản màu trắng của Galaxy Z Fold8

Dòng sản phẩm mới dự kiến sẽ có ít nhất ba tùy chọn màu sắc chính bao gồm: Trắng, Đen và Tím. Trong đó, phiên bản màu Tím được xem là điểm nhấn mới mẻ trong bảng màu của năm nay.

Phiên bản màu đen của điện thoại

Cấu hình mạnh mẽ với Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bên cạnh những thay đổi về diện mạo, Galaxy Z Fold8 dự kiến sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm tại thời điểm ra mắt. Việc nâng cấp chip xử lý không chỉ tăng cường hiệu năng mà còn tối ưu hóa khả năng tiêu thụ năng lượng cho màn hình kích thước lớn.

Thông số (Dự kiến) Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Tỷ lệ màn hình chính 4:3 Ngày ra mắt 22/07 Màu sắc Trắng, Đen, Tím

Sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 22/7 tới đây sẽ là nơi Samsung chính thức công bố chi tiết về thông số kỹ thuật, giá bán và ngày mở bán của Galaxy Z Fold8 cùng các sản phẩm trong hệ sinh thái mới.