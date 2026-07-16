Galaxy Z Fold8 lộ diện qua màn hợp tác với Spider-Man: Bước tiến về thiết kế và độ bền Samsung vừa hé lộ Galaxy Z Fold8 thông qua đoạn phim ngắn kết hợp cùng siêu anh hùng Spider-Man, gợi mở về một thiết kế màn hình rộng hơn và khả năng chống chịu va đập vượt trội.

Samsung vừa chính thức đẩy mạnh chiến dịch quảng bá cho mẫu smartphone màn hình gập thế hệ mới, Galaxy Z Fold8, thông qua sự kiện hợp tác đặc biệt với bộ phim Spider-Man: Brand New Day của Sony Pictures. Động thái này không chỉ nhằm hâm nóng bầu không khí trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 22 tháng 7 mà còn gián tiếp xác nhận những cải tiến quan trọng về phần cứng của thiết bị.

Chiến lược quảng bá qua hình tượng siêu anh hùng

Trong đoạn phim ngắn do đạo diễn Kasra Farahani thực hiện, Samsung đã khéo léo lồng ghép hình ảnh siêu anh hùng Spider-Man và người bạn thân Ned Leeds (Jacob Batalon thủ vai). Cốt truyện xoay quanh việc chàng Người Nhện liên tục làm hỏng điện thoại trong các cuộc truy đuổi tội phạm, dẫn đến nhu cầu về một thiết bị có độ bền cực cao và linh hoạt trong mọi tình huống nhiệm vụ khắc nghiệt.

Samsung nhá hàng Galaxy Z Fold8 trong video quảng cáo với người nhện

Dù không trực tiếp gọi tên sản phẩm trong toàn bộ video, các chi tiết cài cắm đã cho thấy thiết bị bí ẩn chính là Galaxy Z Fold8. Bên cạnh đó, mẫu Galaxy Z Flip cũng xuất hiện như một lựa chọn bền bỉ, đáp ứng phong cách sử dụng năng động của các nhân vật trong phim.

Cấu trúc màn hình rộng và khả năng tối ưu công việc

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất được hé lộ qua teaser là thiết kế của Galaxy Z Fold8. So với các thế hệ tiền nhiệm, mẫu flagship mới được cho là sẽ sở hữu tỷ lệ màn hình rộng rãi hơn khi mở ra, giúp tối ưu hóa không gian hiển thị theo dạng sách. Điều này hỗ trợ tốt hơn cho các tác vụ đa nhiệm và giải trí chuyên sâu.

Galaxy Z Fold8 sẽ là mẫu điện thoại gập rộng hoàn toàn mới của Samsung

Ngoài ra, nhân vật Ned Leeds trong phim đã sử dụng công cụ “Spidey Tracker” trên thiết bị, minh chứng cho khả năng tích hợp các phần mềm chuyên dụng và hệ sinh thái hỗ trợ thông minh. Việc kết nối hình ảnh sản phẩm với một biểu tượng văn hóa đại chúng như Spider-Man giúp Samsung khẳng định thông điệp về một thiết bị tương lai: linh hoạt, mạnh mẽ và không thể phá vỡ.

Vị thế cạnh tranh trong phân khúc điện thoại màn hình gập

Sự xuất hiện của Galaxy Z Fold8 diễn ra trong bối cảnh thị trường smartphone màn hình gập đang cạnh tranh gay gắt với sự tham gia của nhiều đối thủ lớn. Dưới đây là bảng so sánh thông số và mức giá tham khảo của các dòng máy gập tiêu biểu hiện nay:

Mẫu điện thoại Cấu hình bộ nhớ Giá tham khảo (VNĐ) Huawei Mate X7 16GB - 512GB 42.990.000 HONOR Magic V5 16GB - 512GB 42.990.000 Samsung Galaxy Z Fold7 12GB - 256GB 40.990.000 OPPO Find N3 16GB - 512GB 26.990.000 Samsung Galaxy Z Flip7 12GB - 256GB 22.990.000

Việc nâng cấp thiết kế trên Galaxy Z Fold8 được kỳ vọng sẽ giúp Samsung duy trì vị thế dẫn đầu trước các đối thủ từ Trung Quốc vốn đang tối ưu rất tốt về độ mỏng và diện tích hiển thị. Người dùng có thể mong đợi những trải nghiệm thực tế về bản lề và độ bền màn hình khi sản phẩm chính thức ra mắt vào cuối tháng 7 này.

Theo kế hoạch, sự kiện Galaxy Unpacked sẽ diễn ra vào ngày 22/07, ngay trước thời điểm bộ phim Spider-Man: Brand New Day công chiếu toàn cầu vào ngày 31/07. Đây được xem là thời điểm vàng để Samsung kích cầu doanh số cho dòng sản phẩm chiến lược của mình trong năm 2025.