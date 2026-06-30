Galaxy Z Fold8 lộ diện qua ốp lưng: Thiết kế màn hình rộng hơn và cụm camera mới Hình ảnh ốp lưng rò rỉ của Galaxy Z Fold8 cho thấy Samsung đang tinh chỉnh tỷ lệ màn hình rộng hơn nhằm tối ưu đa nhiệm, đi kèm cấu hình chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Samsung đang tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế quen thuộc trên thế hệ điện thoại gập tiếp theo, nhưng các báo cáo mới nhất cho thấy hãng sẽ thực hiện những tinh chỉnh quan trọng theo hướng hiện đại và thực dụng hơn. Dự kiến vào tháng 7/2026, dòng Galaxy Z sẽ ra mắt với ba phiên bản: Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8.

Ảnh ốp lưng của Galaxy Z Fold8

Thay đổi tỷ lệ màn hình để tối ưu không gian hiển thị

Dựa trên hình ảnh ốp lưng rò rỉ từ tài khoản Alfaturk16 trên mạng xã hội X, Galaxy Z Fold8 dường như sở hữu thân máy rộng hơn so với thế hệ tiền nhiệm Galaxy Z Fold7 và cả biến thể Fold8 Ultra. Sự thay đổi này nhằm mục đích tối ưu hóa màn hình gập bên trong với tỷ lệ gần 4:3.

Việc mở rộng chiều ngang giúp các thao tác đa nhiệm, đọc nội dung và làm việc trở nên tự nhiên hơn, khắc phục nhược điểm màn hình quá dài gây khó khăn trong trải nghiệm sử dụng ở các thế hệ trước. Đây là bước đi cho thấy Samsung đang tập trung biến điện thoại gập thành một thiết bị thực sự tiện dụng cho công việc hàng ngày.

Cụm camera hình viên thuốc và cấu hình mạnh mẽ

Phần mặt lưng của Galaxy Z Fold8 cho thấy Samsung sẽ áp dụng phong cách thiết kế cụm camera hình viên thuốc bao quanh các ống kính thay vì để chúng tách rời hoàn toàn. Cách hoàn thiện này không chỉ mang lại cảm giác đồng bộ cho hệ sinh thái sản phẩm Galaxy mà còn tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu.

Điện thoại gập tiếp theo của Samsung sẽ có cụm camera hình viên thuốc

Về thông số kỹ thuật, Galaxy Z Fold8 được kỳ vọng sẽ sở hữu cấu hình hàng đầu thị trường điện thoại gập năm 2026:

Thành phần Thông số dự kiến Màn hình ngoài 5.4 inch, OLED, 120Hz Màn hình trong 7.6 inch, OLED, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Camera chính 50MP (hỗ trợ OIS, PDAF) Camera siêu rộng 50MP Pin 4,800mAh

Hệ thống camera selfie sẽ bao gồm hai cảm biến 10MP đặt tại màn hình ngoài và màn hình gập bên trong. Với việc trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, thiết bị hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý vượt trội và khả năng tối ưu năng lượng tốt hơn cho viên pin 4,800mAh.

Việc chuyển sang thiết kế rộng hơn và nâng cấp đồng bộ về phần cứng cho thấy hướng tiếp cận thực dụng của Samsung. Nếu các cải thiện về trải nghiệm cầm nắm và tối ưu màn hình đúng như kỳ vọng, Galaxy Z Fold8 có thể trở thành mẫu điện thoại gập đáng chú ý nhất của hãng trong tương lai gần.