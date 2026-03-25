Galaxy Z Fold8 lộ diện thiết kế siêu mỏng cùng pin 5.600mAh và camera 200MP Loạt ảnh render CAD mới nhất của Galaxy Z Fold8 hé lộ mẫu điện thoại gập tiếp theo của Samsung sở hữu thân máy mỏng ấn tượng, chip Snapdragon thế hệ mới và dung lượng pin tăng đáng kể.

Samsung đang chuẩn bị cho sự ra đời của Galaxy Z Fold8 với những thay đổi đáng kể về cấu trúc và phần cứng. Theo các báo cáo mới nhất, mẫu điện thoại gập ngang này sẽ duy trì độ mỏng ấn tượng tương tự thế hệ tiền nhiệm nhưng được tối ưu hóa không gian để tích hợp viên pin lớn hơn và hệ thống camera độ phân giải cao.

Thiết kế tinh chỉnh và kích thước hiển thị

Hình ảnh render CAD từ nguồn tin rò rỉ OnLeaks cho thấy Galaxy Z Fold8 có kích thước xấp xỉ 158.4 x 143.2 x 4.5mm khi mở ra và 158.4 x 72.8 x 9mm khi gập lại. Mặc dù đây là các con số ước tính, thiết bị có thể đạt độ mỏng tương đương Galaxy Z Fold7 (8.9mm) khi ra mắt chính thức.

Về khả năng hiển thị, Galaxy Z Fold8 dự kiến trang bị màn hình ngoài 6.5 inch và màn hình OLED gập phía trong 8 inch. Đáng chú ý, Samsung Display có thể sử dụng tấm nền OLED thế hệ mới với cấu trúc UTG kép và bản lề cải tiến, giúp giảm thiểu tối đa nếp gấp màn hình.

Mẫu điện thoại gập tiếp theo của Samsung có kích thước giống Galaxy Z Fold7

Cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bên trong Galaxy Z Fold8 là sức mạnh từ bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm dung lượng RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.x tối đa 1TB. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ là sản phẩm đầu tiên chạy giao diện One UI 9.0 dựa trên hệ điều hành Android 17.

Hệ thống camera cũng nhận được nâng cấp lớn với cảm biến chính 200MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS). Các ống kính phụ bao gồm camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Cải tiến về pin và các phiên bản biến thể

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là viên pin dung lượng 5.600mAh, tăng đáng kể so với các thế hệ trước, đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây 45W. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Samsung được cho là đang phát triển một biến thể điện thoại gập khác với thiết kế ngắn và rộng hơn, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm xem video.

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến (Galaxy Z Fold8) Màn hình chính 8 inch OLED, công nghệ UTG kép Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM/ROM Tối đa 16GB / 1TB UFS 4.x Camera chính 200MP (OIS) Pin/Sạc 5.600mAh / 45W Hệ điều hành One UI 9.0 (Android 17)

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của Galaxy Z Fold8, người dùng hiện vẫn có thể lựa chọn mẫu Galaxy Z Fold7 với cấu hình mạnh mẽ và thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng của dòng sản phẩm cao cấp từ Samsung.