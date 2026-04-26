Galaxy Z Fold8 lộ diện với camera đục lỗ siêu nhỏ và nâng cấp pin 5.000 mAh Samsung dự kiến thu nhỏ lỗ khoét camera trên Galaxy Z Fold8 xuống còn 2,5 mm, đồng thời nâng cấp dung lượng pin lên 5.000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh 45W.

Những thông tin rò rỉ mới nhất về mẫu điện thoại gập Samsung Galaxy Z Fold8 đã hé lộ các thay đổi quan trọng về thiết kế màn hình và hiệu suất năng lượng. Theo chuyên gia tin đồn Ice Universe, hãng điện thoại Hàn Quốc đang nỗ lực tối ưu không gian hiển thị bằng cách thu gọn các chi tiết phần cứng trên màn hình ngoài, mang lại diện mạo tinh tế hơn cho thế hệ flagship sắp tới.

Tối ưu diện tích hiển thị với lỗ khoét camera siêu nhỏ

Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Galaxy Z Fold8 nằm ở phần đục lỗ chứa camera selfie trên màn hình ngoài. Các nguồn tin khẳng định đường kính của phần khuyết điểm này sẽ giảm từ 3,7 mm trên thế hệ tiền nhiệm xuống chỉ còn 2,5 mm. Việc thu nhỏ lỗ khoét không chỉ giúp mở rộng không gian hiển thị mà còn giảm bớt sự xao nhãng khi người dùng thao tác trên màn hình nhỏ.

Phần đục lỗ camera trước của Galaxy Z Fold8 (hình bên dưới) sẽ nhỏ hơn đáng kể so với Z Fold7 (hình bên trên)

Mặc dù việc tối ưu hóa thẩm mỹ là một tín hiệu tích cực, giới chuyên môn nhận định rằng Samsung vẫn cần xử lý triệt để các vấn đề cốt lõi của dòng máy gập. Các yếu tố như khả năng tản nhiệt, độ bền bản lề trước bụi bẩn và thời lượng sử dụng thực tế vẫn là những ưu tiên hàng đầu mà người dùng kỳ vọng được cải thiện mạnh mẽ hơn trên thế hệ thứ 8.

Nâng cấp pin và công suất sạc đáp ứng nhu cầu hiệu suất cao

Để giải quyết bài toán về thời lượng sử dụng, Samsung dường như sẽ mang đến những nâng cấp đáng kể về hệ thống năng lượng. Theo dữ liệu rò rỉ, dung lượng pin trên Galaxy Z Fold8 dự kiến đạt mức 5.000 mAh, tăng thêm 600 mAh so với mức 4.400 mAh trên Galaxy Z Fold7.

Samsung dường như đang rục rịch mang đến những nâng cấp mạnh mẽ về hệ thống pin và sạc

Song song với dung lượng pin, công suất sạc có dây cũng được nâng cấp từ 25W lên 45W. Đây được xem là bước đi cần thiết để rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho viên pin lớn hơn. Dù thông số này vẫn khiêm tốn khi so sánh với các đối thủ đến từ Trung Quốc, nhưng đây là sự thay đổi tích cực đối với hệ sinh thái thiết bị cao cấp của Samsung.

Dung lượng pin trên Galaxy Z Fold8 sẽ được nâng cấp lên mức 5,000 mAh

Bảng so sánh thông số dự kiến giữa Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Fold8

Thông số Galaxy Z Fold7 Galaxy Z Fold8 (Dự kiến) Lỗ khoét camera 3,7 mm 2,5 mm Dung lượng pin 4.400 mAh 5.000 mAh Sạc nhanh có dây 25W 45W Chuẩn sạc Qi2 Không tích hợp Có thể vẫn thiếu vắng

Vắng bóng chuẩn sạc từ tính Qi2 tích hợp

Một điểm gây tiếc nuối cho cộng đồng yêu công nghệ là khả năng Galaxy Z Fold8 vẫn tiếp tục thiếu vắng chuẩn sạc từ tính Qi2 tích hợp sẵn trong thân máy. Tương tự như chiến lược dự kiến trên dòng Galaxy S26, thiết bị này có thể sẽ không sở hữu vòng nam châm nội tại mạnh mẽ như công nghệ MagSafe của Apple hay các giải pháp từ tính trên những dòng flagship mới nhất từ Google.

Galaxy Z Fold8 sẽ tiếp tục thiếu đi chuẩn sạc từ tính Qi2 tích hợp sẵn trong thân máy

Điều này đồng nghĩa với việc để tận dụng các phụ kiện hít từ tính hoặc sạc không dây căn chỉnh chính xác, người dùng vẫn phải phụ thuộc vào các loại ốp lưng chuyên dụng. Nhìn chung, Galaxy Z Fold8 đang cho thấy sự tập trung vào trải nghiệm thực dụng nhất là thời lượng pin và thẩm mỹ màn hình, thay vì chạy đua theo mọi công nghệ phụ trợ mới nhất trên thị trường.