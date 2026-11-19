Galaxy Z Fold8 phiên bản Ocean Drive của Caviar: mạ vàng 24K, giá từ 11,130 USD cho fan GTA VI Caviar ra mắt Galaxy Z Fold8 Ocean Drive lấy cảm hứng từ Vice City trong GTA VI, mặt lưng mạ vàng hai lớp 24K, khắc sáu ngôi sao truy nã, giá từ 286 triệu đồng.

Thương hiệu chế tác Caviar vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt của Galaxy Z Fold8 mang tên Ocean Drive, thiết kế theo phong cách tựa game thế giới mở GTA VI. Máy có mặt lưng mạ vàng 24K, họa tiết hình học và giá khởi điểm 11,130 USD (tương đương 286 triệu đồng).

Bộ sưu tập này được tung ra khi tựa game GTA VI sắp ra mắt. Ngoại hình của máy mang âm hưởng từ thành phố Vice City quen thuộc với người chơi.

Ocean Drive: từ con phố Miami đến mặt lưng điện thoại gập

Caviar đặt tên phiên bản tùy chỉnh này là Ocean Drive. Ngoại hình của máy lấy cảm hứng trực tiếp từ các khách sạn phong cách Art Deco biểu tượng, nằm dọc con phố Ocean Drive nổi tiếng tại Miami, Florida.

Thiết kế mặt sau bản Ocean Drive từ Caviar

Để tái hiện không khí của GTA VI, mặt lưng thiết bị nổi bật với các họa tiết hình học và đường viền gợn sóng. Caviar phủ lên máy hai lớp mạ vàng 24K.

Đáng chú ý, chi tiết sáu ngôi sao truy nã được khắc rõ nét trên thân máy. Đây là dấu hiệu gợi nhớ trực tiếp đến cơ chế đặc trưng của trò chơi.

Mặt lưng mạ vàng 24K họa tiết gợn sóng

Phần cứng bên dưới lớp áo xa xỉ

Caviar chủ yếu can thiệp vào ngoại hình. Theo thông tin nguồn cung cấp, cấu hình của Galaxy Z Fold8 bản thương mại gồm các điểm chính sau:

Hạng mục Thông số Màn hình Gập Dynamic AMOLED 2X 7,6 inch, tần số quét 120 Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Camera Cụm camera kép 50 MP, quay video 8K, Nightography Pin và sạc 4.800 mAh, sạc nhanh 45 W, sạc không dây, chia sẻ pin Thân máy Nặng 201 g, khung Advanced Armor Aluminum, kháng nước IP48

Như vậy, người mua không nhận thêm nâng cấp phần cứng nào được nêu trong nguồn. Khoản chênh lệch giá đến từ lớp hoàn thiện thủ công và tính độc quyền của thiết kế.

Bảng giá: từ 286 đến 315 triệu đồng

Đây là sản phẩm nhắm đến phân khúc xa xỉ, nên mức giá cao hơn nhiều so với bản thương mại. Người dùng phải chi một khoản lớn để sở hữu ngoại hình độc quyền mang dấu ấn của hãng độ vỏ danh tiếng.

Hộp đựng sang trọng của phiên bản đặc biệt

Mức giá khởi điểm theo từng dung lượng lưu trữ như sau:

Phiên bản Dung lượng Giá khởi điểm Quy đổi tương đương Bản tiêu chuẩn 256GB 11,130 USD 286 triệu đồng Bản tiêu chuẩn 512GB 11,490 USD 295 triệu đồng Bản tiêu chuẩn 1TB 11,850 USD 304 triệu đồng Bản Ultra 256GB 11,560 USD 297 triệu đồng Bản Ultra 512GB 11,920 USD 306 triệu đồng Bản Ultra 1TB 12,270 USD 315 triệu đồng

Chiến lược khai thác văn hóa đại chúng của Caviar

Đây không phải lần đầu Caviar làm việc với điện thoại gập của Samsung. Hồi tháng 8, hãng từng tung ra các tùy chọn khác lấy cảm hứng từ những nhân vật điện ảnh nổi tiếng như Tony Montana, Don Corleone và Joker.

Điều này cho thấy hãng tập trung vào văn hóa đại chúng. Sự xuất hiện của Galaxy Z Fold8 Ocean Drive tiếp tục cho thấy sức hút lớn của thương hiệu game thế giới mở này. Với mức giá kể trên, máy hướng đến những người hâm mộ có tiềm lực tài chính mạnh và muốn sở hữu một món đồ sưu tầm.

Nguồn tham khảo: Android Authority.