Galaxy Z Fold8 rò rỉ thông tin màn hình: Samsung có thể chọn giải pháp an toàn Các báo cáo mới nhất cho thấy dòng smartphone gập Galaxy Z Fold8 sẽ không có nhiều nâng cấp về màn hình, đồng thời có thể thiếu vắng hỗ trợ bút S Pen và tính năng bảo mật Privacy Display.

Thế hệ smartphone gập tiếp theo của Samsung, Galaxy Z Fold8, có thể sẽ không mang lại những bước tiến đột phá về công nghệ hiển thị như mong đợi của người dùng. Theo các thông tin rò rỉ gần đây, hãng công nghệ Hàn Quốc dường như đang ưu tiên sự ổn định thay vì triển khai những cải tiến mạnh mẽ về phần cứng màn hình trên mẫu flagship mới.

Samsung sẽ không mang đến nhiều nâng cấp về màn hình cho dòng Galaxy Z Fold8

Thách thức trong việc cải thiện nếp gấp màn hình

Dòng Galaxy Z Fold7 trước đó đã ghi nhận những bước tiến đáng kể khi phần nếp gấp trên màn hình trong được làm mờ đi rõ rệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ, kỳ vọng về việc Galaxy Z Fold8 và biến thể Z Fold8 Wide tiếp tục tối ưu hóa khía cạnh này có thể sẽ không thành hiện thực.

Theo chuyên gia rò rỉ Ice Universe, dòng Galaxy Z Fold8 có khả năng sẽ không mang đến cải tiến đáng kể về mức độ hiển thị của nếp gấp so với thế hệ tiền nhiệm. Đây được xem là một bài toán kỹ thuật phức tạp mà ngay cả những nhà sản xuất màn hình hàng đầu thế giới vẫn đang nỗ lực tìm lời giải tối ưu nhất.

Sự thiếu vắng của bút S Pen và công nghệ Privacy Display

Một trong những thông tin gây bất ngờ nhất là khả năng Galaxy Z Fold8 sẽ không hỗ trợ bút S Pen. Đây vốn là phụ kiện đặc trưng giúp tối ưu hóa không gian hiển thị lớn trên dòng Fold, việc loại bỏ tính năng này nếu xảy ra sẽ là một sự thay đổi lớn trong trải nghiệm người dùng.

Galaxy Z Fold8 Series sẽ không hỗ trợ bút S Pen cũng như tính năng màn hình bảo mật

Bên cạnh đó, tính năng Privacy Display – công nghệ màn hình bảo mật giúp chống nhìn trộm từng được đồn đoán sẽ xuất hiện – cũng có nguy cơ bị loại bỏ. Dù Privacy Display được đánh giá là một tính năng thực tế, giúp tăng cường tính riêng tư cho người dùng ở môi trường công cộng, nhưng dường như Samsung vẫn chưa sẵn sàng tích hợp nó lên dòng điện thoại gập năm nay.

Chiến lược thị trường và kỳ vọng người dùng

Việc thiếu vắng các nâng cấp "hào nhoáng" có thể khiến một bộ phận người dùng thất vọng, đặc biệt khi họ luôn mong chờ những thay đổi rõ rệt qua từng thế hệ trên một dòng sản phẩm siêu cao cấp. Tuy nhiên, sự thận trọng của Samsung có thể nhằm mục đích tập trung vào độ bền và tối ưu hóa phần mềm cho các thiết bị gập.

Dòng Galaxy Z Fold8 dự kiến sẽ được trình làng vào mùa hè năm nay. Mặc dù các thông tin rò rỉ hiện tại cho thấy một lộ trình nâng cấp an toàn, người dùng vẫn có thể kỳ vọng vào những điều chỉnh về hiệu năng chip xử lý hoặc các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới mà Samsung thường xuyên tích hợp vào hệ sinh thái của mình.