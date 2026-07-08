Galaxy Z Fold8 Series lộ lịch đặt hàng và sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Samsung dự kiến khởi động chương trình đặt trước Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 từ đầu tháng 7/2026. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở vi xử lý thế hệ mới và sự xuất hiện lần đầu của phiên bản Ultra.

Samsung đang chuẩn bị cho màn ra mắt thế hệ điện thoại gập tiếp theo với những nâng cấp đáng kể về cả phần cứng lẫn danh mục sản phẩm. Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, sự kiện Galaxy Unpacked 2026 sẽ là nơi quy tụ của bộ ba thiết bị: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở lịch trình ra mắt sớm mà còn ở cấu hình mạnh mẽ với dòng chip Snapdragon tối ưu riêng.

Lịch trình ra mắt và chương trình đặt hàng dự kiến

Dựa trên thông tin từ leaker Abhishek Yadav, Samsung có thể sẽ mở chương trình đặt trước cho loạt sản phẩm mới ngay từ ngày 8/7/2026. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm "hâm nóng" thị trường trước khi sự kiện Galaxy Unpacked chính thức diễn ra vào ngày 22/7 tại London (Anh).

Teaser chính thức của Galaxy Z Fold8

Mặc dù thông tin về chương trình đặt trước hiện đang tập trung vào thị trường Ấn Độ, giới chuyên môn nhận định Samsung thường có xu hướng triển khai các chiến dịch này trên quy mô toàn cầu. Việc cho phép người dùng đăng ký sớm không chỉ giúp hãng đo lường nhu cầu thị trường mà còn đi kèm với các gói ưu đãi đặt trước hấp dẫn thường thấy như nâng cấp bộ nhớ hoặc quà tặng hệ sinh thái.

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Một trong những thông tin kỹ thuật quan trọng nhất được hé lộ qua teaser trên Weibo của Samsung Trung Quốc là việc trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Đây là dòng vi xử lý được Qualcomm tối ưu hóa riêng cho các thiết bị Galaxy, hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn.

Việc sử dụng hậu tố "Elite" thay vì cách đặt tên truyền thống cho thấy một bước tiến lớn trong kiến trúc CPU và GPU. Chip set này được kỳ vọng sẽ tập trung mạnh vào khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trên thiết bị, đồng thời tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng cho màn hình gập kích thước lớn. Với Snapdragon 8 Elite Gen 5, Galaxy Z Fold8 series có thể thiết lập một tiêu chuẩn mới về hiệu suất đa nhiệm trong thế giới smartphone.

Sự xuất hiện của biến thể Ultra và kỳ vọng công nghệ

Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược sản phẩm của Samsung khi dòng Fold dự kiến có thêm phiên bản Ultra. Điều này cho thấy hãng đang muốn phân cấp mạnh mẽ hơn trong phân khúc cao cấp. Phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra được kỳ vọng sẽ sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất về camera và độ mỏng của bản lề, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đang trỗi dậy mạnh mẽ từ thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh cấu hình, các tính năng AI tích hợp sâu vào hệ điều hành cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua. Samsung đang dần chuyển mình từ một nhà sản xuất phần cứng thuần túy sang cung cấp các trải nghiệm thông minh dựa trên dữ liệu người dùng, và thế hệ Galaxy Z 2026 sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho định hướng này.

Điện thoại Samsung Galaxy gập mới

Với việc các chiến dịch quảng bá đã chính thức khởi động, những thông tin chi tiết về thiết kế khung viền, công nghệ màn hình và thông số camera cụ thể sẽ sớm được tiết lộ trong những ngày tới. Sự kiện ngày 22/7 tại London hứa hẹn sẽ là tâm điểm của giới công nghệ toàn cầu trong nửa cuối năm 2026.