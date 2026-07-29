Galaxy Z Fold8 Series và Z Flip8: thời lượng pin, sạc 45W và các giới hạn cần lưu ý Các số liệu được công bố cho thấy Galaxy Z Fold8 Ultra đạt 14 giờ 9 phút, tăng 31,8% so với Z Fold7, trong khi Z Flip8 đạt 12 giờ 50 phút. Tuy vậy, thông tin về công nghệ pin silicon-carbon và điều kiện thử nghiệm vẫn cần được xem xét kỹ trước khi so sánh.

Galaxy Z Fold8 Ultra là mẫu có bước nhảy đáng kể nhất về thời lượng pin trong bộ số liệu được công bố, với 14 giờ 9 phút, cao hơn 3 giờ 25 phút so với Galaxy Z Fold7. Galaxy Z Fold8 đạt 12 giờ 20 phút, còn Galaxy Z Flip8 đạt 12 giờ 50 phút. Cả ba mẫu được cho là hỗ trợ sạc nhanh 45W, trong đó Z Fold8 Ultra nạp 49% pin trong 15 phút.

Điểm đáng chú ý là nguồn tin gắn sự cải thiện của Z Fold8 và Z Fold8 Ultra với pin silicon-carbon, kết hợp vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Tuy nhiên, nguồn không công bố cấu trúc pin, công suất sạc thực tế, nhiệt độ thử nghiệm hay cách đo thời lượng sử dụng. Vì vậy, các con số nên được xem là kết quả tham khảo trong điều kiện thử nghiệm của nguồn, thay vì thời gian dùng chắc chắn của mọi người dùng.

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Pin silicon-carbon là điểm nhấn trên hai mẫu Fold

Theo thông tin được cung cấp, Samsung áp dụng pin silicon-carbon trên Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra. Mục tiêu của hướng tiếp cận này là tăng dung lượng pin trong thân máy mỏng mà không làm tăng kích thước tổng thể, vốn là bài toán khó với điện thoại gập do không gian bên trong phải dành cho màn hình, bản lề và các linh kiện khác.

Galaxy Z Fold8 có pin 4.800 mAh, tăng từ 4.400 mAh trên Z Fold7. Phiên bản Z Fold8 Ultra đạt 5.000 mAh. Trong khi đó, Galaxy Z Flip8 vẫn dùng pin 4.300 mAh, tương đương Z Flip7, nên mức cải thiện về thời lượng của mẫu này được nguồn tin quy cho tối ưu hóa thay vì tăng dung lượng.

Thông tin về chip cũng cần được phân biệt theo từng thiết bị. Phần mô tả sản phẩm cho biết Z Fold8 và Z Fold8 Ultra dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, còn Z Flip8 dùng Exynos 2600 tiến trình 3 nm. Điều này cho thấy không thể quy toàn bộ khác biệt về pin giữa ba mẫu máy cho cùng một nền tảng xử lý.

Chênh lệch thời lượng pin tập trung ở Galaxy Z Fold8 Ultra

Z Fold8 Ultra đạt 14 giờ 9 phút, cao hơn 31,8% so với 10 giờ 44 phút của Z Fold7. Z Fold8 đạt 12 giờ 20 phút, tương ứng mức tăng 14,8% so với Z Fold7. Với Z Flip8, mức 12 giờ 50 phút cao hơn 26 phút so với 12 giờ 24 phút của Z Flip7.

Mẫu máy Dung lượng pin Thời lượng được nêu Galaxy Z Flip8 4.300 mAh 12 giờ 50 phút Galaxy Z Flip7 4.300 mAh 12 giờ 24 phút Motorola Razr Ultra 2026 5.000 mAh 16 giờ 20 phút Galaxy Z Fold8 4.800 mAh 12 giờ 20 phút Galaxy Z Fold8 Ultra 5.000 mAh 14 giờ 9 phút Galaxy Z Fold7 4.400 mAh 10 giờ 44 phút Motorola Razr Fold 6.000 mAh 14 giờ 44 phút Google Pixel 10 Fold 5.015 mAh 12 giờ 16 phút

Về cạnh tranh, Motorola Razr Ultra 2026 vẫn dẫn đầu bảng số liệu dành cho điện thoại gập dạng vỏ sò, với 16 giờ 20 phút và pin 5.000 mAh. Điều này cho thấy tối ưu hóa phần cứng có thể cải thiện hiệu quả sử dụng, nhưng dung lượng pin vẫn là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến thời lượng hoạt động.

Nguồn tin cũng cho biết Z Fold8 Ultra cao hơn Google Pixel 10 Pro Fold 15,3%. Tuy nhiên, bảng số liệu lại ghi tên Google Pixel 10 Fold thay vì bản Pro. Sự không thống nhất này khiến việc đối chiếu trực tiếp cần được thận trọng cho đến khi có thông số thử nghiệm và tên mẫu máy được xác nhận rõ ràng.

Sạc 45W cải thiện khả năng nạp nhanh trong ngày

Sạc 45W được nêu là nâng cấp chung cho ba mẫu máy gập mới. Trong bảng so sánh, Z Fold8 Ultra đạt 49% sau 15 phút và 76% sau 30 phút. Z Fold8 đạt 43% sau 15 phút, 70% sau 30 phút; trong khi Z Fold7 đạt lần lượt 28% và 54%.

Mẫu máy Sau 15 phút Sau 30 phút Galaxy Z Fold8 43% 70% Galaxy Z Fold8 Ultra 49% 76% Galaxy Z Fold7 28% 54% Motorola Razr Fold 41% 73% Google Pixel 10 Fold 28% 58%

Về mặt sử dụng, lợi ích của sạc nhanh không chỉ nằm ở thời gian đầy pin mà ở lượng pin có thể nạp trong thời gian ngắn. Mức 49% trong 15 phút của Z Fold8 Ultra, nếu được tái lập trong sử dụng thực tế, sẽ hữu ích cho người dùng cần bổ sung năng lượng giữa các cuộc họp hoặc trước khi di chuyển.

Những thông tin còn thiếu trước khi kết luận

Các số liệu hiện có cho thấy Galaxy Z Fold8 Ultra là mẫu nổi bật nhất về thời lượng pin và tốc độ nạp trong nhóm thiết bị được so sánh. Z Fold8 cũng cải thiện đáng kể so với Z Fold7, còn Z Flip8 tăng nhẹ thời lượng dù giữ nguyên mức pin 4.300 mAh.

Dù vậy, nguồn không nêu rõ bài thử nghiệm gồm những tác vụ nào, độ sáng màn hình, trạng thái mạng, tần số quét, nhiệt độ hay loại bộ sạc sử dụng. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến thời lượng pin và tốc độ sạc. Vì thế, hiệu quả thực tế của pin silicon-carbon trên Z Fold8 Series cần được kiểm chứng thêm qua các bài đo độc lập và trải nghiệm sử dụng dài ngày.

Nguồn số liệu: Tom's Guide.