Galaxy Z Fold8 Ultra: Công nghệ màn hình không nếp gấp lộ diện qua video thực tế Galaxy Z Fold8 Ultra hứa hẹn loại bỏ hoàn toàn nếp gấp màn hình, kết hợp sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sản phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 22/07/2026.

Galaxy Z Fold8 Ultra đang trở thành tâm điểm của giới công nghệ khi những hình ảnh thực tế đầu tiên về thiết bị này bắt đầu rò rỉ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là khả năng loại bỏ hoàn toàn nếp gấp màn hình - bài toán hóc búa nhất mà các nhà sản xuất smartphone gập đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Giải mã công nghệ màn hình không nếp gấp trên Galaxy Z Fold8 Ultra

Theo những thông tin từ GSMArena, một đoạn video ghi lại từ bên trong dây chuyền sản xuất đã hé lộ bề mặt màn hình của Galaxy Z Fold8 Ultra vô cùng phẳng và liền mạch. Ngay cả dưới ánh đèn cường độ cao – điều kiện thường làm lộ rõ các vết hằn trên màn hình dẻo – phần bản lề của máy vẫn không cho thấy bất kỳ dấu hiệu của nếp gấp nào.

Đây được xem là kết quả từ việc hiện thực hóa nguyên mẫu mà Samsung Display từng trình diễn tại sự kiện CES 2026. Bước tiến này không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm vuốt chạm và hiển thị nội dung cho người dùng. Tuy nhiên, thành quả này có thể đi kèm với những thách thức về chi phí sản xuất hoặc độ bền vật liệu trong thời gian dài.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có màn hình gập không nếp gấp

Cấu hình mạnh mẽ với Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bên cạnh đột phá về hiển thị, Galaxy Z Fold8 Ultra dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm. Việc sử dụng chipset thế hệ mới không chỉ mang lại hiệu năng xử lý vượt trội mà còn tối ưu hóa khả năng tiêu thụ năng lượng, giúp kéo dài thời lượng pin cho thiết bị màn hình lớn.

Đáng chú ý, Samsung dự kiến sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 22/07/2026 để chính thức giới thiệu dòng sản phẩm này. Cùng với phiên bản Ultra, các mẫu máy khác như Galaxy Z Flip8 và Galaxy Watch Ultra 2 cũng nhiều khả năng sẽ xuất hiện. Trong đó, mẫu Z Flip8 có thể sử dụng chip Exynos 2600 tại một số thị trường nhất định.

Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy Z 2026 vào ngày 22 tháng 7 tới

Thách thức và bài toán cạnh tranh trên thị trường smartphone gập

Mặc dù việc xóa bỏ nếp gấp là một thành tựu lớn, Samsung sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như OPPO, Huawei hay HONOR. Các dòng sản phẩm như OPPO Find N từ lâu đã được đánh giá cao nhờ khả năng kiểm soát nếp gấp tốt. Galaxy Z Fold8 Ultra cần chứng minh được sự ổn định thực tế để vượt qua những đối thủ này.

Thông số dự kiến Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình chính Công nghệ gập không nếp gấp (Creaseless) Ngày ra mắt 22/07/2026 Các dòng sản phẩm đi kèm Z Fold8, Z Flip8, Galaxy Watch Ultra 2

Giới phân tích dự báo giá bán của thế hệ Galaxy Z mới sẽ tăng đáng kể do những nâng cấp đột phá về phần cứng và công nghệ màn hình. Chỉ khi có những bài đánh giá thực tế sau khi ra mắt, người dùng mới có thể khẳng định liệu Samsung có thực sự tạo nên một cuộc cách mạng toàn diện cho dòng điện thoại gập hay không.

Sự xuất hiện của Galaxy Z Fold8 Ultra với màn hình không nếp gấp không chỉ là một bước tiến kỹ thuật mà còn là lời khẳng định vị thế dẫn đầu của Samsung trong phân khúc điện thoại màn hình gập cao cấp.