Galaxy Z Fold8 Ultra lộ diện: Màn hình 3,600 nits phá vỡ mọi giới hạn độ sáng Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra hứa hẹn dẫn đầu thị trường với độ sáng màn hình 3,600 nits, pin 5,000mAh và camera 200MP, vượt qua cả các dòng flagship dạng thanh cao cấp nhất.

Samsung đang chuẩn bị tạo ra một bước ngoặt lớn cho dòng điện thoại gập với sự xuất hiện của Galaxy Z Fold8 Ultra. Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, thiết bị này không chỉ tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ mà còn sở hữu những thông số kỹ thuật vượt trội, đặc biệt là công nghệ màn hình OLED thế hệ mới, giải quyết triệt để điểm yếu về hiển thị của các dòng máy gập trước đây.

Độ sáng 3,600 nits: Bước tiến vượt bậc của màn hình gập

Thách thức lớn nhất của các thiết bị màn hình gập từ trước đến nay chính là khả năng hiển thị dưới ánh sáng mạnh do cấu trúc lớp màng bảo vệ đặc thù thường gây lóa. Tuy nhiên, leaker Ice Universe vừa tiết lộ Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ sở hữu độ sáng tối đa lên tới 3,600 nits.

Mức thông số này cao hơn đáng kể so với 2,600 nits trên Galaxy Z Fold7 và thậm chí vượt qua cả mẫu flagship dạng thanh cao cấp nhất là Galaxy S26 Ultra. Việc nâng cấp này giúp người dùng có thể sử dụng thiết bị thoải mái dưới trời nắng gắt mà không gặp hiện tượng lóa hay mờ hình ảnh, mang lại trải nghiệm thị giác đồng nhất trong mọi điều kiện môi trường.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có màn hình siêu sáng

Cải tiến nếp gấp và công nghệ hiển thị sắc nét

Bên cạnh độ sáng, Samsung được cho là đã đạt được tiến bộ lớn trong việc xử lý nếp gấp màn hình. Các thông tin rò rỉ cho thấy cả Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra đều có thể sở hữu màn hình gập gần như không có nếp gấp nhờ công nghệ kính mới đang được thử nghiệm. Điều này không chỉ cải thiện tính thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa trải nghiệm vuốt chạm và viết vẽ bằng bút S-Pen.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có màn hình siêu sắc nét

Hiệu năng mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Để vận hành hệ thống màn hình lớn và các tính năng AI phức tạp, Samsung dự kiến trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành riêng cho dòng Galaxy. Đi kèm với đó là cấu hình tối thiểu 12GB RAM và bộ nhớ trong từ 256GB. Sự kết hợp này đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà trên không gian hiển thị rộng lớn, đồng thời tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng cho các tác vụ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Dung lượng pin và công nghệ sạc nhanh 45W

Thời lượng pin vốn là rào cản của dòng Fold cũng sẽ được khắc phục đáng kể. Galaxy Z Fold8 Ultra dự kiến nâng dung lượng pin lên 5,000mAh, một bước nhảy vọt so với mức 4,400mAh trên Galaxy Z Fold7. Trong khi đó, phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn cũng được tăng lên 4,800mAh. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ sạc nhanh 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp đầy năng lượng cho viên pin dung lượng lớn.

Samsung sẽ ra mắt hai mẫu điện thoại gập ngang mới trong năm nay

Hệ thống camera 200MP chuyên nghiệp

Về khả năng nhiếp ảnh, phiên bản Ultra dự kiến sẽ được trang bị cảm biến chính 200 megapixel, mang lại khả năng chụp ảnh chi tiết tương đương dòng S Ultra. Hệ thống camera bao gồm:

Camera chính: 200MP cho độ chi tiết cực cao.

200MP cho độ chi tiết cực cao. Camera góc siêu rộng: 50MP hỗ trợ chụp phong cảnh và kiến trúc.

50MP hỗ trợ chụp phong cảnh và kiến trúc. Camera tele: 10MP với khả năng zoom quang học 3x.

10MP với khả năng zoom quang học 3x. Camera selfie kép: Tích hợp trên cả màn hình ngoài và màn hình gập bên trong.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Galaxy Z Fold8 Ultra Galaxy Z Fold7 Galaxy S26 Ultra Độ sáng tối đa 3,600 nits 2,600 nits 2,600 nits Dung lượng pin 5,000mAh 4,400mAh 5,000mAh Camera chính 200MP 50MP 200MP Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Gen 4 Snapdragon 8 Elite Gen 5

Với những nâng cấp toàn diện, Galaxy Z Fold8 Ultra không chỉ là một chiếc điện thoại gập mà còn là lời khẳng định vị thế dẫn đầu của Samsung trong việc hợp nhất sức mạnh của dòng S và tính linh hoạt của dòng Fold. Thiết bị dự kiến sẽ cài đặt sẵn giao diện One UI 9 dựa trên Android 17, tích hợp sâu các tính năng Galaxy AI và trợ lý Gemini của Google.