Galaxy Z Fold8 Ultra lộ diện nâng cấp camera 50MP: Xóa bỏ định kiến về điện thoại gập Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra dự kiến sở hữu cảm biến góc siêu rộng 50MP hoàn toàn mới, hứa hẹn mang lại khả năng nhiếp ảnh tương đương các dòng flagship cao cấp nhất hiện nay.

Samsung đang chuẩn bị cho bước tiến lớn trong phân khúc điện thoại màn hình gập với dòng sản phẩm thế hệ thứ tám. Theo các báo cáo mới nhất từ chuỗi cung ứng tại Hàn Quốc, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ là tâm điểm của sự chú ý với những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng camera, nỗ lực xóa bỏ khoảng cách về chất lượng hình ảnh so với các dòng smartphone truyền thống.

Nâng cấp camera siêu rộng 50MP: Bước đột phá về độ chi tiết

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Galaxy Z Fold8 Ultra nằm ở cảm biến góc siêu rộng. Sau nhiều năm duy trì độ phân giải 12MP, Samsung dự kiến sẽ nâng cấp thành phần này lên cảm biến 50MP sắc nét hơn. Việc tăng độ phân giải không chỉ giúp cải thiện độ chi tiết của bức ảnh mà còn hỗ trợ tốt hơn trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

Mẫu điện thoại gập tiếp theo của Samsung sẽ có camera siêu rộng 50MP chất lượng cao

Với cảm biến 50MP mới, khả năng chụp ảnh góc rộng sẽ trở nên linh hoạt hơn, cho phép người dùng hậu kỳ, cắt cúp ảnh mà không lo giảm chất lượng quá nhiều. Đây được xem là lời giải cho bài toán nhiếp ảnh trên các thiết bị gập vốn thường bị xem nhẹ hơn so với dòng S-series.

Hệ thống camera toàn diện trên phiên bản Ultra

Bên cạnh ống kính siêu rộng mới, Galaxy Z Fold8 Ultra vẫn duy trì thế mạnh với cảm biến chính lên tới 200MP. Sự kết hợp này tạo nên một hệ thống camera cân bằng và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trên một thiết bị màn hình gập của Samsung.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có hệ thống 3 camera chất lượng cao

Cấu hình camera dự kiến của Galaxy Z Fold8 Ultra bao gồm:

Camera chính: 200MP, tập trung vào khả năng thu sáng và độ phân giải cực cao.

200MP, tập trung vào khả năng thu sáng và độ phân giải cực cao. Camera siêu rộng: 50MP (nâng cấp mới), cải thiện hiệu suất chụp đêm và chi tiết vùng biên.

50MP (nâng cấp mới), cải thiện hiệu suất chụp đêm và chi tiết vùng biên. Camera Tele: 10MP, hỗ trợ zoom quang học 3x, phục vụ nhu cầu chụp chân dung và vật thể xa.

So sánh cấu hình camera giữa các dòng Galaxy Z thế hệ mới

Khác với phiên bản Ultra, các biến thể khác trong dòng Galaxy Z năm 2026 có những điều chỉnh phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Dưới đây là bảng thông số camera dự kiến dựa trên các thông tin rò rỉ:

Model Camera chính Camera siêu rộng Đặc điểm nổi bật Galaxy Z Fold8 Ultra 200MP 50MP Hệ thống camera mạnh nhất, có ống kính Tele Galaxy Z Fold8 (Wide) 50MP 50MP Thiết lập camera kép, cân bằng hiệu năng Galaxy Z Flip8 50MP 12MP Giữ nguyên cấu hình tiền nhiệm, tập trung tính thời trang

Có thể thấy, Samsung đang phân cấp rõ rệt khi chỉ trang bị những công nghệ đỉnh cao nhất lên biến thể Ultra. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn cũng nhận được sự ưu ái với cảm biến siêu rộng 50MP, nhưng camera chính dừng lại ở mức 50MP thay vì 200MP như người anh em cao cấp hơn.

Kỳ vọng về thiết kế và thời điểm ra mắt

Ngoài những nâng cấp về camera, Galaxy Z Fold8 Ultra được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm người dùng hoàn thiện hơn với bản lề gập thế hệ mới. Công nghệ này giúp màn hình ít xuất hiện nếp gấp hơn, đồng thời tối ưu độ mỏng cho thiết bị.

Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy Z Fold8 vào cuối tháng 7 này

Dự kiến, Samsung sẽ chính thức công bố toàn bộ dòng sản phẩm Galaxy Z thế hệ thứ tám tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/7/2026. Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, phiên bản Ultra sẽ trở thành mẫu điện thoại màn hình gập có phần cứng camera tốt nhất thị trường, đủ sức cạnh tranh trực tiếp với các flagship dạng thanh truyền thống.