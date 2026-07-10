Galaxy Z Fold8 Ultra: Nâng cấp camera 200MP từ Galaxy S26 Ultra để xóa bỏ định kiến điện thoại gập Samsung dự kiến đưa cảm biến 200MP cùng thuật toán AI của Galaxy S26 Ultra lên Galaxy Z Fold8 Ultra, hứa hẹn mang lại khả năng nhiếp ảnh tiệm cận dòng S Ultra cao cấp nhất.

Trong nhiều năm qua, dù sở hữu mức giá đắt đỏ, dòng Galaxy Z Fold của Samsung thường xuyên bị đánh giá thấp hơn dòng Galaxy S Ultra về khả năng nhiếp ảnh. Tuy nhiên, rò rỉ mới nhất cho thấy Samsung đang chuẩn bị một cuộc cách mạng cho Galaxy Z Fold8 Ultra bằng cách mang những công nghệ camera hàng đầu từ Galaxy S26 Ultra lên mẫu điện thoại gập này.

Cảm biến 200MP và thuật toán AI: Bước đột phá về chất lượng hình ảnh

Theo các nguồn tin rò rỉ, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ là mẫu điện thoại gập đầu tiên của Samsung sở hữu camera chính với độ phân giải lên tới 200MP. Đây là bước nhảy vọt so với các thế hệ trước, vốn chỉ dừng lại ở cảm biến 50MP. Việc trang bị cảm biến độ phân giải cao không chỉ giúp tăng độ chi tiết cho bức ảnh mà còn cho phép người dùng crop ảnh linh hoạt hơn mà không lo mất nét.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ được trang bị các tính năng camera cao cấp của Galaxy S26 Ultra

Đáng chú ý, Samsung không chỉ nâng cấp phần cứng mà còn tập trung mạnh vào tối ưu hóa phần mềm. Thuật toán xử lý hình ảnh mới kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, giảm nhiễu hạt và tái tạo màu sắc trung thực hơn, tương đương với trải nghiệm trên dòng Galaxy S26 Ultra.

Tính năng video chuyên nghiệp dành cho nhà sáng tạo nội dung

Bên cạnh khả năng chụp ảnh, Galaxy Z Fold8 Ultra còn hướng tới đối tượng người dùng chuyên nghiệp với các tính năng quay video cao cấp. Thiết bị được đồn đoán sẽ hỗ trợ LUT (Look-Up Table), cho phép người dùng áp dụng các bộ lọc màu điện ảnh trực tiếp ngay trong quá trình ghi hình thay vì phải hậu kỳ phức tạp.

Galaxy Z Fold8 Ultra là điện thoại kế nhiệm của Z Fold7

Thêm vào đó, tính năng quay phim đồng thời bằng cả camera trước và sau sẽ là công cụ đắc lực cho các vlogger. Khả năng xử lý mạnh mẽ từ con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dự kiến sẽ giúp việc quay video đa ống kính trở nên mượt mà, không gặp tình trạng giật lag hay quá nhiệt.

Sự phân cấp rõ rệt giữa phiên bản Ultra và tiêu chuẩn

Để tạo sự khác biệt và tối ưu hóa chi phí cho người dùng, Samsung dường như sẽ thực hiện chiến lược phân cấp mạnh mẽ giữa hai phiên bản của dòng Fold mới. Trong khi bản Ultra nhận được những nâng cấp lớn, phiên bản tiêu chuẩn vẫn giữ lại cấu hình camera cơ bản để duy trì mức giá dễ tiếp cận hơn.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Thông số camera Galaxy Z Fold8 Ultra (Dự kiến) Galaxy Z Fold8 (Dự kiến) Camera chính 200MP 50MP Camera góc siêu rộng 50MP 50MP Camera Tele 10MP (Zoom quang 3x) - Camera Selfie 10MP (x2) 10MP (x2)

Với cấu hình này, Galaxy Z Fold8 Ultra hoàn toàn có khả năng trở thành chiếc điện thoại gập có camera tốt nhất thị trường, trực tiếp cạnh tranh với các mẫu flagship dạng phẳng về khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Việc tích hợp chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 không chỉ đảm bảo hiệu năng xử lý cho các tác vụ nặng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành các tính năng AI camera phức tạp. Nếu những rò rỉ này trở thành sự thật, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ không còn là một chiếc điện thoại chỉ tập trung vào màn hình gập, mà sẽ là một thiết bị giải trí và sáng tạo nội dung toàn diện.