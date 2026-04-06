Galaxy Z Fold8 Ultra xác nhận tên gọi: Pin 5.000 mAh và thiết kế mỏng 4,1mm Cơ sở dữ liệu Bluetooth SIG xác nhận Galaxy Z Fold8 Ultra với độ mỏng 4,1mm và pin 5.000 mAh. Sản phẩm dự kiến ra mắt cùng Z Fold8 và Z Flip8 vào tháng 7 tới.

Cơ sở dữ liệu Bluetooth SIG vừa chính thức xác nhận tên gọi Galaxy Z Fold8 Ultra, chấm dứt những đồn đoán về cách đặt tên của Samsung cho dòng smartphone màn hình gập năm 2025. Thiết bị mới gây ấn tượng với cấu hình pin dung lượng lớn trong một khung máy siêu mỏng.

Xác nhận tên gọi Galaxy Z Fold8 Ultra qua dữ liệu Bluetooth SIG

Hệ thống của tổ chức Bluetooth SIG đã liệt kê tên thương mại "Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra" cùng với 5 mã model thiết bị bao gồm: SC-56G, SCG39, SM-F976C, SM-F976Q và SM-F976Z. Việc xuất hiện trên cơ sở dữ liệu này khẳng định Samsung sẽ phân tách dòng Fold thành hai phiên bản riêng biệt thay vì chỉ một mẫu duy nhất như các thế hệ trước.

Thông tin xác nhận đến từ cơ sở dữ liệu của tổ chức Bluetooth SIG

Thông số kỹ thuật và cải tiến thiết kế

Galaxy Z Fold8 Ultra được kỳ vọng mang đến bước đột phá về độ mỏng. Theo các thông tin rò rỉ, máy chỉ dày 4,1mm khi ở trạng thái mở, mỏng hơn 0,1mm so với thế hệ Galaxy Z Fold7. Dù có kích thước siêu mỏng, thiết bị vẫn được trang bị viên pin 5.000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W và có trọng lượng khoảng 215 gram.

Đối với phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn, thiết bị dự kiến sở hữu viên pin 4.800 mAh với cùng công suất sạc 45W. Phiên bản này nhẹ hơn ở mức 201 gram và được trang bị hệ thống camera chính 50MP hoàn toàn mới.

Thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold8 Ultra Galaxy Z Fold8 (Tiêu chuẩn) Dung lượng pin 5.000 mAh 4.800 mAh Độ mỏng (mở) 4,1 mm Chưa xác định Trọng lượng 215 gram 201 gram Công suất sạc 45W 45W Camera chính Chưa xác định 50MP

Thiết kế mặt trước của Galaxy Z Fold8 (trái) và Galaxy Z Fold8 Ultra (phải)

Công nghệ nếp gấp màn hình và thời điểm ra mắt

Một trong những cải tiến đáng chú ý nhất trên cả hai mẫu Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra là công nghệ xử lý nếp gấp màn hình. Nếp gấp được cho là sẽ mờ nhạt đến mức gần như vô hình, giúp tăng tính thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng tương đương với các mẫu smartphone gập cao cấp nhất hiện nay như OPPO Find N6.

Thiết kế mặt sau của Galaxy Z Fold8 (trái) và Galaxy Z Fold8 Ultra (phải)

Sự kiện ra mắt chính thức dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 7 tới tại London. Tại đây, Samsung sẽ giới thiệu toàn bộ dải sản phẩm mới bao gồm Galaxy Z Fold8 series và mẫu điện thoại gập vỏ sò Galaxy Z Flip8. Hiện tại, các thông tin về giá bán và kế hoạch phân phối chính thức tại các thị trường vẫn chưa được công bố.