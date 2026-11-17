Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra đoạt giải Best of Innovation tại CES 2027, cấu hình có gì nổi bật Samsung Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra giành giải Best of Innovation tại CES 2027, nhưng thông số chi tiết vẫn chờ Samsung xác nhận chính thức trước khi lên kệ.

Bộ đôi Samsung Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra vừa được trao giải Best of Innovation tại sự kiện công nghệ CES 2027. Đây là hạng mục vinh danh những sản phẩm có tính đột phá cao nhất về công nghệ và thiết kế tổng thể. Thành tích này đưa dòng điện thoại màn hình gập trở thành tâm điểm của triển lãm năm nay.

Theo thông tin từ GSMArena, thế hệ điện thoại gập mới đã chính thức nhận giải thưởng này. Sự xuất hiện của phiên bản Ultra cũng cho thấy hãng đang mở rộng chiến lược ở phân khúc cao cấp.

Best of Innovation: giải thưởng này ghi nhận điều gì?

Best of Innovation dành cho các sản phẩm có tính đột phá cao về công nghệ và thiết kế. Việc Galaxy Z Fold8 Series đạt danh hiệu này cho thấy những cải tiến đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm. Giải thưởng cũng khẳng định bước tiến mới của Samsung trong thiết kế thiết bị di động.

Galaxy Z Fold8 Series ẵm giải thưởng danh giá tại CES 2027

Fold8 và Fold8 Ultra: hai phiên bản, hai hướng nâng cấp

Hai mẫu máy chia sẻ nhiều điểm chung, nhưng khác nhau ở kích thước màn hình, camera chính và dung lượng pin. Fold8 hướng đến sự mỏng nhẹ với trọng lượng 201 g. Trong khi đó, Fold8 Ultra có màn hình lớn hơn, độ sáng tối đa 3000 nit và camera chính 200 MP.

Thông số Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Màn hình gập Dynamic AMOLED 2X, 7,6 inch, 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 8 inch, 120 Hz, độ sáng tối đa 3000 nit Chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, tiến trình 3nm Camera Cụm camera kép 50 MP, quay video 8K, Nightography Camera chính 200 MP, quay video 8K, chụp đêm, HDR, góc siêu rộng Pin và sạc 4.800 mAh, sạc nhanh 45 W, sạc không dây, chia sẻ pin 5.000 mAh, sạc nhanh 45 W, sạc không dây, chia sẻ năng lượng không dây Vật liệu Khung Advanced Armor Aluminum, nặng 201 g Khung Armor Aluminum, mặt lưng kính Gorilla Glass Victus 2 Kháng nước IP48 IP48 Bộ nhớ (phiên bản nêu trong nguồn) 12 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 256 GB

Điểm chung đáng chú ý: hiệu năng, sạc và khả năng kháng nước

Cả hai máy đều dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, hướng đến nhu cầu đa nhiệm và chơi game. Ở bản Ultra, nguồn tin nêu rõ chip được sản xuất trên tiến trình 3nm. Cả hai cũng hỗ trợ sạc nhanh 45 W, sạc không dây và khả năng chia sẻ pin.

Về độ bền, hai mẫu máy đều có khung nhôm và đạt chuẩn kháng nước IP48. Bản Ultra bổ sung mặt lưng kính Gorilla Glass Victus 2. Màn hình gập 120 Hz ở cả hai phiên bản hướng đến trải nghiệm mượt mà khi cuộn nội dung và đa nhiệm.

Giải thưởng chưa thay thế cho kiểm chứng thực tế

Dù vậy, các thông số kỹ thuật chi tiết của bộ đôi này chưa được công bố đầy đủ. Thông tin hiện chỉ dựa trên báo cáo ban đầu, nên cần chờ Samsung xác nhận chính thức. Giải thưởng Best of Innovation thường được trao cho những thiết bị mang lại giá trị sử dụng thực tế vượt trội, nhưng người dùng vẫn cần đánh giá độc lập khi máy lên kệ.

Thiết kế mặt sau của Galaxy Z Fold8

Tín hiệu cho thị trường điện thoại gập

Nhìn chung, thành tích tại CES 2027 củng cố vị thế của Samsung trên thị trường điện thoại màn hình gập. Việc duy trì đổi mới liên tục giúp dòng thiết bị này tiếp cận gần hơn với nhu cầu khắt khe của người dùng. Việc bổ sung bản Ultra với màn hình lớn hơn, camera 200 MP và pin 5.000 mAh cũng mở rộng lựa chọn ở phân khúc cao cấp.

Người dùng quan tâm nên theo dõi các công bố chính thức từ Samsung và những đánh giá thực tế sau khi sản phẩm phát hành. Đây là cơ sở để xác định giải thưởng có phản ánh đúng trải nghiệm sử dụng hằng ngày hay không.

Nguồn: GSMArena