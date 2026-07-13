Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra: 5 khác biệt lớn về phần cứng và thiết kế Samsung sẽ ra mắt hai mẫu flagship màn hình gập ngang vào ngày 22/7 với định hướng riêng biệt. Galaxy Z Fold8 Ultra tập trung vào camera 200MP, trong khi bản tiêu chuẩn thay đổi tỷ lệ màn hình.

Samsung dự kiến chính thức trình làng bộ đôi Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/7 tại London. Đây là lần đầu tiên hãng công nghệ Hàn Quốc áp dụng chiến lược phân tách dòng sản phẩm gập ngang thành hai phiên bản với những đặc tính kỹ thuật và mục đích sử dụng hoàn toàn khác biệt.

Bộ đôi điện thoại Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra sẽ có nhiều điểm khác biệt

Thay đổi về tỷ lệ khung hình và kích thước

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở kiểu dáng tổng thể. Galaxy Z Fold8 Ultra nhiều khả năng duy trì thiết kế cao và vuông vức, tối ưu cho việc cầm nắm và thao tác bằng một tay. Ngược lại, Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn được cho là sẽ chuyển sang thiết kế rộng hơn ở cả màn hình chính lẫn màn hình phụ. Sự thay đổi này mang lại trải nghiệm tương tự một chiếc máy tính bảng mini, phù hợp cho việc đọc nội dung và làm việc đa nhiệm theo chiều ngang.

Ảnh thực tế các điện thoại màn hình gập sắp ra mắt của Samsung

Hệ thống camera và trọng lượng thiết bị

Để tối ưu trọng lượng và độ mỏng, Galaxy Z Fold8 dự kiến sẽ nhẹ hơn bản Ultra do tinh chỉnh lại phần cứng. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn có thể chỉ trang bị cụm camera kép gồm cảm biến chính và góc siêu rộng. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 Ultra khẳng định vị thế cao cấp nhất với hệ thống ba camera chuyên nghiệp, nổi bật là cảm biến chính độ phân giải lên tới 200 MP cùng ống kính tele chuyên dụng.

Nâng cấp dung lượng pin và hiệu năng xử lý

Về năng lượng, Samsung đã nâng cấp dung lượng pin đáng kể trên thế hệ mới để đáp ứng màn hình lớn. Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu viên pin 5,000 mAh, tăng khoảng 600 mAh so với thế hệ tiền nhiệm. Phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn cũng sở hữu dung lượng ấn tượng khoảng 4,800 mAh.

Ảnh render bị rò rỉ trước đó của Galaxy Z Fold8

Cả hai thiết bị đều được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ nhất từ Qualcomm, đảm bảo hiệu năng vượt trội cho các tác vụ AI và đồ họa. Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến giữa hai model:

Thông số Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Camera chính Cụm camera kép 200 MP (Hệ thống 3 camera) Dung lượng pin ~4,800 mAh 5,000 mAh Hệ điều hành Android 17 (One UI 9.0) Android 17 (One UI 9.0) Đặc điểm thiết kế Màn hình rộng (dạng tablet) Thiết kế cao, vuông vức

Việc phân tách rõ ràng giữa hai phiên bản cho thấy Samsung đang muốn đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng cao cấp. Nếu Galaxy Z Fold8 hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên diện tích hiển thị và tính di động, thì Galaxy Z Fold8 Ultra lại tập trung vào những người dùng đòi hỏi cấu hình và khả năng nhiếp ảnh hàng đầu trên một thiết bị gập.