Galaxy Z Fold8 và màn hợp tác với Spider-Man: Bước ngoặt thiết kế màn hình rộng của Samsung Samsung bắt tay Sony quảng bá Galaxy Z Fold8 qua bom tấn Spider-Man: Brand New Day, hé lộ thế hệ điện thoại gập có tỷ lệ màn hình rộng hơn ra mắt vào ngày 22/7 tới.

Samsung vừa chính thức xác nhận màn hợp tác chiến lược với Sony để quảng bá thế hệ điện thoại màn hình gập mới nhất thông qua bộ phim siêu anh hùng Spider-Man: Brand New Day. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hâm nóng sức hút cho sự kiện Galaxy Unpacked dự kiến diễn ra vào ngày 22/7, nơi dòng Galaxy Z Fold8 sẽ chính thức lộ diện.

Chiến lược phân tách dòng sản phẩm: Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra

Theo các thông tin rò rỉ, Samsung sẽ thay đổi chiến lược tiếp cận thị trường điện thoại gập trong năm nay bằng việc ra mắt đồng thời hai biến thể dạng sách. Trong đó, Galaxy Z Fold8 Ultra được định vị là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của Z Fold7, tập trung tối ưu hóa cấu hình phần cứng và các tính năng cao cấp nhất.

Ngược lại, phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn được cho là sẽ mang đến một hướng đi hoàn toàn mới. Thay vì duy trì tỷ lệ màn hình thuôn dài đặc trưng, thiết kế của mẫu máy này sẽ rộng hơn đáng kể. Thay đổi này không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm gõ phím ở màn hình ngoài mà còn tối ưu hóa không gian hiển thị nội dung và khả năng đa nhiệm khi mở máy.

Galaxy Z Fold8 sẽ được Samsung ra mắt cùng bộ đôi Galaxy Z Fold8 Ultra và Z Flip8 vào ngày 22/7 tới

Hệ sinh thái Galaxy xuất hiện trong bom tấn Spider-Man mới

Không chỉ dừng lại ở các tài liệu quảng cáo, Samsung xác nhận các thiết bị Galaxy sẽ xuất hiện xuyên suốt trong phim Spider-Man: Brand New Day (khởi chiếu từ 31/7). Cụ thể, nhân vật Peter Parker sẽ sử dụng Galaxy Z Flip 7, trong khi người bạn Ned Leeds sẽ đồng hành cùng Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Watch.

Việc lồng ghép sản phẩm vào các tác phẩm điện ảnh lớn giúp Samsung tiếp cận tệp khách hàng trẻ và người yêu công nghệ trên toàn cầu. Hình ảnh bàn tay của Người Nhện phóng tơ về phía thiết bị trong đoạn teaser mới nhất trên X (Twitter) đã gián tiếp khẳng định về một thiết bị có diện tích màn hình lớn hơn, phù hợp với các tin đồn về Galaxy Z Fold8.

Galaxy Z Fold8 sẽ là điện thoại gập rộng đầu tiên của Samsung

Kỳ vọng về sự đột phá trong phân khúc điện thoại gập

Sự xuất hiện của Galaxy Z Fold8 với thiết kế màn hình rộng được xem là lời giải của Samsung trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ đến từ Trung Quốc. Việc thay đổi tỷ lệ khung hình sẽ giúp thiết bị thân thiện hơn với các tác vụ sử dụng hằng ngày, thay vì chỉ tập trung vào tính năng gập mở đơn thuần.

Bên cạnh dòng Fold, Samsung cũng sẽ giới thiệu Galaxy Z Flip8 tại sự kiện lần này. Với việc đẩy sớm lịch ra mắt vào giữa tháng 7, hãng công nghệ Hàn Quốc đang muốn tận dụng tối đa sức nóng của mùa mua sắm hè và hiệu ứng truyền thông từ bộ phim bom tấn của Sony để tối ưu hóa doanh số cho thế hệ smartphone gập năm 2025.