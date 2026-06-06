Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra lộ diện phụ kiện Carbon Standing Case từ dòng Z TriFold Samsung vừa đăng ký nhãn hiệu Carbon Standing Case tại nhiều thị trường quốc tế, cho thấy bộ đôi Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra sẽ kế thừa phụ kiện cao cấp từ dòng Z TriFold.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến thời điểm ra mắt thế hệ điện thoại gập tiếp theo của Samsung, các thông tin rò rỉ về dòng sản phẩm này đang xuất hiện với mật độ dày đặc. Đáng chú ý nhất là động thái của Samsung trong việc đăng ký nhãn hiệu phụ kiện mới, hứa hẹn mang lại trải nghiệm cao cấp cho người dùng Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra.

Ốp lưng sợi carbon tích hợp chân đế từ dòng Z TriFold

Theo dữ liệu từ GalaxyClub, Samsung đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm có tên gọi "Carbon Standing Case" tại Úc, Canada, Anh và Hàn Quốc trong những tuần qua. Đây là món phụ kiện từng được giới thiệu độc quyền cho chiếc Galaxy Z TriFold trước đó.

Carbon Standing Case từng được giới thiệu dành cho chiếc Galaxy Z TriFold

Việc đăng ký nhãn hiệu mới cho thấy Samsung nhiều khả năng sẽ tùy chỉnh thiết kế này để phù hợp với kích thước của bộ đôi Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra. Phụ kiện này dự kiến sẽ giữ nguyên phong cách tối giản, sử dụng chất liệu sợi carbon sang trọng với đặc tính mỏng nhẹ nhưng vô cùng bền bỉ.

Chiếc ốp lưng có thể sẽ sở hữu thiết kế mỏng nhẹ theo phong cách tối giản với chân đế

Điểm nhấn của Carbon Standing Case là phần chân đế (kickstand) tích hợp, cho phép người dùng dựng máy để xem video hoặc làm việc rảnh tay. Về giá bán, dựa trên mức giá 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) của phiên bản dành cho Z TriFold tại Mỹ, mẫu ốp lưng cho dòng Z Fold8 năm nay được dự đoán sẽ có mức giá trên 50 USD (khoảng hơn 1,3 triệu đồng).

Thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra

Bên cạnh phụ kiện, cấu hình của hai mẫu điện thoại gập mới cũng dần lộ diện với những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng và hiệu năng.

Thông số Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Màn hình ngoài 5.6 inch 6.5 inch Màn hình gập 7.6 inch 8 inch Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM/ROM 12GB / 256GB 12GB / 256GB Dung lượng pin 4,800 mAh 5,000 mAh Sạc nhanh 45W 45W

Thiết kế mặt sau của Galaxy Z Fold8 (trái) và Galaxy Z Fold8 Ultra (phải)

Cả hai thiết bị sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 được tối ưu riêng cho dòng Galaxy, kết hợp cùng giao diện One UI 9.0 mới nhất ngay khi xuất xưởng. Với kích thước màn hình lớn và dung lượng pin được cải thiện, đặc biệt là phiên bản Ultra với màn hình gập lên đến 8 inch, bộ đôi này hứa hẹn sẽ tái định nghĩa trải nghiệm đa nhiệm trên thiết bị di động.

Hiện tại, thông tin về giá bán chính thức và ngày lên kệ tại thị trường Việt Nam vẫn chưa được xác nhận.