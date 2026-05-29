Galaxy Z Fold8 Wide lộ diện video thực tế: Samsung thay đổi tỷ lệ màn hình gập Rò rỉ mô hình Galaxy Z Fold8 Wide cho thấy thiết kế màn hình rộng hoàn toàn mới, hứa hẹn giải quyết triệt để nhược điểm màn hình ngoài hẹp trên các dòng Fold truyền thống.

Samsung dự kiến sẽ trình làng một mẫu thiết bị gập hoàn toàn mới vào cuối năm nay với tên gọi tạm thời là Galaxy Z Fold8 Wide. Điểm nhấn quan trọng nhất của sản phẩm này chính là tỷ lệ màn hình rộng hơn đáng kể so với kiểu dáng thon dài truyền thống của dòng Fold hiện tại. Mới đây, leaker Ice Universe đã chia sẻ đoạn video ngắn về phiên bản mô hình (dummy model) của thiết bị, cung cấp cái nhìn chân thực về hình dáng tổng thể trước ngày ra mắt chính thức.

Cấu trúc thiết kế và tỷ lệ hiển thị mới

Mặc dù phiên bản mô hình rò rỉ có chất lượng hoàn thiện chưa cao và xuất hiện một số khuyết điểm ở phần bản lề, nhưng nó đã lột tả trọn vẹn sự thay đổi về mặt tỷ lệ của máy. Galaxy Z Fold8 Wide dường như vẫn kế thừa ngôn ngữ thiết kế sang trọng với phần khung viền vát phẳng, các góc cạnh sắc nét và cụm camera đặt trong mô-đun hình chữ nhật ở mặt sau.

Việc mở rộng chiều ngang của màn hình ngoài được đánh giá là một bước đi thấu hiểu người dùng. Thay đổi này giúp trải nghiệm gõ phím và thao tác một tay trở nên dễ dàng, tự nhiên hơn so với màn hình hẹp trên các thế hệ tiền nhiệm. Nếu Samsung kiểm soát tốt độ mỏng và trọng lượng khi sản xuất thương mại, đây sẽ là một bước tiến lớn về mặt công thái học cho dòng smartphone gập.

Kỳ vọng về sự đột phá trong phân khúc smartphone gập

Theo các nguồn tin nội bộ, nhóm phát triển của Samsung rất kỳ vọng vào nguyên mẫu này. Kiểu dáng rộng ngang mang lại cảm giác mới mẻ và khác biệt so với phần lớn các thiết bị gập đang có mặt trên thị trường. Galaxy Z Fold8 Wide không chỉ thu hút bởi ngoại hình mà còn hứa hẹn tạo ra một phân khúc sản phẩm mới, thúc đẩy sự cạnh tranh trong giới công nghệ.

Sản phẩm dự kiến sẽ được công bố tại sự kiện Unpacked diễn ra vào mùa hè năm nay, cùng thời điểm với Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn và Galaxy Z Flip 8. Sự xuất hiện của biến thể "Wide" được kỳ vọng sẽ làm thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng điện thoại gập của người dùng trong tương lai gần.