Galaxy Z Fold9 Ultra có thể sở hữu hệ thống camera 200MP và ống kính 5x tương tự Galaxy S27 Ultra Tin rò rỉ từ Hàn Quốc cho thấy Galaxy Z Fold9 Ultra có thể trang bị cảm biến chính 200MP HP6 cùng camera tiềm vọng 50MP zoom 5x tương tự dòng Galaxy S27 Ultra.

Tin rò rỉ mới nhất từ cộng đồng công nghệ Hàn Quốc meeco.kr cho biết Samsung có thể sẽ đưa toàn bộ hệ thống camera cao cấp từ dòng Galaxy S27 Ultra lên mẫu điện thoại gập thế hệ mới Galaxy Z Fold9 Ultra. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên dòng smartphone màn hình gập Ultra của Samsung sở hữu phần cứng máy ảnh ngang ngửa với phiên bản flagship dạng thanh.

Z Fold8 Ultra với 4 tùy chọn màu sắc

Bước tiến đáng kể về thông số camera trên Galaxy Z Fold9 Ultra

Hiện tại, Galaxy Z Fold8 Ultra đang sở hữu cụm máy ảnh gồm cảm biến chính 200MP ISOCELL HP2, đi kèm camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x và camera góc siêu rộng 50MP từ Sony. Tuy nhiên, theo tài khoản 흡혈귀왕 (Vampire King) trên diễn đàn meeco.kr, thế hệ Galaxy Z Fold9 Ultra sẽ có bước nhảy vọt lớn về chất lượng thu phóng.

Cụ thể, mẫu flagship gập tiếp theo dự kiến sẽ chuyển sang sử dụng cảm biến chính 200MP ISOCELL HP6 mới hơn, kết hợp cùng ống kính tiềm vọng tele 50MP IMX854 hỗ trợ zoom quang học 5x. Cấu hình này hứa hẹn mang lại độ phân giải vượt trội cùng khả năng bắt trọn các chi tiết ở khoảng cách xa.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên diễn đàn meeco.kr

Xóa bỏ khoảng cách phần cứng với dòng Galaxy S Ultra

Bên cạnh đó, các thông số rò rỉ của Galaxy Z Fold9 Ultra hoàn toàn trùng khớp với định hướng phát triển mà Samsung dành cho Galaxy S27 Ultra. Dòng S27 Ultra được cho là sẽ bỏ ống kính tele 3x riêng biệt để tập trung vào ống kính tiềm vọng 5x, tích hợp khả năng thu phóng 10x nhờ công nghệ cắt cảm biến (in-sensor crop) ngay trên cảm biến chính 200MP.

Việc trang bị cùng một hệ thống camera góc rộng và camera tele giúp Z Fold9 Ultra dần xóa bỏ khoảng cách về năng lực chụp ảnh vốn đã tồn tại nhiều năm qua giữa dòng điện thoại màn hình gập và các thiết bị dạng thanh cao cấp nhất của hãng.

Bài viết thảo luận về kỳ vọng đối với dòng Fold Ultra tiếp theo

Sự phân cấp rõ rệt giữa phiên bản tiêu chuẩn và bản Ultra

Ngoài ra, bài đăng cũng đề cập đến sự phân chia phân khúc giữa các biến thể. Mẫu Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn hiện dùng cảm biến chính 50MP GNG (kích thước pixel 1.0μm), khiến khả năng zoom thu phóng không mất chi tiết bị giới hạn ở mức 2x. Do dòng Z Fold tiêu chuẩn không được nâng cấp lên các cảm biến độ phân giải cao như dòng Ultra, thế hệ Galaxy Z Fold9 bản thường nhiều khả năng cũng sẽ không có được sự linh hoạt về khả năng zoom như các biến thể Ultra.

Đáng chú ý, dòng sản phẩm Galaxy Z Fold9 hiện vẫn còn hơn một năm nữa mới chính thức ra mắt và phía Samsung vẫn chưa đưa ra phản hồi nào. Mặc dù các nguồn tin từ meeco.kr có độ tin cậy nhất định trong cộng đồng công nghệ Hàn Quốc, các chi tiết kỹ thuật về cảm biến vẫn có thể được điều chỉnh trước khi sản phẩm thương mại trình làng.