Galaxy Z TriFold 2 lộ tên mã Q9m: Samsung dự kiến ra mắt cùng Galaxy Z Fold9 vào mùa hè 2027 Tên mã Q9m cho thấy Galaxy Z TriFold 2 gắn với dòng Galaxy Z Fold9, nhiều khả năng ra mắt tại Unpacked mùa hè 2027 và chỉ bán ở một số khu vực, theo rò rỉ.

Galaxy Z TriFold 2, mẫu điện thoại gập ba thế hệ thứ hai của Samsung, vừa lộ tên mã Q9m và được dự đoán ra mắt cùng dòng Galaxy Z Fold9 vào mùa hè năm 2027. Thông tin này đến từ chuỗi cung ứng nên chưa phải xác nhận chính thức từ hãng.

Theo dữ liệu mới nhất, Samsung đang tiếp tục phát triển thế hệ điện thoại gập ba tiếp theo. Thiết bị được kỳ vọng sẽ có nhiều cải tiến về thiết kế so với bản tiền nhiệm.

Ký tự "9" trong Q9m nói lên điều gì?

Theo báo cáo từ GalaxyClub, Galaxy Z TriFold 2 đang được phát triển dưới tên mã Q9m. Ký tự "9" cho thấy máy có mối liên hệ chặt chẽ với dòng Galaxy Z Fold9. Dòng này đã lộ diện trên cơ sở dữ liệu IMEI với các mã SM-F981U và SM-F986U.

Thiết kế Galaxy Z TriFold

Quy luật đặt tên này đã xuất hiện ở thế hệ đầu. Galaxy Z TriFold đời đầu mang mã Q7m và được phát triển song song với Galaxy Z Fold7.

Mẫu gập ba Tên mã Dòng Fold đi kèm Galaxy Z TriFold (thế hệ đầu) Q7m Galaxy Z Fold7 Galaxy Z TriFold 2 Q9m Galaxy Z Fold9

Vì sao mốc mùa hè 2027 được nhắc đến?

Dựa trên quy luật ghép cặp trên, giới công nghệ dự đoán Galaxy Z TriFold 2 sẽ ra mắt vào mùa hè năm 2027. Thời điểm này trùng với sự kiện Unpacked thường niên của Samsung, nơi hãng giới thiệu các thiết bị gập mới.

Bên cạnh đó, nguồn tin yeux1122 tiết lộ máy sẽ có thiết kế mỏng nhẹ hơn nhờ cụm bản lề mới. Đây là cải tiến thiết kế duy nhất được nhắc cụ thể trong thông tin rò rỉ hiện có. Các thông số về màn hình, chip xử lý hay pin chưa được đề cập.

Phân phối giới hạn: kịch bản có thể lặp lại

Tương tự thế hệ đầu tiên, Galaxy Z TriFold 2 nhiều khả năng sẽ bị giới hạn ở một số khu vực thay vì phân phối rộng rãi trên thị trường quốc tế. Samsung thường dùng tên mã có thêm chữ cái phụ cho các phiên bản sản xuất giới hạn, và Q9m cũng theo cách đặt tên này.

Galaxy Z TriFold 2 có thể ra mắt vào năm sau

Điều cần lưu ý về độ tin cậy của thông tin

Việc rò rỉ tên mã Q9m củng cố thêm bằng chứng về kế hoạch duy trì dòng điện thoại gập ba của Samsung. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chờ đến năm 2027 để thấy Galaxy Z TriFold 2 cùng những nâng cấp thực tế.

Các thông tin về tên mã và lịch trình hiện chỉ là rò rỉ từ chuỗi cung ứng, theo Gizmochina và GalaxyClub. Người dùng vẫn cần chờ thông báo chính thức từ Samsung trước khi đưa ra quyết định.