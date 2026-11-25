Gamba Osaka 2-0 Port FC: Gamba Osaka giành chiến thắng Gamba Osaka đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 8 điểm, đứng hạng 6, và tiếp Port FC trên sân Panasonic Stadium Suita lúc 17:00 ngày 25/11/2026.

Gamba Osaka 2 - 0 Port FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Gamba Osaka tiếp đón Port FC.

12' Port FC ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 31% - 69% Port FC, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); cứu thua 0 - 1.

24' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 59% - 41% Port FC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 2.

36' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 62% - 38% Port FC, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thẻ vàng Phút 48': Peeradol Chamrasamee (Port FC) nhận thẻ vàng (Foul).

48' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 68% - 32% Port FC, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 7 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 2.

55' Thay người Phút 55' (Port FC): Essam Al-Subhi vào sân thay Seksan Ratree.

60' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 72% - 28% Port FC, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 9 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 4.

67' Thay người Phút 67' (Port FC): Jude Soonsup-Bell vào sân thay Teerasak Poeiphimai.

67' Thay người Phút 67' (Port FC): Worachit Kanitsribumphen vào sân thay Noboru Shimura.

69' Thay người Phút 69' (Gamba Osaka): Deniz Hümmet vào sân thay Tsuyoshi Ogashiwa.

69' Thay người Phút 69' (Gamba Osaka): Taiki Tono vào sân thay Ryotaro Meshino.

71' BÀN THẮNG! Gamba Osaka (1-0) Phút 71': Yusei Toshida (Gamba Osaka) lập công (kiến tạo: Ryoya Yamashita). Tỷ số: 1 - 0.

72' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 73% - 27% Port FC, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 10 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 4.

77' Thay người Phút 77' (Gamba Osaka): Rin Mito vào sân thay Juanpe Jiménez.

77' Thay người Phút 77' (Gamba Osaka): Shuto Abe vào sân thay Tokuma Suzuki.

81' Thay người Phút 81' (Port FC): Peerawat Akkratum vào sân thay Marcel Philipe Afonso Genestra Scalese.

81' Thay người Phút 81' (Port FC): Kaká Mendes vào sân thay Bruno Moreira Soares.

84' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 68% - 32% Port FC, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 10 - 1; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 4.

85' Thẻ vàng Phút 85': Shuto Abe (Gamba Osaka) nhận thẻ vàng (Foul).

90+1' Thay người Phút 90+1' (Gamba Osaka): Shu Kurata vào sân thay Yusei Toshida.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Erik Sviatchenko (Port FC) nhận thẻ vàng (Foul).

90+6' BÀN THẮNG! Gamba Osaka (2-0) Phút 90+6': Deniz Hümmet (Gamba Osaka) lập công (kiến tạo: Ryoya Yamashita). Tỷ số: 2 - 0.

KT Kết thúc: Gamba Osaka 2-0 Port FC Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 18:53 25/11/2026

Đội hình chính thức Gamba Osaka Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tomokazu Myojin Port FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bozidar Bandovic 22 J. Ichimori 28 S. Fujiwara 4 S. Nakatani 67 S. Sasaki 47 S. Nakano 78 Juanpe 16 T. Suzuki 17 R. Yamashita 24 T. Ogashiwa 8 R. Meshino 41 Y. Toshida 93 Falkesgaard 4 S. Bureerat 28 Sviatchenko 20 Marcel Scalese 25 C. Otton 33 N. Shimura 5 Chamrasamee 47 S. Boonlha 17 S. Ratree 11 Bruno 14 T. Poeiphimai Dự bị Gamba Osaka 23 D. Hümmet 21 R. Hatsuse 2 S. Fukuoka 13 S. Abe 19 Ginjiro Ikegaya 10 S. Kurata 27 R. Mito 37 N. Nakatsumi 35 T. Tono Port FC 7 Issam Al Sabhi 27 Lucas Tocantins 24 J. Kaewprom 22 Kanitsribumphen 40 R. Kemmueang 12 Kaká Mendes 10 B. Phala 9 Ruan Ribeiro 18 Jude Jacob Soonsup-Bell Cập nhật đội hình lúc 16:34 25/11/2026

Gamba Osaka Thống kê Port FC 65% Kiểm soát bóng 35% 17 Dứt điểm 7 7 Trúng đích 2 11 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 4 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Y. Toshida Gamba Osaka 1 bàn R. Yamashita Gamba Osaka 1 kiến tạo · điểm 7.7 S. Fujiwara Gamba Osaka Điểm 8 S. Sasaki Gamba Osaka Điểm 7.44 S. Bureerat Port FC Điểm 7.41 S. Nakatani Gamba Osaka Điểm 7.36

Gamba Osaka đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 8 điểm. Trận gặp Port FC trên sân Panasonic Stadium Suita lúc 17:00 ngày 25/11/2026 vì thế là dịp để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu. Đối thủ đứng hạng 13 với 3 điểm.

Gamba Osaka giữ vị trí cao dù phong độ chững lại

Trên bảng xếp hạng, Gamba Osaka đang ở nhóm trên với 8 điểm và đứng thứ 6. Đây là vị trí giúp đội bóng của thành phố Suita được xếp vào nhóm cạnh tranh ở nửa trên bảng.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ không thật sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, Gamba Osaka không thắng trận nào: thua 2 trận mới nhất, trước đó hòa 3 trận liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy đội đã giữ được sự chắc chắn để không thua đậm, nhưng chưa tìm lại được cảm giác chiến thắng.

Port FC có phong độ thất thường

Port FC đang đứng hạng 13 với 3 điểm, kém đối thủ 5 điểm và 7 bậc trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2.

Điểm đáng chú ý là kết quả của họ xen kẽ liên tục giữa thắng và thua. Trận gần nhất của Port FC kết thúc với thất bại, nhưng trước đó đội từng có nhịp thắng khi đối đầu các đối thủ khác. Điều này cho thấy họ có khả năng gây khó khăn cho đối phương, song chưa duy trì được sự ổn định.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách trên bảng xếp hạng cho thấy Gamba Osaka có lợi thế về vị trí. Dù vậy, chuỗi 5 trận không thắng khiến đội chủ nhà chịu áp lực phải tìm lại kết quả tích cực, nhất là khi họ đang cố gắng bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Với Port FC, trận đấu là cơ hội để tiếp tục cải thiện nguồn điểm. Phong độ xen kẽ thắng thua có thể giúp họ bước vào trận với tâm lý thoải mái hơn, bởi đội ít bị ràng buộc bởi kỳ vọng so với chủ nhà.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, Gamba Osaka là đội được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà. Tuy vậy, phong độ gần đây của họ chưa phản ánh đúng vị thế hạng 6. Nếu sớm tìm được bàn thắng mở tỷ số, chủ nhà sẽ có cơ hội chấm dứt chuỗi không thắng. Ngược lại, Port FC có thể tận dụng sự thiếu chắc chắn của đối thủ để gây bất ngờ trên sân khách.

Gamba Osaka 5 trận gần nhất B B H H H 5 Trận 3-2-0 T-H-B 12 Ghi (TB 2.4) 6 Thủng lưới Port FC 5 trận gần nhất B H T B T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 5 4 0 1 +3 12 B T T T T 2 Kashima 4 3 1 0 +10 10 H T T T 3 Kashiwa Reysol 5 3 1 1 +6 10 T T H T B … 5 Kyoto Sanga 5 3 1 1 +4 10 T H T T B 6 Gamba Osaka 4 2 2 0 +5 8 H H T T T 7 Johor Darul Takzim FC 5 2 2 1 +3 8 H B T T H … 12 Buriram United 5 0 3 2 -3 3 B H H B H 13 Port FC 4 1 0 3 -5 3 T B B B 14 Ratchaburi 5 0 2 3 -4 2 H B H B B …