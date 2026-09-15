Gamba Osaka 4-1 Công an Hà Nội: Gamba Osaka giành chiến thắng Gamba Osaka và Công an Hà Nội đều ở nhóm cuối bảng với 0 điểm, khiến màn chạm trán lúc 17:00 ngày 15/09/2026 có ý nghĩa sống còn đối với cuộc đua trụ hạng.

Gamba Osaka 4 - 1 Công an Hà Nội Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Gamba Osaka tiếp đón Công an Hà Nội.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Gamba Osaka 53% - 47% Công an Hà Nội, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

22' Thẻ vàng Phút 22': S. Mauk (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Gamba Osaka 45% - 55% Công an Hà Nội, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 1.

29' BÀN THẮNG! Gamba Osaka (1-0) Phút 29': T. Usami (Gamba Osaka) lập công (kiến tạo: R. Yamashita). Tỷ số: 1 - 0.

37' Công an Hà Nội ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 51% - 49% Công an Hà Nội, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Gamba Osaka 54% - 46% Công an Hà Nội, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 1.

58' BÀN THẮNG! Gamba Osaka (2-0) Phút 58': Y. Toshida (Gamba Osaka) lập công (kiến tạo: R. Yamashita). Tỷ số: 2 - 0.

59' Thay người Phút 59' (Công an Hà Nội): Nguyen Dinh Bac vào sân thay D. Sabater.

59' Thay người Phút 59' (Công an Hà Nội): Le Pham Thanh Long vào sân thay D. Henen.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Gamba Osaka 55% - 45% Công an Hà Nội, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 2 - 2.

67' BÀN THẮNG! Gamba Osaka (3-0) Phút 67': T. Usami (Gamba Osaka) lập công (kiến tạo: R. Yamashita). Tỷ số: 3 - 0.

69' Thay người Phút 69' (Gamba Osaka): I. Jebali vào sân thay T. Usami.

69' Thay người Phút 69' (Gamba Osaka): K. Sumi vào sân thay R. Meshino.

70' Thay người Phút 70' (Công an Hà Nội): Le Van Do vào sân thay Nguyen Quang Hai.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Gamba Osaka 54% - 46% Công an Hà Nội, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 4 - 3.

74' Thay người Phút 74' (Gamba Osaka): E. Adams vào sân thay R. Yamashita.

79' BÀN THẮNG! Công an Hà Nội (3-1) Phút 79': B. Perea (Công an Hà Nội) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

80' Thay người Phút 80' (Công an Hà Nội): Hoang Van Toan vào sân thay S. Mauk.

80' Thay người Phút 80' (Công an Hà Nội): L. Adou vào sân thay Doan Van Hau.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Gamba Osaka 55% - 45% Công an Hà Nội, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 6 - 7), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 7, cứu thua 6 - 3.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Gamba Osaka): T. Suzuki vào sân thay R. Mito.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Gamba Osaka): N. Nakatsumi vào sân thay Y. Toshida.

90+3' BÀN THẮNG! Gamba Osaka (4-1) Phút 90+3': K. Sumi (Gamba Osaka) lập công (kiến tạo: I. Jebali). Tỷ số: 4 - 1.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': S. Fukuoka (Gamba Osaka) nhận thẻ vàng (Handling).

KT Kết thúc: Gamba Osaka 4-1 Công an Hà Nội Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 18:54 15/09/2026

Đội hình chính thức Gamba Osaka Sơ đồ · HLV Tomokazu Myojin Công an Hà Nội Sơ đồ · HLV Alexandre Polking Cập nhật đội hình lúc 16:34 15/09/2026

Gamba Osaka Thống kê Công an Hà Nội 52% Kiểm soát bóng 48% 12 Dứt điểm 15 6 Trúng đích 7 1 Phạt góc 3 15 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Takashi Usami Gamba Osaka 2 bàn Ryoya Yamashita Gamba Osaka 3 kiến tạo · điểm 8.2 Brayan Perea Công an Hà Nội 1 bàn Yusei Toshida Gamba Osaka 1 bàn Jun Ichimori Gamba Osaka Điểm 7.5 Nguyễn Đình Bắc Công an Hà Nội Điểm 7.5

Cuộc đối đầu giữa Gamba Osaka và Công an Hà Nội diễn ra vào lúc 17:00 ngày 15/09/2026 tại sân vận động Panasonic Stadium Suita mang tính chất của một trận cầu then chốt. Cả hai đội bóng hiện đang cùng nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng, nơi mỗi điểm số giành được lúc này đều mang giá trị đặc biệt quan trọng cho mục tiêu trụ hạng.

Tình thế căng thẳng ở khu vực đáy bảng

Bước vào trận đấu này, vị trí của cả hai câu lạc bộ đều đang ở mức báo động. Gamba Osaka hiện đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và vẫn chưa có điểm số nào (0 điểm). Ngay phía sau đại diện Nhật Bản, Công an Hà Nội xếp ở vị trí thứ 16 và cũng chưa tích lũy được điểm số nào (0 điểm).

Khoảng cách về mặt điểm số giữa hai bên là hoàn toàn cân bằng, biến màn chạm trán trực tiếp này thành cơ hội rõ ràng nhất để một trong hai bên bứt lên. Trong bối cảnh áp lực trụ hạng đè nặng lên từng vòng đấu, việc đối đầu trực tiếp với đối thủ cạnh tranh ở đáy bảng đòi hỏi các cầu thủ phải thi đấu với sự tập trung cao nhất.

Điểm tựa tinh thần từ phong độ gần nhất

Dù đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng, cả Gamba Osaka lẫn Công an Hà Nội đều bước vào trận chiến này với một tín hiệu tích cực về mặt tâm lý. Gamba Osaka đã giành trọn vẹn 1 chiến thắng trong trận đấu gần nhất của mình, tạo nên sự tự tin cần thiết khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Panasonic Stadium Suita.

Ở bên kia chiến tuyến, Công an Hà Nội cũng vừa có được 1 trận thắng ở lần ra sân gần nhất. Thắng lợi đó đóng vai trò như liều thuốc giải tỏa áp lực đè nặng suốt giai đoạn vừa qua. Khi cả hai đội đều tìm lại cảm giác chiến thắng gần đây, tinh thần thi đấu chắc chắn sẽ được đẩy lên mức cao nhất, hứa hẹn một thế trận quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên.

Toan tính chiến thuật cho mục tiêu sống còn

Đối với một trận cầu mang tính chất sống còn ở nhóm cầm đèn đỏ, sự thận trọng thường được đặt lên hàng đầu. Cả hai huấn luyện viên hiểu rằng việc để thủng lưới trước sẽ đẩy đội bóng vào thế bám đuổi vô cùng bất lợi. Với Gamba Osaka, lợi thế sân bãi có thể thúc đẩy họ chủ động kiểm soát nhịp độ, song sự chặt chẽ ở tuyến dưới vẫn là ưu tiên cốt lõi để tránh những đòn phản công chớp nhoáng.

Trong khi đó, Công an Hà Nội nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà, duy trì khối đội hình kỷ luật trước khi tìm kiếm thời cơ tiếp cận khung thành đối phương. Cuộc chiến ở khu vực trung tuyến sẽ đóng vai trò quyết định, nơi đội bóng nào kiểm soát được các tình huống bóng hai và hạn chế tối đa sai sót cá nhân sẽ nắm giữ lợi thế lớn trong việc giành giật từng điểm số trụ hạng quý giá.

Gamba Osaka 5 trận gần nhất B B H H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Công an Hà Nội 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 0 0 0 0 0 0 2 Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 3 Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0 0 … 14 Johor Darul Takzim FC 0 0 0 0 0 0 15 Gamba Osaka 0 0 0 0 0 0 T 16 Công an Hà Nội 0 0 0 0 0 0 T