Game sinh tồn Icarus giảm giá 80% trên Steam: Có đáng trải nghiệm hệ thống sinh tồn khắc nghiệt này? Tựa game sinh tồn PvE Icarus của RocketWerkz đang giảm giá 80% trên Steam xuống còn 6,99 USD. Tựa game sở hữu đồ họa ấn tượng cùng cây kỹ năng đa dạng.

Tựa game sinh tồn PvE Icarus do RocketWerkz phát triển và phát hành hiện đang mở đợt giảm giá lớn 80% trên nền tảng Steam, hạ mức giá từ 34,99 USD xuống còn 6,99 USD. Chương trình ưu đãi này kéo dài đến hết ngày 27 tháng 7 năm 2026. Ra mắt lần đầu vào ngày 03 tháng 12 năm 2021, trò chơi lấy bối cảnh một hành tinh giàu tài nguyên nhưng đầy hiểm nguy, nơi người chơi phải tìm cách sống sót và khai thác tài nguyên quý giá.

An image showing a landscape in Icarus.

Cơ chế sinh tồn và hệ thống phát triển nhân vật chuyên sâu

Trong Icarus, người chơi vào vai các nhà thăm dò đổ bộ xuống một hành tinh đầy khắc nghiệt. Bên cạnh việc thu thập tài nguyên để hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật phải đối mặt liên tục với các yếu tố môi trường như thời tiết biến động, cháy rừng và sự tấn công từ động vật hoang dã. Yếu tố sinh tồn đòi hỏi người chơi duy trì nguồn cung cấp oxy, thức ăn và nước uống xuyên suốt các chuyến thám hiểm.

Về mặt kỹ thuật và cơ chế gameplay, trò chơi cung cấp hệ thống tùy biến sâu với 3 cây công nghệ (tech trees) chứa hơn 100 kỹ năng khác nhau, cho phép chuyên môn hóa theo các hướng săn bắt, chiến đấu hoặc trồng trọt. Ngoài chế độ thám hiểm theo nhiệm vụ giới hạn thời gian, Icarus còn bổ sung chế độ thế giới mở (open world) và chế độ sáng tạo, hỗ trợ chơi đơn hoặc hợp tác nhóm tối đa 8 người qua máy chủ trực tuyến.

An image showing a skill tree in Icarus.

Đánh giá từ cộng đồng: Ưu điểm đồ họa và những điểm còn hạn chế

Tính đến nay, Icarus ghi nhận 74% phản hồi tích cực trong tổng số 65.255 lượt đánh giá từ người dùng trên Steam. Trò chơi nhận nhiều lời khen nhờ hệ thống chiến đấu phức tạp, đồ họa chất lượng cao và lối chơi mang tính cân bằng.

An image showing a character and a wolf in Icarus.

Mặc dù vậy, trò chơi vẫn vấp phải một số điểm trừ từ cộng đồng. Nhiều người chơi phản hồi rằng các gói nội dung mở rộng (DLC) có mức giá tương đối đắt đỏ. Ngoài ra, một số cơ chế sinh tồn, chế tạo xây dựng chưa thực sự tối ưu, cùng với khu vực thế giới mở đôi lúc tạo cảm giác trống trải trong quá trình trải nghiệm.