Game sinh tồn Project Castaway giảm giá 65% trên Steam: Trải nghiệm sống sót giữa đại dương Project Castaway, tựa game sinh tồn thế giới mở lấy bối cảnh Thái Bình Dương, đang được giảm giá sâu kỷ lục trên Steam chỉ còn 6,99 USD cho đến hết ngày 09/07/2026.

Project Castaway, tựa game sinh tồn thế giới mở đầy thử thách của nhà phát triển Mardonpol, đang trở thành tâm điểm chú ý khi áp dụng mức giảm giá lên tới 65% trên nền tảng Steam. Đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay của trò chơi, cho phép game thủ sở hữu hành trình khám phá đại dương với chi phí chỉ 6,99 USD thay vì 19,99 USD như thường lệ.

Hình ảnh một vụ đắm tàu trong trò chơi Project Castaway.

Cơ chế sinh tồn khắc nghiệt giữa Thái Bình Dương

Ra mắt vào ngày 17/03/2026, Project Castaway đưa người chơi vào vai một người sống sót sau vụ đắm tàu, lênh đênh giữa Thái Bình Dương bao la. Trò chơi hỗ trợ cả chế độ chơi đơn và phối hợp (co-op) lên đến bốn người. Nhiệm vụ cốt lõi của người chơi là khám phá các hòn đảo rải rác để tìm kiếm nguồn thực phẩm và nước sạch, những yếu tố sống còn ngay từ giai đoạn đầu của mỗi phiên chơi.

Hệ thống chế tạo và xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống. Game thủ cần thu thập nhiều loại vật liệu khác nhau để dựng nơi trú ẩn và chế tạo công cụ. Để mở rộng phạm vi khám phá và tiếp cận nguồn tài nguyên ở các đảo xa hơn, việc đóng bè là yêu cầu bắt buộc, đồng thời người chơi phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ môi trường tự nhiên.

Hình ảnh một ngôi nhà được xây dựng trong Project Castaway.

Điểm nhấn về tâm lý và đồ họa

Một trong những đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý của Project Castaway là cơ chế quản lý sức khỏe tâm thần. Không chỉ lo lắng về các chỉ số vật lý, người chơi còn phải giữ cho tâm lý nhân vật ổn định. Nếu chỉ số này sụt giảm, nhân vật sẽ bị bủa vây bởi các ảo giác, buộc người chơi phải sử dụng vũ khí và công cụ để chiến đấu chống lại những nỗi sợ vô hình.

Hình ảnh một khu trại trong Project Castaway.

Về mặt thị giác, trò chơi nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ đồ họa ấn tượng và cơ chế xây dựng chi tiết. Tuy nhiên, với 66% đánh giá tích cực trong tổng số 1.769 lượt review trên Steam, Project Castaway vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhiều người chơi cho rằng game có nhiều điểm tương đồng với các tiêu đề nổi tiếng như Green Hell hay Stranded Deep, đồng thời báo cáo về một số lỗi kỹ thuật (bugs) và cốt truyện chưa thực sự đột phá.

Thông tin chi tiết về đợt ưu đãi

Hiện tại, bản cập nhật mới nhất của trò chơi đã được phát hành vào ngày 23/04/2026 nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng. Theo dữ liệu từ SteamDB, chương trình giảm giá 65% này sẽ kéo dài đến hết ngày 09/07/2026.

Thông số Chi tiết Nhà phát triển Mardonpol Ngày phát hành 17/03/2026 Giá ưu đãi 6,99 USD (Giảm 65%) Thời hạn ưu đãi Đến ngày 09/07/2026 Nền tảng Steam

Mặc dù vẫn còn những phản hồi trái chiều về tính nguyên bản và lỗi kỹ thuật, nhưng với mức giá dưới 7 USD, Project Castaway vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những game thủ yêu thích thể loại sinh tồn thế giới mở và muốn thử thách khả năng thích nghi giữa đại dương.