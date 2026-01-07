Gamebox lên sóng VTV3: Khi trò chơi trở thành cầu nối kể chuyện của nghệ sĩ Từ ngày 5/7, chương trình Gamebox chính thức ra mắt vào khung giờ 21h30 Chủ nhật trên VTV3. Với format kết hợp talkshow và gameshow, đây là nơi những góc khuất của người nổi tiếng được hé lộ tự nhiên qua các thử thách.

Gamebox là chương trình giải trí hoàn toàn mới dự kiến lên sóng VTV3 từ ngày 5/7. Thay vì lựa chọn phong cách trò chuyện truyền thống, chương trình biến mỗi cuộc gặp gỡ thành một hành trình trải nghiệm, nơi ký ức và cảm xúc của khách mời được mở ra thông qua hàng loạt thử thách mang màu sắc trò chơi điện tử và vận động.

Format talkshow kết hợp trò chơi đầy ngẫu hứng

Điểm khác biệt của Gamebox nằm ở cách dẫn dắt câu chuyện. Tại đây, khách mời không ngồi đối diện người dẫn chương trình để trả lời phỏng vấn mà sẽ cùng nhau vượt qua các trò chơi. Những màn tương tác, tranh đấu hay những khoảnh khắc xúc động đều đến một cách tự nhiên, mang lại cảm giác gần gũi như một buổi gặp mặt bạn bè.

Mỗi tập phát sóng quy tụ một nhóm khách mời có mối liên hệ mật thiết như bạn thân, đồng nghiệp lâu năm hoặc cùng thế hệ nghệ sĩ. Sự gắn kết sẵn có này là chất liệu quan trọng để chương trình khai thác những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu một cách chân thật nhất.

Ê-kíp thực hiện chuẩn bị ghi hình tập 1

Hành trình cảm xúc qua 4 cấp độ thử thách

Cấu trúc chương trình được chia thành 4 cấp độ (Level) với độ khó và mục tiêu cảm xúc khác nhau:

Level 1 - Khởi động: Các trò chơi phản xạ và vận động nhẹ giúp phá băng không khí, bộc lộ cá tính của từng thành viên.

Các trò chơi phản xạ và vận động nhẹ giúp phá băng không khí, bộc lộ cá tính của từng thành viên. Level 2 - Xoắn não: Đây được coi là linh hồn của chương trình với thử thách tìm kiếm "gián điệp". Khách mời vừa phải chia sẻ câu chuyện chân thành, vừa phải thực hiện nhiệm vụ bí mật.

Đây được coi là linh hồn của chương trình với thử thách tìm kiếm "gián điệp". Khách mời vừa phải chia sẻ câu chuyện chân thành, vừa phải thực hiện nhiệm vụ bí mật. Level 3 - Giải mật thư: Khai thác sự kết nối thông qua các bài trắc nghiệm khám phá tính cách và quan điểm sống.

Khai thác sự kết nối thông qua các bài trắc nghiệm khám phá tính cách và quan điểm sống. Level 4 - Đối kháng: Đưa khán giả trở về tinh thần giải trí thuần túy với các video game kinh điển như Mario, Tetris hay FIFA.

BTV Minh Tân cùng với Minh Hằng sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt trong Gamebox

Không gian "trạm game" và âm nhạc acoustic

Thay vì một sân khấu cố định, Gamebox được thiết kế như một "game station" thu nhỏ với nhiều khu vực trải nghiệm. Mỗi góc trường quay tương ứng với một thử thách, tạo nên sự thay đổi liên tục về bối cảnh và giữ nhịp độ chương trình luôn mới mẻ.

Đan xen giữa các phần chơi là những tiết mục biểu diễn của ban nhạc acoustic ngay tại trường quay. Âm nhạc đóng vai trò là khoảng nghỉ, giúp kết nối các câu chuyện và tạo sự cân bằng giữa tiếng cười náo nhiệt với những khoảnh khắc lắng đọng.

Những tiết mục âm nhạc của ban nhạc acoustic sẽ được biểu diễn ngay tại trường quay

Hai tập mở màn mang không khí World Cup 2026

Hòa nhịp cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, hai tập đầu tiên của Gamebox sẽ dành riêng cho chủ đề World Cup 2026. Tập 1 quy tụ các bình luận viên bóng đá nổi tiếng với những câu chuyện hậu trường cabin bình luận. Tập 2 mang đến góc nhìn từ các nàng WAGs và nữ cầu thủ về cuộc sống phía sau sân cỏ.

Các khách mời của Gamebox tập 1

Với sự kết hợp đa dạng giữa gameshow, talkshow và âm nhạc, Gamebox hướng tới việc trở thành món ăn tinh thần nhẹ nhàng, phù hợp cho cả gia đình vào khung giờ tối cuối tuần.