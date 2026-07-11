GameSir T7 Pro Retro Green: Tay cầm phong cách Xbox cổ điển tích hợp công nghệ TMR và Hall Effect GameSir vừa ra mắt bộ đôi tay cầm T7 Pro mang cảm hứng từ Xbox đời đầu với vỏ xanh xuyên thấu, tích hợp cần điều khiển TMR và Hall Effect hiện đại cùng mức giá từ 49,99 USD.

Trong nỗ lực làm mới dòng phụ kiện dành cho Xbox, GameSir đã chính thức giới thiệu bộ đôi tay cầm T7 Pro Retro Green và T7 Pro W Retro Green. Lấy cảm hứng từ thiết kế xanh xuyên thấu (translucent green) đặc trưng của thế hệ Xbox đầu tiên, hai mẫu sản phẩm này không chỉ gây ấn tượng về thị giác mà còn sở hữu những nâng cấp kỹ thuật đáng chú ý trong phân khúc tay cầm tầm trung.

The T7 Pro Retro Green and T7 Pro W Retro Green controllers have a similar design.

Thiết kế hoài cổ kết hợp công nghệ hiện đại

Cả hai phiên bản T7 Pro và T7 Pro W đều sở hữu lớp vỏ nhựa mờ màu xanh lục, cho phép người dùng nhìn thấy các linh kiện bên trong. Điểm nhấn nằm ở cụm phím ABXY nhiều màu sắc và phím điều hướng (D-pad) cũng được làm từ nhựa xuyên thấu. Để tăng thêm tính thẩm mỹ hiện đại, GameSir đã trang bị hệ thống đèn RGB động, tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt trong quá trình sử dụng.

Mặc dù có ngoại hình tương đồng, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở công nghệ cảm biến và phương thức kết nối. GameSir T7 Pro (phiên bản không dây) sử dụng cần điều khiển Mag-Res TMR (Tunnel Magnetoresistance), trong khi phiên bản T7 Pro W (có dây) sử dụng cảm biến Hall Effect truyền thống.

GameSir's T7 Pro Retro Green can connect wirelessly to Xbox consoles, while the T7 Pro W Retro Green is a wired controller.

Phân tích thông số kỹ thuật và tính năng

Cả hai mẫu tay cầm đều được trang bị cò nhấn (trigger) analog sử dụng cảm biến Hall Effect, đi kèm chốt chặn trigger (trigger stops) giúp tối ưu cho các tựa game bắn súng hoặc đua xe. Hệ thống phản hồi xúc giác bao gồm 4 động cơ rung, mang lại trải nghiệm rung chân thực trên tay cầm và các nút cò.

Tính năng T7 Pro Retro Green T7 Pro W Retro Green Kết nối Không dây (2.4GHz, Bluetooth), Có dây Có dây (USB bện) Cần điều khiển (Sticks) Mag-Res TMR Hall Effect Nền tảng hỗ trợ Xbox, PC, Android Xbox, PC Phụ kiện đi kèm Đế sạc đen, Dongle 2.4GHz Cáp USB bện

Bên cạnh đó, người dùng có thể tùy chỉnh sâu các thông số như độ nhạy cần điều khiển, gán phím cho 2 nút bấm ở mặt sau thông qua phần mềm GameSir Nexus trên PC hoặc trực tiếp trên Xbox.

Giá bán và khả năng tiếp cận thị trường

Với mức giá 69,99 USD cho phiên bản không dây T7 Pro, đây được xem là mẫu tay cầm không dây dành cho Xbox rẻ nhất trong dải sản phẩm của GameSir, thấp hơn đáng kể so với các dòng cao cấp như G7 Pro. Phiên bản có dây T7 Pro W có mức giá dễ tiếp cận hơn ở mức 49,99 USD.

Hiện tại, người dùng đã có thể đặt mua phiên bản có dây trên các nền tảng thương mại điện tử, trong khi phiên bản không dây T7 Pro dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng vào tháng 8 tới. Cả hai sản phẩm đều được tặng kèm mã sử dụng dịch vụ Xbox Game Pass Ultimate từ nhà sản xuất.