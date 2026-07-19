GameStop tuyên bố kế hoạch khai tử đĩa vật lý của Sony là hoàn toàn vô nghĩa CEO Ryan Cohen cho biết doanh thu phần mềm hiện chiếm chưa đến 12% tổng kinh doanh, đồng thời khẳng định mảng đồ sưu tầm và đồ cũ mới là tương lai của GameStop.

Trong một tuyên bố gây chú ý đối với giới công nghệ và cộng đồng game thủ, CEO GameStop Ryan Cohen đã chính thức lên tiếng về kế hoạch ngừng sản xuất đĩa vật lý cho hệ máy PlayStation vào năm 2028 của Sony. Theo ông Cohen, sự chuyển dịch này không còn gây áp lực lên mô hình kinh doanh của GameStop như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Sự chuyển dịch tất yếu sang kỷ nguyên kỹ thuật số

Ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang chứng kiến một cuộc chuyển giao mạnh mẽ sang mô hình phân phối kỹ thuật số (digital-only). Quyết định của Sony về việc chấm dứt sản xuất đĩa vật lý sau năm 2028 được xem là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất, vận chuyển và logistics. Trong khi nhiều nhà phân tích lo ngại đây sẽ là dấu chấm hết cho các đại lý bán lẻ, lãnh đạo GameStop lại có cái nhìn hoàn toàn khác.

Trả lời phỏng vấn với Bloomberg, Ryan Cohen thẳng thắn chia sẻ: "Điều đó hoàn toàn không quan trọng. Nó vô nghĩa một cách tuyệt đối. Phần mềm từng là yếu tố then chốt trong quá khứ, nhưng ngày nay nó chỉ chiếm chưa đầy 12% hoạt động kinh doanh của chúng tôi".

Các kệ đĩa game vật lý từng là biểu tượng của GameStop nhưng hiện không còn đóng vai trò chủ chốt trong doanh thu.

Cơ cấu doanh thu mới: Đồ sưu tầm lên ngôi

Sự tự tin của GameStop bắt nguồn từ việc thay đổi cốt lõi trong danh mục sản phẩm. Thay vì phụ thuộc vào việc bán các tựa game mới (AAA) dưới dạng đĩa, công ty đã chuyển trọng tâm sang thị trường ngách có biên lợi nhuận cao hơn. Hiện tại, mảng đồ sưu tầm (collectibles) đã vươn lên chiếm hơn 50% tổng doanh thu của hãng.

Các sản phẩm chủ lực thúc đẩy doanh số hiện nay bao gồm:

Thẻ bài Pokémon, các bộ thẻ tăng cường (booster packs) và các bộ sưu tập đặc biệt.

Kinh doanh máy chơi game và đĩa game cũ (retro) thuộc các hệ máy huyền thoại như N64, PS2, PS3, Xbox 360, GameCube và Sega Dreamcast.

Các vật phẩm lưu niệm và đồ chơi liên quan đến văn hóa đại chúng.

Chiến lược này đã mang lại kết quả tài chính ấn tượng. Trong quý 1 năm 2026, GameStop đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 143 triệu USD, mức cao nhất trong lịch sử công ty. Điều này chứng minh rằng nhà bán lẻ này đã tìm thấy hướng đi mới tách biệt khỏi sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất phần cứng như Sony hay Microsoft.

Thích nghi để tồn tại trong hệ sinh thái mới

Bên cạnh việc thay đổi mặt hàng kinh doanh, GameStop cũng đang nỗ lực hiện đại hóa dịch vụ. Việc hợp tác với Uber Eats để giao trò chơi, máy ảnh và đồ sưu tầm trực tiếp từ cửa hàng đến tay người tiêu dùng là minh chứng cho nỗ lực duy trì tính tiện lợi trong kỷ nguyên mua sắm trực tuyến.

Chỉ số kinh doanh Tỷ trọng / Giá trị (Q1 2026) Doanh thu từ phần mềm (đĩa game) Dưới 12% Doanh thu từ đồ sưu tầm Trên 50% Lợi nhuận hoạt động kỷ lục 143 triệu USD

Mặc dù việc đĩa vật lý biến mất có thể là một mất mát lớn đối với những người thích sưu tầm và sở hữu sản phẩm hữu hình, nhưng đối với một doanh nghiệp như GameStop, đây lại là cơ hội để tập trung vào các mảng kinh doanh có lợi nhuận bền vững hơn. Sự thoái lui của Sony khỏi thị trường đĩa vật lý, vì vậy, không còn là mối đe dọa sinh tồn mà chỉ là một biến số đã được dự tính trong lộ trình phát triển của nhà bán lẻ này.