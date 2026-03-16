Gạo thơm Việt Nam xuất khẩu sang EU thêm 380 tấn, khẳng định vị thế chất lượng cao

Gạo Việt Nam tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Liên minh châu Âu (EU) khi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa cấp chứng nhận chủng loại cho hơn 380 tấn gạo thơm của hai doanh nghiệp. Động thái này không chỉ khẳng định chất lượng nông sản Việt mà còn giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Chi tiết các lô gạo thơm xuất khẩu sang EU

Cụ thể, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Dương Xanh (TP. Hồ Chí Minh) đã nhận chứng nhận cho ba lô gạo thơm OM5451 (loại 5% tấm) với tổng khối lượng 364,52 tấn. Nguồn nguyên liệu được canh tác tại vùng trồng của tỉnh An Giang. Trong số này, 294 tấn sẽ được xuất sang Cộng hòa Séc, 20,52 tấn sang Đức và 50 tấn sang Pháp.

Doanh nghiệp thứ hai là Công ty cổ phần Hoàng Minh Nhật (TP. Cần Thơ) với một lô gạo Jasmine 85 (loại 5% tấm), khối lượng 23,95 tấn xuất khẩu sang Ba Lan. Nguồn gốc giống lúa được xác định từ vùng trồng tại Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau).

Việc có thêm các lô gạo được chứng nhận khẳng định sản phẩm gạo của Việt Nam đang ngày càng chiếm vị thế tại thị trường EU.

Tận dụng ưu đãi thuế quan từ Hiệp định EVFTA

Theo quy định của EU, các lô gạo thơm nhập khẩu vào thị trường này phải có giấy chứng nhận xác thực chủng loại nhằm đảm bảo giống gạo nằm trong danh mục được công nhận bởi Ủy ban châu Âu. Theo cam kết từ EVFTA, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo mỗi năm, bao gồm 30.000 tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa xay xát và 30.000 tấn gạo thơm.

Hiện nay, Việt Nam có 9 giống gạo thơm được phép hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang EU, bao gồm: Jasmine 85, ST5, ST20, Nàng Hoa 9, VĐ20, RVT, OM4900, OM5451 và gạo Tài nguyên Chợ Đào. Bên cạnh đó, EU đã tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm, trong khi các sản phẩm từ gạo khác cũng được đưa thuế suất về 0% theo lộ trình.

Chuyển dịch sang phân khúc chất lượng cao và bền vững

Sự hiện diện ngày càng rõ nét của gạo Việt tại châu Âu phản ánh chiến lược chuyển dịch cơ cấu thị trường. Thay vì tập trung vào các thị trường truyền thống như Philippines hay Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp đã chủ động khai thác các thị trường có giá trị gia tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại Phước Thành IV (Vĩnh Long), nhận định việc chuyển dịch sang phân khúc gạo chất lượng cao là xu hướng tất yếu. Theo ông, Việt Nam tập trung vào phân khúc trung và cao cấp để cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan hoặc Campuchia thay vì cạnh tranh về giá thấp với Ấn Độ.

Bên cạnh yếu tố chất lượng, ngành nông nghiệp đang thúc đẩy các mô hình sản xuất lúa giảm phát thải. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản đang áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và truy xuất nguồn gốc. Việc duy trì và mở rộng hiện diện tại EU đóng vai trò như "tấm giấy thông hành" giúp gạo Việt Nam bước vào các thị trường cao cấp khác trên thế giới.