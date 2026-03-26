Gareth Bale và kế hoạch thâu tóm Cardiff City bằng khối tài sản 120 triệu bảng Cựu siêu sao Real Madrid đang dẫn đầu liên minh nhà đầu tư để mua lại đội bóng quê hương Cardiff City, với mục tiêu đưa câu lạc bộ trở lại đấu trường Ngoại hạng Anh.

Gareth Bale không chọn cách tận hưởng cuộc sống điền viên sau khi chính thức treo giày vào năm 2023. Thay vào đó, huyền thoại bóng đá Xứ Wales đang âm thầm xây dựng một đế chế tài chính hùng mạnh với mục tiêu tối thượng: trở thành ông chủ của Cardiff City và đưa đội bóng quê hương trở lại thời kỳ hoàng kim tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Đế chế tài chính 120 triệu bảng của cựu sao Real Madrid

Dù đã rời xa sân cỏ, Gareth Bale vẫn sở hữu khối tài sản ròng ước tính đạt mức 120 triệu bảng. Đây là thành quả từ những năm tháng đỉnh cao tại Tây Ban Nha, nơi anh từng nhận mức lương lên tới 600.000 bảng mỗi tuần trong màu áo Real Madrid. Tuy nhiên, sự giàu có của Bale hiện tại không chỉ đến từ thu nhập trong sự nghiệp quần đùi áo số mà còn nhờ tư duy kinh doanh nhạy bén.

Bên cạnh các dự án bất động sản, Bale đã sớm ra mắt quán bar Elevens tại trung tâm Cardiff vào năm 2017 và phát triển chuỗi bar chủ đề golf Par 59 tại Cardiff lẫn Bristol. Ngoài ra, anh còn là cổ đông của Penderyn Distillery và nắm giữ cổ phần trong giải đấu golf TGL danh giá. Những hợp đồng tài trợ dài hạn với các thương hiệu toàn cầu như BMW, Adidas và PlayStation cũng đóng góp đáng kể vào việc gia tăng khối tài sản này.

Tham vọng đưa Cardiff City trở lại Ngoại hạng Anh

Năm 2025, Gareth Bale gây xôn xao dư luận khi tham gia vào một liên minh các nhà đầu tư Mỹ để bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại Cardiff City từ ông chủ Vincent Tan. Bale khẳng định với Sky Sports rằng việc góp mặt trong nhóm sở hữu đội bóng nơi mình lớn lên là một "giấc mơ trở thành hiện thực".

Mục tiêu chiến lược của Bale rất rõ ràng: đầu tư mạnh mẽ để vực dậy Cardiff City — đội bóng hiện đang thi đấu tại League One. Bale tiết lộ anh đã lên kế hoạch làm chủ tịch đội bóng từ khi mới 26 tuổi và sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ các cầu thủ chất lượng, nhằm giúp "Bluebirds" thăng hạng sớm nhất có thể.

Bale nhấn mạnh rằng sự gắn kết với người hâm mộ Xứ Wales là động lực chính để anh dấn thân vào con đường quản lý đầy áp lực. Với anh, việc đưa Cardiff City trở lại Ngoại hạng Anh không chỉ là một thương vụ đầu tư, mà còn là sứ mệnh nâng tầm bóng đá quê hương tại đấu trường đỉnh cao.