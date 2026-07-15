Garmin cập nhật Beta v18.14: Sửa lỗi hàng loạt cho Forerunner 970 và 570 Bản cập nhật Public Beta v18.14 của Garmin mang đến 18 thay đổi quan trọng, giải quyết triệt để các lỗi về âm thanh, điều khiển nhạc và tính năng khóa màn hình trên dòng Forerunner.

Garmin vừa chính thức triển khai bản cập nhật phần mềm Public Beta phiên bản 18.14 dành cho hai mẫu đồng hồ thông minh Forerunner 570 và Forerunner 970. Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình nâng cấp dòng phần mềm v18.xx mà hãng đã khởi động từ đầu tháng 7/2026, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua việc khắc phục các lỗi tồn đọng trên các phiên bản cũ.

Garmin đang đẩy nhanh tiến độ với bản cập nhật beta v18.xx mới cho dòng Forerunner 970.

Lộ trình triển khai và cách cập nhật thủ công

Theo thông báo từ Garmin, bản cập nhật v18.14 hiện đang được triển khai theo từng giai đoạn. Ở thời điểm hiện tại, mới chỉ có khoảng 20% người dùng đăng ký chương trình Beta nhận được thông báo tải về tự động. Tuy nhiên, người dùng không nằm trong danh sách ưu tiên vẫn có thể chủ động trải nghiệm sớm phiên bản này.

Để cập nhật thủ công, người dùng có thể thực hiện theo các bước: Menu chính > Cài đặt (Settings) > Hệ thống (System) > Cập nhật phần mềm (Software Update) và chọn Kiểm tra cập nhật (Check For Updates). Phương thức này cho phép thiết bị bỏ qua giai đoạn chờ đợi và tải xuống trực tiếp từ máy chủ của Garmin.

Trọng tâm cải tiến: Âm thanh và khả năng tương tác chạm

Trong tổng số 18 thay đổi được liệt kê, phần lớn tập trung vào việc tinh chỉnh các tính năng giải trí và độ ổn định của giao diện. Đáng chú ý nhất là việc Garmin đã xử lý triệt để các sự cố liên quan đến âm lượng khi sử dụng tai nghe. Các lỗi như âm lượng nhạc tự động tăng sau khi báo thức kêu hoặc âm thanh phát ra loa ngoài ngay sau khi ngắt kết nối tai nghe đã được khắc phục hoàn toàn.

Bên cạnh đó, tính năng Khóa chạm (Touch Lock) cũng nhận được nâng cấp quan trọng. Garmin cho biết họ đã giảm thiểu đáng kể tình trạng vô tình mở khóa màn hình, một vấn đề gây khó chịu cho người dùng trong quá trình vận động mạnh hoặc khi đồng hồ tiếp xúc với nước trong các môn thể thao dưới nước.

Các lỗi kỹ thuật quan trọng đã được xử lý

Bản cập nhật v18.14 còn tập trung vào việc ngăn chặn tình trạng treo máy (crash) trong các hoạt động thể thao cụ thể. Dưới đây là những điểm sửa lỗi đáng chú ý nhất:

Ổn định hoạt động: Khắc phục lỗi thiết bị tự khởi động lại khi lưu hoạt động chèo thuyền trong nhà (indoor rowing) và lỗi treo máy khi leo núi trong nhà (indoor climb).

Khắc phục lỗi thiết bị tự khởi động lại khi lưu hoạt động chèo thuyền trong nhà (indoor rowing) và lỗi treo máy khi leo núi trong nhà (indoor climb). Chính xác dữ liệu: Đồng bộ hóa số ngày tập luyện hiển thị trên đồng hồ khớp với kế hoạch trong Garmin Coach.

Đồng bộ hóa số ngày tập luyện hiển thị trên đồng hồ khớp với kế hoạch trong Garmin Coach. Quản lý âm thanh: Sửa lỗi trang trình phát nhạc không hiển thị đúng trạng thái phát hoặc nút quay lại không thể khởi động lại bài hát.

Sửa lỗi trang trình phát nhạc không hiển thị đúng trạng thái phát hoặc nút quay lại không thể khởi động lại bài hát. Tùy chỉnh báo thức: Giải quyết vấn đề báo thức chỉ đặt rung nhưng vẫn phát ra âm thanh và lỗi điều chỉnh âm lượng báo thức.

Danh sách chi tiết 18 thay đổi trên phiên bản v18.14

Dưới đây là bảng tổng hợp các cải tiến chính mà người dùng Forerunner 570 và 970 sẽ nhận được khi nâng cấp:

Hạng mục Mô tả thay đổi Âm thanh Mặc định tắt âm thanh phím khi dùng tai nghe; sửa lỗi âm lượng không khớp cài đặt. Âm nhạc Ngăn nhạc phát qua loa khi ngắt tai nghe; sửa lỗi hiển thị trạng thái phát nhạc. Hệ thống Giảm lỗi tự mở khóa màn hình; sửa lỗi treo máy khi lưu hoạt động thể thao. Tập luyện Sửa lỗi chọn ngày nghỉ trong Garmin Coach; cập nhật bản dịch ngôn ngữ mới.

Việc liên tục tung ra các bản vá lỗi trong chương trình Beta cho thấy nỗ lực của Garmin trong việc duy trì vị thế dẫn đầu ở phân khúc đồng hồ thể thao chuyên dụng. Mặc dù là phiên bản thử nghiệm, nhưng với số lượng lỗi được khắc phục lớn, v18.14 được đánh giá là bản cập nhật đáng giá để người dùng Forerunner 970 và 570 nâng cấp ngay lập tức nhằm cải thiện độ ổn định hàng ngày.