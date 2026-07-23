Garmin cập nhật phần mềm 15.13 cho dòng Instinct 3 với nhiều cải tiến quan trọng Phiên bản 15.13 mang đến các tinh chỉnh về hiệu suất, sửa lỗi hiển thị và tối ưu hóa theo dõi hoạt động cho dòng Instinct 3, bao gồm cả biến thể AMOLED và Solar.

Garmin vừa chính thức triển khai bản cập nhật phần mềm phiên bản 15.13 dành cho hệ sinh thái đồng hồ thông minh Instinct 3. Đợt nâng cấp này tập trung vào việc tối ưu hóa các tính năng theo dõi vận động, sửa lỗi giao diện và cải thiện độ ổn định của hệ thống thanh toán không tiếp xúc.

Lộ trình triển khai và đối tượng áp dụng

Hiện tại, bản cập nhật 15.13 không được phát hành đồng loạt cho tất cả người dùng. Garmin đang áp dụng chiến lược triển khai theo từng giai đoạn với hai rào cản tiếp cận chính. Đầu tiên, đây là phiên bản Beta, do đó chỉ những người dùng đã đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm của Garmin mới có thể nhận thông báo cập nhật.

Thứ hai, ngay cả trong nhóm người dùng Beta, Garmin cũng chỉ mới mở quyền truy cập cho khoảng 20% thiết bị đủ điều kiện. Nhà sản xuất thường sử dụng phương thức này để theo dõi các phản hồi kỹ thuật phát sinh trước khi phát hành rộng rãi trên quy mô toàn cầu. Các dòng thiết bị nằm trong danh sách hỗ trợ bao gồm: Instinct 3 AMOLED, Instinct 3 Solar, Instinct E, Instinct 3 Tactical Solar, Instinct 3 Tactical AMOLED và Instinct Crossover AMOLED.

Garmin Instinct 3 nhận bản cập nhật phần mềm mới với nhiều cải tiến về tính năng.

Những cải tiến kỹ thuật trên toàn bộ dòng Instinct 3

Bản cập nhật 15.13 mang đến những thay đổi đồng nhất cho toàn bộ dải sản phẩm Instinct 3, đặc biệt là trong các hoạt động thể chất ngoài trời và trong nhà. Garmin đã tinh chỉnh thuật toán khuyến nghị trang bị cho hoạt động đi bộ đường dài (hiking), giúp người dùng có sự chuẩn bị tốt hơn dựa trên dữ liệu hành trình.

Bên cạnh đó, độ chính xác khi chạy bộ trên máy (treadmill) cũng được cải thiện thông qua việc tinh chỉnh lại cơ chế hiệu chuẩn khoảng cách. Một lỗi nghiêm trọng gây ra tình trạng treo ứng dụng khi người dùng thêm phương thức thanh toán mới vào Garmin Pay cũng đã được xử lý triệt để trong phiên bản này.

Tối ưu hóa riêng biệt cho các biến thể màn hình

Do sự khác biệt về công nghệ hiển thị và tính năng đặc thù, Garmin cũng đưa ra các bản sửa lỗi riêng cho từng dòng máy cụ thể:

Dòng màn hình AMOLED: Khắc phục lỗi hiển thị ngày tháng trên phiên bản Tactical AMOLED. Đồng thời, đảm bảo dữ liệu giấc ngủ được hiển thị chính xác trong báo cáo buổi sáng (Morning Report) trên tất cả các model sử dụng tấm nền này.

Khắc phục lỗi hiển thị ngày tháng trên phiên bản Tactical AMOLED. Đồng thời, đảm bảo dữ liệu giấc ngủ được hiển thị chính xác trong báo cáo buổi sáng (Morning Report) trên tất cả các model sử dụng tấm nền này. Dòng Solar và Instinct E: Sửa lỗi hiển thị hướng không chính xác trong tính năng DogTrack. Ngoài ra, vấn đề các trường dữ liệu bị trống trong quá trình hoạt động cũng đã được loại bỏ.

Ngoài ra, tùy thuộc vào từng phiên bản phần cứng cụ thể, bản cập nhật còn mang đến những tối ưu hóa cho hệ thống quản lý năng lượng và màn hình tổng kết sau cuộc đua cho các hoạt động vượt chướng ngại vật (obstacle course).

Dòng thiết bị Các cải tiến chính Tất cả Instinct 3 Cải thiện hiệu chuẩn máy chạy bộ, sửa lỗi Garmin Pay, tối ưu khuyến nghị hiking Biến thể AMOLED Sửa lỗi hiển thị ngày, hiển thị dữ liệu giấc ngủ trong Morning Report Biến thể Solar / Instinct E Sửa hướng DogTrack, khắc phục lỗi trống trường dữ liệu Một số model cụ thể Tối ưu hóa quản lý pin, cập nhật màn hình tổng kết hoạt động

Người dùng thuộc chương trình Beta có thể kiểm tra cập nhật thông qua ứng dụng Garmin Connect hoặc đồng bộ qua phần mềm Garmin Express trên máy tính. Đối với người dùng phổ thông, phiên bản ổn định dự kiến sẽ được phát hành sau khi giai đoạn thử nghiệm này hoàn tất mà không phát sinh lỗi nghiêm trọng.