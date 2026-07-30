Garmin CIRQA cháy hàng toàn cầu: Nhu cầu vượt dự kiến khiến khách phải chờ tới 2 tháng Sức hút ngoài dự kiến của vòng đeo tay Garmin CIRQA giá 200 USD khiến thời gian giao hàng kéo dài tới 8 tuần, đồng thời thúc đẩy mảng Fitness của Garmin tăng trưởng 25%.

Mẫu vòng đeo tay thông minh mới ra mắt Garmin CIRQA đang rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Sự bùng nổ về nhu cầu vượt xa dự báo ban đầu đã làm cạn kiệt lượng kho hàng sẵn có, đẩy thời gian giao thiết bị kéo dài từ 3 đến 8 tuần tùy thuộc vào từng thị trường.

Hầu hết các phiên bản vòng đeo tay Garmin CIRQA đều rơi vào tình trạng cháy hàng trên phạm vi toàn cầu.

Tình trạng chậm trễ giao hàng trên toàn thế giới

Tại thị trường Mỹ, hầu hết các tùy chọn màu sắc của Garmin CIRQA bị thông báo thời gian chờ giao hàng lên tới 5-8 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc các đơn đặt hàng từ cuối tháng 7 nhiều khả năng phải đến tháng 9 mới có thể xuất kho. Ngoại lệ hiếm hoi là phiên bản màu Mauve kích thước L-XL hiện vẫn còn hàng để giao trong khoảng 1-3 ngày làm việc.

Kịch bản tương tự diễn ra tại châu Âu với thời gian chờ ước tính từ 3 đến 5 tuần. Thị trường Anh, Úc và Canada cũng ghi nhận tình trạng thiếu hụt tương tự, dù một số khu vực tại Canada vẫn còn sẵn phiên bản màu Black kích thước L-XL.

Cú hích tài chính lớn cho mảng thiết bị đeo

Bất chấp thách thức về chuỗi cung ứng, mẫu thiết bị theo dõi sức khỏe giá 200 USD này đã trở thành động lực tăng trưởng chính cho Garmin trong quý 2 năm 2026. Báo cáo tài chính công bố cho thấy doanh thu mảng Fitness của hãng đã tăng 25%, đạt mức 757 triệu USD.

Kết quả kinh doanh ấn tượng này giúp giá cổ phiếu của Garmin tăng tới 17%, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ so với phản ứng mờ nhạt của thị trường trong kỳ báo cáo tài chính trước đó. Ban lãnh đạo công ty xác nhận chiếc vòng đeo tay thông minh này đã bán hết sạch chỉ một thời gian ngắn sau khi mở bán do mức độ quan tâm của người tiêu dùng vượt xa các kịch bản dự báo nội bộ.

Chiến lược mở rộng quy mô sản xuất

Để giải quyết áp lực thiếu hụt nguồn cung và đón đầu nhu cầu tiêu dùng, Garmin đang tích cực chuẩn bị cho các phương án mở rộng năng lực sản xuất. Hãng dự kiến đưa một nhà máy mới tại Thái Lan vào vận hành chính thức từ năm 2027. Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng được cho là đang cân nhắc phát triển thêm các kiểu dáng thiết bị đeo mới nhằm củng cố vị thế trên thị trường công nghệ hỗ trợ sức khỏe.