Garmin CIRQA lộ diện: Thiết bị đeo không màn hình đối đầu trực tiếp với Whoop Garmin CIRQA vừa bất ngờ xuất hiện trong ứng dụng Garmin Connect, hé lộ một thiết bị theo dõi sức khỏe tối giản không màn hình, hứa hẹn là đối thủ đáng gờm của Whoop.

Garmin dường như đang chuẩn bị tiến quân vào phân khúc thiết bị đeo chuyên dụng cho sức khỏe với mẫu Garmin CIRQA. Sản phẩm này vừa được phát hiện trực tiếp trong ứng dụng Garmin Connect, cho thấy ngày ra mắt chính thức có thể đã rất gần. Đây là bước đi chiến lược của hãng nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Whoop trong mảng thiết bị theo dõi dữ liệu sinh trắc học chuyên sâu mà không cần màn hình hiển thị.

Hình ảnh mô phỏng Garmin CIRQA

Thiết kế tối giản và triết lý không màn hình

Dựa trên những hình ảnh rò rỉ, Garmin CIRQA sở hữu ngoại hình khá tương đồng với dòng Vivosmart 5 nhưng có một điểm khác biệt cốt yếu: thiết bị hoàn toàn không có màn hình. Mặt trước của sản phẩm chỉ xuất hiện logo Garmin đơn giản, cho thấy mọi hoạt động tương tác và theo dõi dữ liệu sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Việc loại bỏ màn hình mang lại nhiều lợi ích thực tế cho người dùng chuyên nghiệp:

Tối ưu thời lượng pin: Không phải cung cấp năng lượng cho màn hình giúp thiết bị có thể hoạt động liên tục trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

Không phải cung cấp năng lượng cho màn hình giúp thiết bị có thể hoạt động liên tục trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Giảm sự xao nhãng: Người dùng có thể tập trung hoàn toàn vào việc tập luyện mà không bị làm phiền bởi các thông báo hay ánh sáng từ màn hình.

Người dùng có thể tập trung hoàn toàn vào việc tập luyện mà không bị làm phiền bởi các thông báo hay ánh sáng từ màn hình. Kích thước nhỏ gọn: Thiết kế này giúp thiết bị trở nên nhẹ hơn, phù hợp để đeo 24/7, kể cả khi ngủ.

Dấu vết từ ứng dụng Garmin Connect

Thông tin về Garmin CIRQA được phát hiện bởi người dùng Andre Lardon khi truy cập vào tính năng thêm thiết bị mới trên ứng dụng Garmin Connect. Theo báo cáo từ Garmin News, mẫu CIRQA đã xuất hiện trong danh sách tìm kiếm thiết bị của ứng dụng này trong một khoảng thời gian ngắn vào ngày 18/07/2026.

Giao diện hiển thị Garmin CIRQA trong ứng dụng Garmin Connect

Thông thường, Garmin sẽ cung cấp hình ảnh đại diện cho từng thiết bị để người dùng dễ dàng nhận diện trong quá trình kết nối. Dù mục nhập này đã nhanh chóng bị gỡ bỏ, nhưng sự xuất hiện của nó trong hệ thống chính thức là minh chứng rõ ràng cho việc sản phẩm đã hoàn thiện về mặt phần mềm và sẵn sàng thương mại hóa.

Kỳ vọng về tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu

Dù các thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công bố, giới chuyên môn dự đoán Garmin CIRQA sẽ tập trung mạnh vào khả năng phân tích dữ liệu sinh học. Thiết bị có thể được trang bị thế hệ cảm biến nhịp tim và SpO2 mới nhất của Garmin để đo lường mức độ hồi phục, chất lượng giấc ngủ và chỉ số biến thiên nhịp tim (HRV).

Đặc điểm dự kiến Chi tiết Màn hình Không có (Screenless) Ứng dụng hỗ trợ Garmin Connect Đối thủ cạnh tranh Whoop, Oura Ring Tính năng chính Theo dõi HRV, giấc ngủ, mức độ hồi phục

Hiện tại, Garmin vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về sự tồn tại của CIRQA. Tuy nhiên, với việc các chứng nhận pháp lý đã xuất hiện và hình ảnh thực tế lộ diện ngay trên ứng dụng chính chủ, người dùng có thể kỳ vọng vào một buổi ra mắt trong tương lai gần.