Garmin giá rẻ có thêm tính năng bản đồ: Giải mã ứng dụng Awesome Maps mới Ứng dụng Awesome Maps phá vỡ giới hạn phần cứng, mang khả năng hiển thị bản đồ chi tiết lên các dòng Garmin tầm trung vốn bị hãng cắt giảm tính năng này.

Trong hệ sinh thái thiết bị đeo của Garmin, khả năng hiển thị bản đồ chi tiết và bộ nhớ lưu trữ ngoại tuyến luôn là ranh giới phân cấp giữa dòng cao cấp và phổ thông. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ứng dụng Awesome Maps đang thay đổi cuộc chơi khi mang tính năng này lên các thiết bị có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Cơ chế hoạt động của Awesome Maps trên thiết bị Garmin

Khác với các dòng cao cấp như Fenix hay Epix vốn lưu trữ dữ liệu bản đồ trực tiếp trên bộ nhớ trong, Awesome Maps sử dụng cơ chế tải dữ liệu theo yêu cầu (on-demand). Điều này giúp các mẫu đồng hồ có bộ nhớ hạn chế như Garmin Forerunner 70 vẫn có thể hiển thị hình ảnh địa hình chi tiết.

Awesome Maps mang khả năng hiển thị bản đồ lên các thiết bị Garmin giá rẻ hơn

Để hoạt động, ứng dụng yêu cầu một kết nối dữ liệu (data) ổn định thông qua điện thoại thông minh đi kèm. Awesome Maps không chỉ cung cấp bản đồ đường bộ thông thường mà còn hỗ trợ cả hình ảnh vệ tinh và bản đồ Swisstopo chuyên dụng, phục vụ đa dạng nhu cầu từ chạy bộ trong phố đến leo núi.

Ưu điểm và những giới hạn về mặt kỹ thuật

Điểm sáng lớn nhất của Awesome Maps là khả năng tích hợp linh hoạt. Người dùng có thể sử dụng nó như một ứng dụng độc lập hoặc thiết lập như một trường dữ liệu (data field) ngay trong lúc tập luyện. Khả năng thu phóng (zoom) mượt mà cho phép người dùng có cái nhìn bao quát về vị trí hiện tại tương tự như một bản đồ giấy kỹ thuật số.

Tuy nhiên, do là ứng dụng của bên thứ ba, Awesome Maps vẫn tồn tại một số hạn chế so với bản đồ gốc của Garmin:

Không hỗ trợ điều hướng động: Ứng dụng chủ yếu tập trung vào việc hiển thị vị trí thay vì dẫn đường chi tiết từng bước (turn-by-turn navigation).

Ứng dụng chủ yếu tập trung vào việc hiển thị vị trí thay vì dẫn đường chi tiết từng bước (turn-by-turn navigation). Phụ thuộc vào mạng: Việc tải bản đồ thời gian thực khiến thiết bị trở nên vô dụng ở những vùng mất sóng điện thoại.

Việc tải bản đồ thời gian thực khiến thiết bị trở nên vô dụng ở những vùng mất sóng điện thoại. Mô hình trả phí: Người dùng cần đăng ký gói thuê bao khoảng 3,49 đến 4,99 Bảng Anh cho mỗi 3 tháng để sử dụng đầy đủ tính năng.

Áp lực cạnh tranh trong phân khúc smartwatch thể thao

Động thái ra đời của Awesome Maps cho thấy nhu cầu rất lớn về bản đồ trên các dòng Garmin giá rẻ. Thực tế, các đối thủ như Amazfit Active 2 đã tích hợp sẵn bản đồ hiển thị dù mức giá chỉ khoảng 99 USD. Việc người dùng Garmin phải tìm đến giải pháp bên thứ ba cho thấy một khoảng trống tính năng mà hãng cần sớm lấp đầy trong tương lai.

Nhìn chung, dù chưa thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm trên các dòng chuyên dụng, Awesome Maps vẫn là một công cụ bổ trợ đắc lực, giúp nâng cấp giá trị sử dụng cho những chiếc Garmin tầm trung mà không cần đầu tư thêm phần cứng mới.