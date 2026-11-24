Garmin hé lộ bằng sáng chế sạc năng lượng mặt trời xen giữa điểm ảnh cho đồng hồ AMOLED Hồ sơ US 2026/0362887 A1 cho thấy Garmin muốn đặt tế bào quang điện siêu nhỏ vào khoảng tối giữa các điểm ảnh AMOLED, giữ chất lượng hiển thị và nạp lại pin.

Garmin vừa xuất hiện với một bằng sáng chế cho phép tích hợp sạc năng lượng mặt trời vào đồng hồ màn hình AMOLED mà không làm giảm chất lượng hiển thị. Hồ sơ này cho thấy hãng đang tìm cách cải thiện thời lượng pin cho các dòng smartwatch cao cấp bằng cách đưa tấm thu năng lượng ánh sáng vào thẳng màn hình, nhưng không che khuất các điểm ảnh.

Tế bào quang điện nằm ở đâu trong màn hình AMOLED?

Theo hồ sơ US 2026/0362887 A1, Garmin dự định đặt các tế bào quang điện siêu nhỏ vào khoảng trống tối giữa các điểm ảnh trên đồng hồ AMOLED. Nhờ thiết kế này, thiết bị có thể tự thu ánh sáng môi trường để nạp lại pin khi người dùng hoạt động ngoài trời.

Đồng hồ thông minh Garmin có màn hình AMOLED

Khác với lớp năng lượng mặt trời truyền thống phủ toàn bộ màn hình, phương pháp này chỉ xen kẽ phần tử quang điện ở khu vực không phát sáng. Các ô cửa sổ trong suốt được đặt trực tiếp trên mỗi pixel phụ, giúp ánh sáng đi qua mà không bị cản trở.

Khác biệt so với lớp sạc mặt trời phủ toàn màn hình

Nhờ cấu trúc xen kẽ, màn hình giữ nguyên độ sáng và độ tương phản cao. Người dùng sẽ không gặp tình trạng màu sắc bị mờ đục hay viền màn hình bị thu hẹp như ở các giải pháp cũ.

Tiêu chí Lớp sạc mặt trời truyền thống Giải pháp trong bằng sáng chế của Garmin Vị trí thu năng lượng Phủ toàn bộ màn hình Xen kẽ ở khoảng tối giữa các điểm ảnh Đường đi của ánh sáng Qua lớp phủ trên màn hình Qua các ô cửa sổ trong suốt đặt trên mỗi pixel phụ Ảnh hưởng đến hiển thị Có thể gây màu mờ đục hoặc viền màn hình thu hẹp Giữ nguyên độ sáng và độ tương phản cao

Bài toán thời lượng pin giữa AMOLED và MIP

Trước khi bằng sáng chế này xuất hiện, đại diện Garmin đã thừa nhận khoảng cách về thời gian sử dụng giữa đồng hồ AMOLED và tấm nền MIP. Dù công nghệ hiển thị đang phát triển, các mẫu MIP tích hợp sạc mặt trời vẫn giữ lợi thế lớn về thời lượng pin.

Nếu công nghệ sạc xen kẽ điểm ảnh được sản xuất thương mại, nó có thể giải quyết nhược điểm lớn nhất của màn hình OLED. Garmin từng thử nghiệm nhiều ý tưởng tương tự, nhưng giải pháp mới được đánh giá là tinh tế và có tính khả thi cao hơn.

Các mẫu đồng hồ Garmin được nhiều người ưa chuộng

Vẫn dừng ở giai đoạn bằng sáng chế

Việc kết hợp sạc năng lượng mặt trời vào đồng hồ AMOLED cho thấy nỗ lực của Garmin trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Dù mới ở giai đoạn bằng sáng chế, công nghệ này mở ra tiềm năng lớn cho các thế hệ smartwatch cao cấp trong tương lai.

Tuy nhiên, vì thông tin mới chỉ nằm ở dạng bằng sáng chế, thiết kế thực tế của đồng hồ Garmin vẫn cần chờ công bố chính thức từ hãng. Thông tin trong bài được tổng hợp theo Gizmochina.