Garmin phát hành bản cập nhật 22.39 giúp sửa lỗi hao pin trên dòng Fenix 8 Bản cập nhật System Software 22.39 của Garmin khắc phục tình trạng hao pin đột ngột và lỗi cuộc gọi thoại trên các dòng smartwatch cao cấp Fenix 8 và Fenix 8 Pro.

Garmin vừa chính thức tung ra bản cập nhật phần mềm ổn định System Software 22.39 dành cho các dòng đồng hồ thông minh cao cấp nhất của hãng. Phiên bản này được thiết kế để giải quyết trực tiếp hai vấn đề nghiêm trọng mà người dùng Fenix 8 gặp phải trong thời gian gần đây: thời lượng pin sụt giảm bất thường và sự cố khi đàm thoại.

Garmin khẳng định đã cải thiện thời lượng pin trên Fenix 8 Pro thông qua bản cập nhật phần mềm ổn định mới nhất.

Khắc phục triệt để lỗi quản lý năng lượng

Trước khi bản cập nhật 22.39 ra mắt, nhiều chủ sở hữu Fenix 8 và Fenix 8 Pro đã báo cáo về tình trạng thiết bị tiêu tốn năng lượng quá mức sau khi nâng cấp lên phiên bản 22.38. Theo Garmin, System Software 22.39 đã can thiệp vào hệ thống để xử lý các tiến trình chạy ngầm gây hao pin, giúp khôi phục thời lượng sử dụng ấn tượng vốn có của dòng smartwatch chuyên dụng cho hoạt động ngoài trời này.

Bên cạnh đó, bản cập nhật mới cũng giải quyết các lỗi liên quan đến tính năng gọi điện trực tiếp từ đồng hồ. Một số người dùng trước đó phàn nàn về việc cuộc gọi bị gián đoạn hoặc gặp sự cố kỹ thuật khiến trải nghiệm đàm thoại không ổn định. Việc khắc phục lỗi này giúp Fenix 8 duy trì vị thế là một thiết bị hỗ trợ liên lạc đáng tin cậy trong các điều kiện khắc nghiệt.

Lộ trình triển khai và khả năng tương thích

Bản cập nhật System Software 22.39 hiện đang được triển khai theo giai đoạn. Garmin xác nhận khoảng 20% thiết bị tương thích đã nhận được thông báo nâng cấp. Quá trình này sẽ tiếp tục mở rộng cho toàn bộ người dùng toàn cầu trong những ngày tới thông qua ứng dụng Garmin Connect hoặc phần mềm Garmin Express trên máy tính.

Hạng mục Chi tiết thay đổi trên bản 22.39 Thời lượng pin Sửa lỗi hao pin nhanh từ phiên bản 22.38 trước đó. Cuộc gọi thoại Khắc phục các sự cố phát sinh trong quá trình đàm thoại. Thiết bị hỗ trợ Dòng Fenix 8, Fenix 8 Pro và các biến thể liên quan.

Đáng chú ý, bản cập nhật này không phải là kết quả của các đợt phát triển Beta 23.xx gần đây (như 23.11 hay 23.12). Thay vào đó, nó là một bản vá ổn định khẩn cấp nhằm xử lý các lỗi tồn đọng từ phiên bản phần mềm chính thức gần nhất. Người dùng được khuyến nghị nên kiểm tra và cập nhật thiết bị sớm nhất có thể để đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định nhất cho chiếc smartwatch cao cấp của mình.