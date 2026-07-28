Garmin phát hành bản cập nhật Beta 23.185 sửa hàng loạt lỗi trên Fenix 8 và Enduro 3 Garmin tung ra phiên bản thử nghiệm 23.185 cho các dòng đồng hồ Fenix 8 và Enduro 3, tập trung khắc phục sự cố sập nguồn và cải thiện tính năng âm thanh.

Garmin đã chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm thử nghiệm mới mang số hiệu Beta 23.185 (được ghi nhận là phiên bản 23.18 trong nhật ký thay đổi) cho hàng loạt dòng đồng hồ thông minh cao cấp. Phiên bản này tập trung giải quyết triệt để các lỗi vận hành, loại bỏ hiện tượng sập nguồn đột ngột và nâng cao trải nghiệm âm thanh của người dùng.

Bản cập nhật phần mềm mới được thử nghiệm trên dòng đồng hồ cao cấp của Garmin.

Các thiết bị hỗ trợ và điều kiện nâng cấp

Bản cập nhật thử nghiệm Beta 23.185 được áp dụng cho danh sách các thiết bị thuộc phân khúc cao cấp của hãng bao gồm: Garmin Fenix 8 AMOLED, Fenix 8 Solar, Enduro 3, Quatix 8 và Fenix E. Do đây là phiên bản thử nghiệm thuộc chương trình Garmin Beta Program, phần mềm chỉ khả dụng cho những người dùng đã đăng ký tham gia chương trình này.

Bên cạnh đó, tương tự các đợt phát hành thử nghiệm khác của Garmin, tính năng đo và phân tích điện tâm đồ (ECG) sẽ bị tạm thời vô hiệu hóa trong suốt quá trình chạy bản Beta. Tính năng này sẽ hoạt động bình thường trở lại khi phiên bản chính thức được phát hành rộng rãi.

Chi tiết các lỗi kỹ thuật được khắc phục

Bản cập nhật Beta 23.185 không bổ sung tính năng mới mà tập trung toàn bộ vào việc sửa lỗi và gia tăng độ ổn định của hệ thống so với phiên bản Beta 23.15 trước đó.

Đáng chú ý, Garmin đã xử lý thành công nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng tự động khởi động lại (crash) trên thiết bị. Cụ thể, các trường hợp smartwatch bị sập nguồn đột ngột khi lưu dữ liệu hoạt động thể thao, khi nghe nhạc trong lúc luyện tập hoặc ngay sau khi bắt đầu một đợt lặn tự động ghi nhận đã được khắc phục hoàn toàn.

Ngoài ra, cơ chế quản lý âm thanh cũng nhận được những tinh chỉnh quan trọng: