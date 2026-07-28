Garmin phát hành bản cập nhật Beta 23.185 sửa hàng loạt lỗi trên Fenix 8 và Enduro 3
Garmin tung ra phiên bản thử nghiệm 23.185 cho các dòng đồng hồ Fenix 8 và Enduro 3, tập trung khắc phục sự cố sập nguồn và cải thiện tính năng âm thanh.
Garmin đã chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm thử nghiệm mới mang số hiệu Beta 23.185 (được ghi nhận là phiên bản 23.18 trong nhật ký thay đổi) cho hàng loạt dòng đồng hồ thông minh cao cấp. Phiên bản này tập trung giải quyết triệt để các lỗi vận hành, loại bỏ hiện tượng sập nguồn đột ngột và nâng cao trải nghiệm âm thanh của người dùng.
Các thiết bị hỗ trợ và điều kiện nâng cấp
Bản cập nhật thử nghiệm Beta 23.185 được áp dụng cho danh sách các thiết bị thuộc phân khúc cao cấp của hãng bao gồm: Garmin Fenix 8 AMOLED, Fenix 8 Solar, Enduro 3, Quatix 8 và Fenix E. Do đây là phiên bản thử nghiệm thuộc chương trình Garmin Beta Program, phần mềm chỉ khả dụng cho những người dùng đã đăng ký tham gia chương trình này.
Bên cạnh đó, tương tự các đợt phát hành thử nghiệm khác của Garmin, tính năng đo và phân tích điện tâm đồ (ECG) sẽ bị tạm thời vô hiệu hóa trong suốt quá trình chạy bản Beta. Tính năng này sẽ hoạt động bình thường trở lại khi phiên bản chính thức được phát hành rộng rãi.
Chi tiết các lỗi kỹ thuật được khắc phục
Bản cập nhật Beta 23.185 không bổ sung tính năng mới mà tập trung toàn bộ vào việc sửa lỗi và gia tăng độ ổn định của hệ thống so với phiên bản Beta 23.15 trước đó.
Đáng chú ý, Garmin đã xử lý thành công nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng tự động khởi động lại (crash) trên thiết bị. Cụ thể, các trường hợp smartwatch bị sập nguồn đột ngột khi lưu dữ liệu hoạt động thể thao, khi nghe nhạc trong lúc luyện tập hoặc ngay sau khi bắt đầu một đợt lặn tự động ghi nhận đã được khắc phục hoàn toàn.
Ngoài ra, cơ chế quản lý âm thanh cũng nhận được những tinh chỉnh quan trọng:
- Chuyển đổi nguồn phát âm thanh: Xử lý triệt để lỗi thiết bị tự động chuyển phát âm thanh ra loa ngoài ngay sau khi tắt tai nghe Bluetooth đã kết nối.
- Thông báo bằng giọng nói: Dòng Fenix 8 hiện đã có thể đọc chính xác thời gian và ngày tháng qua giọng nói.
- Tính năng LiveTrack: Các tin nhắn từ người theo dõi (spectator messages) gửi đến thiết bị qua LiveTrack hiện được đọc đầy đủ nội dung thay bị ngắt quãng giữa chừng như trước.