Garmin phát hành Beta 15.13 cho dòng Instinct 3: Khắc phục lỗi Garmin Pay và tối ưu hệ thống Bản cập nhật Beta 15.13 của Garmin giải quyết triệt để lỗi sập nguồn khi thêm thẻ ngân hàng, đồng thời mang đến hàng loạt cải tiến quan trọng cho dòng Instinct 3.

Garmin vừa nhanh chóng tung ra bản cập nhật phần mềm Beta 15.13 cho hàng loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới, chỉ vài ngày sau khi phát hành phiên bản 15.12. Đợt cập nhật này tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm thanh toán không tiếp xúc và sửa các lỗi kỹ thuật tồn đọng trên dòng Instinct 3 và Instinct Crossover AMOLED.

Khắc phục sự cố nghiêm trọng trên Garmin Pay

Điểm thay đổi quan trọng nhất trong phiên bản Beta 15.13 là khắc phục lỗi gây sập nguồn (crash) khi người dùng cố gắng thêm thẻ ngân hàng vào ví Garmin Pay. Đây là một lỗi phát sinh từ các phiên bản thử nghiệm trước đó, gây gián đoạn khả năng thiết lập thanh toán của người dùng trên toàn bộ dòng Instinct 3.

Bản cập nhật beta mới của Garmin hỗ trợ Instinct Crossover AMOLED và các dòng đồng hồ liên quan.

Bản cập nhật hiện đang được triển khai qua phương thức Over-the-Air (OTA). Theo thông tin từ nhà sản xuất, khoảng 50% thiết bị đủ điều kiện đã có thể tiếp cận bản nâng cấp này trong những giờ đầu tiên. Các dòng thiết bị nằm trong danh sách hỗ trợ bao gồm: Instinct 3, Instinct 3 Solar, Instinct E, Instinct 3 Tactical và Instinct Crossover AMOLED.

Hàng loạt cải tiến kỹ thuật từ phiên bản ổn định 14.15

Bên cạnh việc sửa lỗi Garmin Pay, phiên bản 15.xx (bao gồm cả các thay đổi tích lũy từ 15.12) mang đến nhiều tinh chỉnh đáng giá so với bản phần mềm ổn định gần nhất. Dưới đây là những cải tiến chi tiết cho từng dòng sản phẩm:

Dành cho tất cả dòng Instinct 3 và Instinct E:

Hoạt động leo núi (Hike): Cải thiện tính năng gợi ý trang bị phù hợp cho các lộ trình.

Cải thiện tính năng gợi ý trang bị phù hợp cho các lộ trình. Chạy bộ trên máy (Treadmill): Sửa lỗi tiềm ẩn liên quan đến hiệu chuẩn khoảng cách, giúp dữ liệu chính xác hơn.

Sửa lỗi tiềm ẩn liên quan đến hiệu chuẩn khoảng cách, giúp dữ liệu chính xác hơn. Hệ thống: Loại bỏ hoàn toàn nguy cơ sập ứng dụng khi thao tác với thẻ ngân hàng.

Dành riêng cho phiên bản màn hình AMOLED:

Ngôn ngữ: Khắc phục lỗi hiển thị ngày tháng không chính xác trên mặt đồng hồ đối với một số ngôn ngữ đặc thù (áp dụng cho bản Tactical).

Khắc phục lỗi hiển thị ngày tháng không chính xác trên mặt đồng hồ đối với một số ngôn ngữ đặc thù (áp dụng cho bản Tactical). Báo cáo buổi sáng (Morning Report): Sửa lỗi dữ liệu giấc ngủ không hiển thị đúng định dạng.

Dành cho phiên bản Solar và Instinct E:

Công cụ DogTrack: Sửa hướng mũi tên chỉ báo vị trí vật nuôi.

Sửa hướng mũi tên chỉ báo vị trí vật nuôi. Giao diện Connect IQ: Khắc phục tình trạng các trường dữ liệu bị che khuất hoặc hiển thị trống.

Cách thức cập nhật và lưu ý cho người dùng

Người dùng tham gia chương trình Beta của Garmin có thể kiểm tra cập nhật thủ công nếu chưa nhận được thông báo tự động. Quy trình thực hiện bằng cách truy cập vào Cài đặt (Settings) > Hệ thống (System) > Cập nhật phần mềm (Software Update) và chọn Kiểm tra cập nhật (Check for Updates).

Đáng chú ý, phiên bản Solar còn nhận được bản sửa lỗi tùy chọn "Tự động chọn vệ tinh" (Auto Select Satellites) bị mất trong trình quản lý năng lượng ở các bản dựng trước. Đối với người dùng chuyên dụng, ứng dụng Applied Ballistics trên dòng Tactical giờ đây đã hỗ trợ dữ liệu từ cảm biến phạm vi Xero, giúp tăng cường khả năng đo đạc chính xác trong các hoạt động quân sự và thể thao bắn súng.