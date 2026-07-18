Garmin tung bản cập nhật 17.37 giúp cải thiện thời lượng pin cho Forerunner và Venu Bản cập nhật phần mềm phiên bản 17.37 của Garmin chính thức ra mắt, giải quyết triệt để lỗi hao pin và cải thiện độ chính xác khi tập luyện cho nhiều dòng smartwatch phổ biến.

Garmin vừa chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm ổn định phiên bản 17.37 cho hàng loạt dòng đồng hồ thông minh thế hệ mới. Đây là động thái quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề về hiệu suất năng lượng và tính chính xác của dữ liệu tập luyện mà người dùng đã phản hồi trong thời gian qua.

Khắc phục lỗi hao pin và nâng cao hiệu suất năng lượng

Điểm đáng chú ý nhất trong bản cập nhật lần này là việc tối ưu hóa thời lượng pin. Theo thông báo từ Garmin, hãng đã xử lý thành công sự cố gây ra tình trạng thời gian sử dụng ngắn hơn dự kiến trên các thiết bị. Người dùng các dòng máy như Forerunner 570, Forerunner 970, Venu 4, Venu X1 và Vivoactive 6 sẽ nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về thời gian chờ và thời gian hoạt động thực tế sau khi nâng cấp.

Bản cập nhật mới của Garmin giúp cải thiện thời lượng pin trên nhiều dòng đồng hồ thông minh, trong ảnh là Forerunner 570.

Việc tối ưu hóa này không chỉ giúp kéo dài thời gian sử dụng giữa các lần sạc mà còn đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định hơn trong các buổi tập luyện dài hơi, nơi mà việc tiêu thụ năng lượng thường tăng cao do GPS và các cảm biến sinh trắc học hoạt động liên tục.

Sửa lỗi hoạt động Golf và cải thiện độ chính xác máy chạy bộ

Bên cạnh vấn đề năng lượng, phiên bản 17.37 còn tập trung sửa lỗi nghiêm trọng có thể khiến đồng hồ tự khởi động lại (reset) trong quá trình người dùng chơi Golf. Đây là một lỗi gây gián đoạn trải nghiệm đáng kể đã được ghi nhận trên các diễn đàn hỗ trợ của hãng.

Ngoài ra, Garmin cũng đưa ra giải pháp cho tính năng đo khoảng cách trên máy chạy bộ (treadmill). Trước đây, một số người dùng gặp tình trạng dữ liệu khoảng cách không chính xác ngay cả khi đã thực hiện các bước hiệu chuẩn. Bản cập nhật mới cam kết sẽ mang lại số liệu đồng bộ và chuẩn xác hơn sau khi người dùng sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn của thiết bị.

Danh sách các dòng máy nhận bản cập nhật 17.37

Dòng sản phẩm Các cải tiến chính Forerunner 570 & 970 Tối ưu pin, sửa lỗi Golf, tăng độ chính xác máy chạy bộ Venu 4 & Venu X1 Cải thiện thời lượng pin, sửa lỗi hệ thống Vivoactive 6 Khắc phục lỗi hao pin nhanh

Đáng chú ý, dù Garmin đã thử nghiệm các phiên bản Beta 18.xx với nhiều tính năng mới, hãng vẫn quyết định quay lại nhánh phần mềm v17.xx để phát hành bản ổn định 17.37. Điều này cho thấy ưu tiên của Garmin trong việc đảm bảo tính ổn định tối đa cho người dùng phổ thông trước khi triển khai các tính năng phức tạp hơn từ nhánh 18.xx.

Người dùng hiện có thể kiểm tra và tải về bản cập nhật thông qua ứng dụng Garmin Connect trên điện thoại hoặc đồng bộ trực tiếp qua Wi-Fi trên thiết bị để tận hưởng các cải tiến mới nhất về hiệu suất và độ bền pin.